Marian Godină s-a angajat cu contract de muncă. Ce replică le-a dat celor care l-au criticat: „S-au supărat unii că cerșesc”

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Marian Godină a oferit o replică celor care l-au criticat în urma deciziei de a demisiona din Poliția Română. Mai mulți oameni l-au îndemnat „să meargă la muncă”, iar fostul concurent Survivor a precizat că primea astfel de comentarii în timp ce se afla deja la muncă. Acum, el anunță că este angajat cu contract de muncă de pe 16 septembrie, de când a intrat în vigoare demisia din Poliție.

Marian Godină s-a angajat după ce a demisionat din Poliția Română

Fostul polițist a reacționat după mai multe comentarii în care era trimis la muncă. El a spus că reacțiile au apărut ca urmare a demisiei sale din Poliție, iar unii oameni au privit plecarea lui ca pe o victorie personală.

Godină a explicat că a primit comentarii în care era trimis la muncă la o fotografie în care se afla deja la muncă. Fostul concurent Survivor a explicat faptul că demisia lui a intrat în vigoare începând cu data de 16 septembrie.

„Foarte interesant! Am primit mai multe comentarii în care eram trimis la muncă la o poză în care eram… la muncă.

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Explicația e destul de simplă. După ce mi-am dat demisia din Poliția Română, am observat un val de fericire din partea multora. Și nu mă refer la cei care se bucurau pentru mine și mă felicitau.

Mă refer la oamenii care au văzut demisia mea ca pe o victorie personală. Deși, evident, în afară de viața mea și a familiei mele, pentru nimeni nu s-a schimbat absolut nimic”, a explicat Marian Godină.

El a continuat explicând că mulți dintre cei care s-au bucurat de demisia lui ar fi vrut ca după plecarea din Poliție să i se schimbe în rău viața. Godină a explicat că mulți dintre cei care înjura pe Facebook se bucură extrem de tare să afle că alții o duc rău.

„Ei s-au bucurat pentru că au crezut că, odată cu demisia, va urma dezastrul. Că mă vor vedea la săpat șanțuri sau întrebând pe Facebook dacă nu are cineva nevoie de vreun holoangăr cu ziua.

Pentru că pe mulți dintre cei care înjură de dimineața până seara și se vaită că o duc rău îi doare mai tare că alții o duc mai bine decât ei decât îi doare că ei o duc rău. Asta e, de fapt, marea lor suferință. Dacă am duce-o toți la fel, probabil ar fi mult mai liniștiți.”, a afirmat fostul concurent Survivor.

Marian Godină a vorbit despre oamenii care lasă comentarii răutăcioase pe pagina lui de Facebook și a dezvăluit că nici eu nu o duc atât de rău. Mai mult, el spune că în weekend, chiar și în zonele sărace rurale, rar găsești vreo gospodărie unde să nu se facă grătar sau să se asculte muzică.

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„Și, culmea, nici ei nu o duc chiar atât de rău. Dacă iei la pas zonele rurale «sărace» într-o duminică, o să observi că nu e curte în care să nu sfârâie grătarul și din care să nu se audă muzică. Ogradă fără animale o să tot vezi. Gospodărie fără boxă cu Bluetooth și multe luminițe, mai greu. Fum de carne, bere, țigări, gălăgie, râsete zgomotoase și muzică. Ingredientele unei zile ideale”, a scris Godină.

El a vorbit și despre intervențiile Poliției în astfel de situații. Oamenii legii sunt chemați când apar conflicte, iar costurile sunt suportate din fonduri publice.

„Iar dacă unul sare calul, pune mâna pe un par și sare la bătaie, nu-i nimic. Se sună la 112 și vine Poliția. Cu costurile intervenției suportate inclusiv de cei care la ora aia dorm cuminți, pentru că luni dimineață trebuie să se trezească și să meargă la muncă”, a mai spus el.

Marian Godină: „S-au supărat unii că cerșesc”

Fostul concurent Survivor a vorbit despre faptul că a primit mai multe mesaje după ce a anunțat demisia din Poliție în care oamenii l-au acuzat că cerșește și nu muncește.

„Revenind la poza mea, s-au supărat unii că «cerșesc» și m-au trimis la muncă. Deși eu eram la muncă. Doar că, pentru ei, munca pare să fie muncă numai dacă are sapă, târnăcop sau roabă. Dacă faci o reclamă, scrii o carte, urci pe o scenă sau ești plătit pentru imaginea și munca ta, în mintea lor nu muncești”, a explicat Godină.

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Mai mult, el spune că nu înțelege de ce unii oameni sunt deranjați de faptul că se pot obține venituri din activități precum aparițiile publice, publicitatea sau scrisul.

„Probabil îi deranjează și mai tare faptul că poți trăi din asta. Iar celor care s-au supărat atât de tare încât au anunțat solemn că ei «numai» cumpără invertoare pentru că le promovez eu, le transmit să stea liniștiți. Telefonul îl pot încărca în continuare la mall”, a transmis Marian Godină.

„PS demisia mea a avut loc începând cu 15 sept, iar din 16 sept sunt deja angajat cu contract de muncă”, a ținut să precizeze Marian Godină în încheierea mesajului.

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