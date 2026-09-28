Mirela Vaida, scandal total la Asia Express. Prezentatoarea și-a ieșit din minți și s-a certat cu coechipiera ei: „Nu pot să o bat” 

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Ultima ediție Asia Express a testat nervii concurenților, în special pe cei ai Mirelei Vaida, care și-a ieșit din minți. Ea și coechipiera ei, Oana Tomoiagă, s-au certat după ce prezentatoarea a pierdut o confruntare cu Valerie Lungu, la jocul pentru amuletă. Artista nu s-a mai abținut și i-a dat câteva replici usturătoare colegei sale de competiție.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, scandal la Asia Express

Sezonul 9 din Asia Express se dovedește a fi mai greu decât ar fi crezut concurenții. N18 concurenți și 9 echipe au pornit pe Drumul Mătăsii fără să știe la ce se înhamă, de fapt. Pe parcursul competiției, ei au descoperit o mulțime de obstacole, iar nervii și frustrările și-au spus cuvântul.

A fost și cazul echipei formate din Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, care au participat în ediția de duminică seara la jocul pentru amuletă, unde miza a fost de 1.000 de euro și un joker. Premierul a fost câștigat de echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Pentru că momentul a fost plin de tensiune, Mirela Vaida a izbucnit la adresa colegei sale, Oana Tomoioagă. Supărată că a pierdut proba, Oana a avut o reacție acidă și nervoasă, reproșându-i Mirelei Vaida că nu a fost în stare să o bată pe Valerie Lungu.

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Atmosfera tensionată a făcut-o pe Mirela Vaida să îi adreseze cuvinte dure colegei sale de echipă.

Mirela Vaida: „A mea e plină de draci. Mă cert acum pentru o amuletă? Iartă-mă, Oana!”

Oana Tomoiagă: „Nu-mi cere iertare, că nu sunt Dumnezeu!”

Mirela Vaida: „Așa vorbești! Iartă-mă, că nu am fost atentă! Pot să fiu neatentă?”

Oana Tomoiagă: „„Vorbesc de parcă-s Dumnezeu? Păi așa te poziționezi!”

Mirela Vaida: „Incredibil! Se întâmplă ca o fată de 35 de kile să mă doboare pe mine, care am 55”

Oana Tomoiagă: „Ok, și pot să mă enervez și eu 5 minute? Mi le acorzi? Când? Că ai vorbit peste mine”

Mirela Vaida: „Atâta știu să fac și eu. Nu pot să o bat pe Valerie! Eu nu m-aș fi purtat așa cu tine, Oana, dacă ai fi pierdut”

Oana Tomoiagă: „Încetează! Tu faci la cameră show-ul ăsta când noi am zis că tot ce avem de vorbit, vorbim noi două?”

Oana Tomoioagă a ratat ziua fiului ei

Colega de echipă a Mirelei Vaida a trecut prin clipe dificile din punct de vedere emoțional, în Asia Express. Ea și-a dat seama că este departe de fiul ei chiar în ziua în care acesta își sărbătorea aniversarea.

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Ea a povestit că este prima oară în cei 12 ani când nu este lângă fiul ei de ziua acestuia.

„E ziua băiatului meu Vlad. Este prima dată în cei 12 ani în care eu sunt plecată departe și nu am nicio variantă să iau legătura cu el să pot să îi spun La mulți ani. E foarte greu și emoționant. Mă gândeam la suflețelul lui că mami nu îi spune La mulți ani. Mirela este la sufletul meu, pentru că și ziua băiatului ei a fost acum câteva zile”, a declarat Oana Tomoiagă, la Asia Express.

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