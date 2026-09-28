Elena Udrea, activitate de toamnă cu fiica ei. Fostul ministru și Eva, surprinse într-o postură inedită

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Elena Udrea trăiește liniștea pe care și-a dorit-o, departe de agitația Capitalei. Stabilită în Corbeanca, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și de fiica lor, Eva, fostul ministru savurează micile bucurii ale vieții, așa cum reiese din imaginile și mesajele împărtășite pe rețelele sociale.
Viața în Corbeanca pare să îi ofere Elenei Udrea echilibrul și liniștea necesare pentru a se bucura de momente simple și autentice alături de cei dragi. Pentru fostul politician, fiecare zi petrecută în natură alături de Eva este un prilej de recunoștință și inspirație.
Această etapă din viața Elenei Udrea este marcată de timpul de calitate petrecut cu fiica sa, o prioritate evidentă în mesajul emoționant publicat cu ocazia aniversării Evei.
„Iubirea mea, Eva! Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău!”, a început ea postarea, în care a descris-o pe micuță drept o fetiță „veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp”.