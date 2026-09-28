Dana Rogoz a împlinit 41 de ani și a făcut un anunț neașteptat: „Chiar de ziua mea, familia noastră s-a mărit” 

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Dana Rogoz a împlinit 41 de ani pe 26 septembrie și a ales să marcheze momentul printr-o călătorie scurtă cu rulota alături de toată familia. Vedeta a postat pe contul ei de socializare un mesaj în care a anunțat că familia i s-a mărit și le-a făcut cunoștință fanilor cu noul membru al familiei.

Cum și-a sărbătorit Dana Rogoz ziua de naștere la 41 de ani

Actrița le-a povestit fanilor că a călătorit până în Ungaria de ziua ei, însă scopul a fost ca întreagă familie să facă cunoștință cu noul membru al familiei: un cățel pe nume Puck.

„Ieri, chiar de ziua mea de naștere, familia noastră s-a mărit! Dragul nostru Puck, ești deja extrem de iubit! Îți dorim să fii sănătos și să ai o viață fericită alături de noi!

Am călătorit până în Ungaria cu autorulota, pentru a-l vedea în primul lui show canin, unde a primit rezultatul maxim! Este atât de drăgălaș, că mi se topește inima când îl privesc!

Bine ai venit în haită noastră, Puck! Te iubim!!!!

P.S. Acestea sunt imaginile chiar de la prima noastră întâlnire, cu copiii leșinați de fericire și emoții. Asta nu se uită niciodată!”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz.

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Actrița a povestit că cei mici au fost extrem de încântați să îl cunoască pe Puck, care a participat la primul lui show canin.

Cum se simte Dana Rogoz la 41 de ani

Actrița a transmis un mesaj în care a povestit ce cadouri a primit și cum și-a petrecut ziua de naștere.

Ea a spus că a avut parte de un an spectaculos în care i s-au împlinit multe dorințe, printre care și filmarea celui de-al doilea lungmetraj al lui Radu, soțului său.

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Pe plan profesional, Dana Rogoz s-a bucurat de un mare succes, printre care a enumerat și avanpremiera filmului Dus-Întors de Cristian Bota, premiat la TIFF.

„Azi, de ziua mea, m-am trezit în autorulotă, alături de familiuța mea. Toți îngrămădiți într-un pat, printre cadouri alese cu atât de mare grijă de fiecare dintre ei în parte. A mai trecut un an, care mi-a adus foarte multe dorințe împlinite. În primul rând, filmarea celui de-al doilea lungmetraj al lui Radu, a cărui premieră o vom avea anul viitor. Înseamnă enorm pentru noi, după atâția ani de pregătire. În plus, tot la reușite profesionale se adună avanpremiera filmului Dus-Întors de Cristian Bota, premiat la TIFF, filmarea pentru lungmetrajul Olguța și un bunic de milioane, care mi-a adus și mulți prieteni noi în viață, dar și mult teatru jucat cu emoție și bucurie, atât în sala mică și nouă a teatrului unteatru, cât și pe multe alte scene din țară”, a scris Dana Rogoz.

În plus, vedeta a vorbit și despre călătoriile de anul acesta, dar și casa din Viscri și timpul prețios petrecut alături de copiii ei.

Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că a avut parte și de provocări și nu a avut un an prea ușor, însă se declară „dependentă de speranță”.

Am călătorit în China, dar și cu trenurile prin Europa, adică două dintre cele mai frumoase vacanțe din viețile noastre. Am urmărit cum evoluează șantierul din Viscri și mi-am imaginat de un milion de ori cum va arăta când va fi gata. Am citit copiilor din cartierul meu povești și m-am apropiat de comunitatea sa mai mult ca oricând. A mai trecut un an în care am descoperit cât de mult mă bucur de oameni și locuri noi. Și cum nu mă pot opri din a spera, din a-mi face visuri și planuri noi. Nu vreau să mă scoată nimeni din priză, mai am atâtea de făcut!

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N-a fost un an ușor, dar nimic nu a venit ușor în viața mea. Au fost și multe dezamăgiri, supărări, spaime, griji, care probabil că m-au făcut mai puternică. Cert e că nu m-au făcut să renunț să sper că toate cele pe care mi le doresc cu adevărat se vor împlini într-o zi. Da, sunt Dana, am 41 de ani și sunt dependentă de speranță”, a fost mesajul postat de Dana Rogoz cu ocazia zilei sale de naștere.

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