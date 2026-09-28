Cele mai îndrăznețe și spectaculoase ținute de la MTV Video Music Awards. Taylor Swift și Madonna, „reginele” serii

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Snoop Dogg a găzduit pe 27 septembrie 2026 ediția cu numărul 43 a MTV Video Music Awards, în Los Angeles. Madonna a condus nominalizările cu 13 categorii, iar Taylor Swift a lansat videoclipul piesei „Patient Zero”. Însă momentul așteptat de întreaga lume a fost prezentarea ținutelor pe covorul roșu al evenimentului. Și nici de data aceasta vedetele nu au dezamăgit.

Spectacol, strălucire și momente memorabile sub lumina reflectoarelor la MTV Video Music Awards

Pe 27 septembrie 2026, Snoop Dogg a fost gazda celei de-a 43-a ediții a MTV Video Music Awards, un eveniment care continuă să aducă în prim-plan cele mai remarcabile momente din industria muzicală. Găzduit la Teatrul Peacock din Los Angeles, spectacolul a captivat publicul timp de două ore pline de emoții și surprize.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost acordarea premiului Michael Jackson Video Vanguard trupei legendare Nirvana. Membrii formației, Dave Grohl, Krist Novoselic și Pat Smear, au urcat pe scenă pentru a primi această distincție, stârnind nostalgie și aplauze din partea publicului.

„Aceasta este o onoare incredibilă”, a declarat Grohl, mulțumind fanilor pentru susținerea lor.

Regina pop-ului, Madonna, a dominat seara cu nu mai puțin de 13 nominalizări, grație succesului răsunător al albumului său „Confessions II”.

Taylor Swift, cu 11 nominalizări, a fost un alt nume de referință al serii. Artista a fost onorată cu premiul inaugural „Artist Director Honors”, o recunoaștere a contribuției sale unice în regia videoclipurilor muzicale. Totodată, aceasta a oferit în premieră videoclipul single-ului său mult așteptat, „Patient Zero”, în care apar Dakota Johnson și Colin Farrell. Materialul video, descris de People.com drept „o capodoperă cinematografică”, a fost primit cu aplauze.

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Eleganță și extravaganță pe covorul roșu

Evenimentul a fost, desigur, o paradă a stilului și eleganței. De la Taylor Swift într-o rochie strălucitoare, surprinsă de fotograful Frazer Harrison, până la apariția spectaculoasă a Teyanei Taylor, documentată de Michael Buckner de la Billboard, fiecare vedetă a adus o notă personală pe covorul roșu.

Printre celebritățile care au strălucit s-au numărat și Paris și Nicky Hilton, Charli XCX, Normani și Emma Bunton. Imaginează-ți o seară în care fiecare pas pe covorul roșu spune o poveste.

Taylor Swift a ales o rochie Tamara Ralph Couture cu corset negru cu guler înalt și fustă argintie strălucitoare, accesorizată cu cercei Leviev și un inel cu diamante Etho Maria.

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Prezentatoarea Teyana Taylor și-a continuat seria de apariții stilate, purtând o rochie-mantou neagră și transparentă, marca Zuhair Murad Couture, bogat brodată și prevăzută cu pene la tiv, manșete și guler.

Slayyyter o optat pentru o rochie asimetrică bej și pantofi cu toc marca Cristahlea.

Charli xcx a înțeles perfect tema (topuri tip sutien), purtând o piesă cu mâneci lungi și aspect semitransparent, o fustă lungă până la podea și inele Fope.

Taye a strălucit pe covorul roșu într-o rochie Georges Hobeika cu aplicații decorative.

La rândul ei, Emma Bunton a însuflețit atmosfera pe covorul roșu într-o ținută neagră cu sclipiri discrete, semnată Annie’s Ibiza, completată de brățări și pantofi cu platformă.

Normani a impresionat într-o creație Robert Wun, compusă dintr-un top cu aspect de latex lichid și o fustă plisată cu talie joasă, completată de mănuși integrate și o aplicație florală supradimensionată pe umăr.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la MTV Video Music Awards

Sursă foto: Profimedia, Getty

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