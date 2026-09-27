  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 28 septembrie 2026. Marte în Leu. Atenție la orgoliu! O zodie intră în conflicte și face scandal în cel mai nepotrivit moment

Horoscop 28 septembrie 2026. Marte în Leu. Atenție la orgoliu! O zodie intră în conflicte și face scandal în cel mai nepotrivit moment

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 28 septembrie 2026. O zi extrem de tensionată, presărată cu obstacole și conflicte. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii Capricorn, ziua de 28 septembrie 2026 vine cu o energie intensă, odată cu intrarea lui Marte în Leu, iar principala provocare va fi controlul orgoliului. Capricornii sunt obișnuiți să își păstreze calmul și să își apere poziția prin argumente, însă această configurație astrală poate amplifica reacțiile atunci când simt că sunt provocați sau nedreptățiți. O situație aparent minoră poate escalada rapid dacă nativii aleg să răspundă impulsiv. Astrele le recomandă să nu transforme fiecare dezacord într-o luptă pentru putere.
Marte în Leu îi testează pe Capricorni exact acolo unde sunt cei mai vulnerabili: la orgoliu, control și nevoia de a avea ultimul cuvânt. Dacă reușesc să își tempereze reacțiile, pot trece cu bine peste această zi tensionată și chiar pot câștiga respectul celor din jur. Astrele le transmit că adevărata victorie nu este să câștige o ceartă, ci să știe când merită să tacă și să își păstreze energia pentru luptele care contează cu adevărat.

Horoscop 28 septembrie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Ziua de 28 septembrie îți aduce un val puternic de energie și motivație datorită intrării lui Marte în Leu, un tranzit care îți susține inițiativele și creativitatea. În plan profesional, ai curajul să îți asumi un rol important și să conduci un proiect care îți poate aduce recunoaștere. Ideile tale sunt bine primite, iar o persoană influentă îți oferă sprijinul de care aveai nevoie. Din punct de vedere financiar, apar oportunități de câștig prin activități care îți valorifică talentul și spiritul antreprenorial. În dragoste, relația de cuplu devine mai pasională și mai dinamică, iar cei singuri atrag cu ușurință persoane interesate de personalitatea lor puternică. Energia fizică este excelentă și te ajută să faci față tuturor provocărilor. Spre seară, o veste bună îți confirmă că ai ales direcția potrivită. Astrele îți recomandă să acționezi cu încredere, dar să eviți graba și impulsivitatea.

Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Marte în Leu îți îndreaptă atenția către familie, locuință și echilibrul personal. Simți nevoia să faci schimbări care să îți ofere mai mult confort și stabilitate. În plan profesional, reușești să rezolvi o situație care îți provoca stres și îți recapeți încrederea în propriile forțe. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă pentru investiții legate de casă sau pentru reorganizarea bugetului. În dragoste, relația de cuplu beneficiază de mai multă apropiere și înțelegere, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le inspiră siguranță și maturitate. Energia este bună, însă ai nevoie să alternezi perioadele de activitate cu momente de odihnă. Spre finalul zilei, o discuție cu un membru al familiei îți aduce claritate și liniște. Astrele îți transmit că stabilitatea construită acum va avea efecte benefice pe termen lung.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Ziua de 28 septembrie îți stimulează curajul de a spune ceea ce gândești și de a-ți susține ideile cu mai multă convingere. Marte în Leu favorizează comunicarea, negocierile și proiectele care implică deplasări sau întâlniri importante. În plan profesional, ai șansa să închei un acord avantajos sau să primești o propunere care îți poate accelera evoluția. Din punct de vedere financiar, apar oportunități prin colaborări și activități desfășurate în paralel. În dragoste, relația de cuplu este animată de conversații sincere și planuri de viitor, iar cei singuri pot cunoaște pe cineva într-un context social sau profesional. Energia este ridicată și îți oferă dinamism pe tot parcursul zilei. Spre seară, o informație primită la momentul potrivit îți schimbă planurile în bine. Astrele îți recomandă să îți folosești inteligența și spontaneitatea pentru a profita de toate oportunitățile.

Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Marte în Leu pune accent pe resursele tale și pe modul în care îți valorifici talentele. În plan profesional, ești motivat să muncești mai mult pentru a obține rezultatele pe care le dorești, iar eforturile tale încep să fie observate. O oportunitate financiară îți poate aduce un plus de stabilitate și încredere. Din punct de vedere material, este o zi favorabilă pentru negocieri salariale sau pentru identificarea unor surse suplimentare de venit. În dragoste, relația de cuplu se bazează pe susținere reciprocă și încredere, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le apreciază sincer valorile. Energia este bună și îți oferă motivația necesară pentru a-ți atinge obiectivele. Spre finalul zilei, o veste legată de bani îți aduce motive reale de optimism. Astrele îți recomandă să ai mai multă încredere în valoarea și în potențialul tău.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Ziua de 28 septembrie marchează începutul unei perioade pline de energie și inițiativă, odată cu intrarea lui Marte în semnul tău. Simți că ai din nou puterea de a prelua controlul asupra vieții tale și de a începe proiecte ambițioase. În plan profesional, te remarci prin curaj, determinare și capacitatea de a-i inspira pe cei din jur. Din punct de vedere financiar, pot apărea oportunități de câștig prin inițiative personale sau prin asumarea unor responsabilități noi. În dragoste, magnetismul tău este la cote maxime, iar relația de cuplu devine mai pasională și mai intensă. Cei singuri atrag cu ușurință atenția și pot începe o relație cu un potențial deosebit. Energia fizică este excelentă, însă este important să nu exagerezi cu ritmul alert al activităților. Astrele îți transmit că începe o etapă în care curajul și ambiția îți pot aduce cele mai frumoase reușite.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Marte în Leu te îndeamnă să îți acorzi timp pentru reflecție și pentru pregătirea unor planuri importante. În plan profesional, este bine să lucrezi discret și să nu dezvălui încă toate intențiile tale. O situație care părea blocată începe să se rezolve în favoarea ta. Din punct de vedere financiar, este recomandat să analizezi atent toate opțiunile înainte de a lua decizii importante. În dragoste, relația de cuplu are nevoie de răbdare și înțelegere, iar cei singuri pot simți că este momentul să lase definitiv în urmă o dezamăgire din trecut. Energia este fluctuantă și îți cere mai multă odihnă decât de obicei. Spre finalul zilei, intuiția îți oferă răspunsurile pe care le căutai. Astrele îți recomandă să pregătești cu atenție următoarele etape, fără să te grăbești.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Ziua de 28 septembrie îți aduce oportunități prin intermediul prietenilor și al colaborărilor. Marte în Leu îți stimulează dorința de a participa la proiecte de grup și de a-ți transforma ideile în rezultate concrete. În plan profesional, o colaborare nouă poate deveni extrem de profitabilă în perioada următoare. Din punct de vedere financiar, apar perspective favorabile prin activități desfășurate împreună cu alte persoane. În dragoste, relația de cuplu este caracterizată de entuziasm și planuri comune, iar cei singuri pot întâlni o persoană într-un cerc de prieteni sau la un eveniment. Energia este foarte bună și îți oferă curajul de a ieși din rutină. Spre seară, o veste îți confirmă că un proiect important începe să evolueze în direcția dorită. Astrele îți recomandă să îți alegi cu atenție oamenii alături de care construiești viitorul.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Marte în Leu îți activează sectorul carierei și al ambițiilor profesionale. Simți nevoia să demonstrezi de ce ești capabil și să îți asumi responsabilități mai mari. În plan profesional, poți primi o propunere de promovare sau ocazia de a conduce un proiect important. Din punct de vedere financiar, rezultatele muncii tale încep să se reflecte și în venituri mai consistente. În dragoste, relația de cuplu necesită mai mult timp și atenție pentru a menține echilibrul, iar cei singuri pot întâlni o persoană într-un context profesional. Energia este ridicată, însă este important să nu te suprasoliciți. Spre finalul zilei, o confirmare venită din partea unei persoane influente îți oferă și mai multă încredere. Astrele îți transmit că ambiția ta poate fi răsplătită pe măsura eforturilor depuse.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Ziua de 28 septembrie îți deschide noi orizonturi și îți oferă curajul de a explora direcții pe care până acum le-ai evitat. Marte în Leu favorizează studiile, călătoriile și proiectele de dezvoltare personală. În plan profesional, poți primi o ofertă sau o propunere care implică deplasări ori colaborări internaționale. Din punct de vedere financiar, apar oportunități de câștig prin activități care îți extind aria de cunoaștere. În dragoste, relația de cuplu este revitalizată de planuri comune și experiențe noi, iar cei singuri pot întâlni o persoană în timpul unei călătorii sau al unui curs. Energia este excelentă și te motivează să ieși din zona de confort. Spre seară, o veste primită de la distanță îți aduce optimism și încredere. Astrele îți recomandă să îndrăznești mai mult și să îți urmezi idealurile.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

În plan profesional, tensiunile pot apărea în special în relația cu superiorii, colegii sau persoanele care încearcă să le conteste autoritatea. Un comentariu nepotrivit sau o critică poate declanșa o reacție disproporționată, iar Capricornul riscă să spună lucruri pe care ulterior le va regreta. Problema nu este lipsa argumentelor, ci momentul în care acestea sunt exprimate. Dacă aleg să își păstreze luciditatea, pot transforma o situație conflictuală într-o demonstrație de maturitate și profesionalism.
În familie, Marte în Leu poate scoate la suprafață nemulțumiri acumulate de mult timp. Este posibil ca un membru al familiei să le reproșeze anumite decizii sau să pună sub semnul întrebării alegerile lor. Capricornul poate simți că trebuie să își apere reputația și autoritatea, însă răspunsul agresiv nu va rezolva problema. Uneori, cel mai puternic răspuns este refuzul de a intra într-o dispută care nu poate produce nimic constructiv.
În dragoste, tensiunile pot fi la fel de intense. Nativii aflați într-o relație pot ajunge la o ceartă din cauza unor frustrări mai vechi, mai ales dacă unul dintre parteneri simte că nu este suficient de apreciat. Cei singuri pot avea o confruntare neașteptată cu o persoană din trecut sau pot reacționa exagerat la un gest care le rănește orgoliul. Este important ca emoțiile de moment să nu distrugă o relație care are, în realitate, potențial.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Ziua de 28 septembrie pune accent pe relații și parteneriate. Marte în Leu aduce mai mult dinamism în colaborări și îți cere să fii mai implicat în proiectele comune. În plan profesional, o asociere sau un contract nou poate reprezenta începutul unei perioade foarte favorabile. Din punct de vedere financiar, colaborările bine alese îți pot aduce câștiguri importante. În dragoste, relația de cuplu devine mai pasională și mai intensă, iar cei singuri pot întâlni o persoană care le provoacă emoții puternice încă de la prima întâlnire. Energia este foarte bună și îți oferă dorința de a construi ceva durabil alături de ceilalți. Spre seară, o conversație importantă îți clarifică o situație care te preocupa. Astrele îți recomandă să colaborezi și să eviți conflictele inutile.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 28 septembrie 2026

Marte în Leu îți oferă mai multă determinare în activitatea profesională și te motivează să îți reorganizezi programul. În plan profesional, eficiența și implicarea ta sunt apreciate, iar o responsabilitate nouă îți poate deschide perspective interesante. Este o perioadă favorabilă pentru a adopta obiceiuri care îți cresc productivitatea și îți îmbunătățesc stilul de viață. Din punct de vedere financiar, situația este stabilă, iar eforturile constante încep să fie răsplătite. În dragoste, relația de cuplu beneficiază de mai multă atenție și susținere reciprocă, iar cei singuri pot întâlni o persoană în mediul profesional sau în timpul unei activități cotidiene. Energia este bună și te ajută să îți îndeplinești toate responsabilitățile. Spre finalul zilei, o veste legată de muncă îți aduce satisfacție și încredere. Astrele îți recomandă să îți folosești disciplina și perseverența pentru a construi succesul pe termen lung.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
GSP.ro
Kim Kardashian, în „Orașul Iubirii” cu sportivul celebru » Imaginile publicate au încins Internetul: „Cel mai sexy cuplu!”
Kim Kardashian, în „Orașul Iubirii” cu sportivul celebru » Imaginile publicate au încins Internetul: „Cel mai sexy cuplu!”
Click.ro
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici
TV Mania
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Redactia.ro
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Citește și...
Gică Hagi, trei decizii controversate în înfrângerea României cu Suedia: Băluță, Stanciu și Ianis Hagi
Temperatura la care trebuie să iei mușcatele de pe balcon. Cum le pregătești pentru iarnă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Păcăleala cu garnitura de la restaurant. Cum ajungi să plătești mai mult decât merită
Horoscop 27 septembrie 2026. Surpriză financiară. O zodie atrage evenimente fericite și câștiguri neașteptate
Horoscop săptămânal 28 septembrie - 4 octombrie 2026. E pedepsită de astre. O zodie e lovită de ghinion. E prinsă într-o furtună de blocaje și trădări
Horoscop 26 septembrie 2026. Lună Plină în Berbec. O zodie rupe lanțurile trecutului. Universul îi scoate în cale adevărul
Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli. Patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Romanița Iovan, detalii rare despre viața cu Iulian Gogan. "Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi!" Care este secretul relației lor
Romanița Iovan, detalii rare despre viața cu Iulian Gogan. "Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi!" Care este secretul relației lor
Cum gestionează Gina Pistol și Smiley momentele în care au opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine: „Copiii au nevoie de un ghid sănătos. Mă refer la reguli” / Exclusiv
Cum gestionează Gina Pistol și Smiley momentele în care au opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine: „Copiii au nevoie de un ghid sănătos. Mă refer la reguli” / Exclusiv
Proiecte speciale
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli. Patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania
Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli. Patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania
Libertatea.ro
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Avantaje
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce a făcut Prințul Marco când a crezut că nu este filmat. Imaginile surprinse în mașină alături de Gabriella
Ce a făcut Prințul Marco când a crezut că nu este filmat. Imaginile surprinse în mașină alături de Gabriella
Horoscop 27 septembrie 2026. Surpriză financiară. O zodie atrage evenimente fericite și câștiguri neașteptate
Horoscop 27 septembrie 2026. Surpriză financiară. O zodie atrage evenimente fericite și câștiguri neașteptate
Irina și Răzvan Fodor, secretul unei relații de aproape 20 de ani. "La noi romantismul s-a mai maturizat" Cum gestionează diferențele de temperament
Irina și Răzvan Fodor, secretul unei relații de aproape 20 de ani. "La noi romantismul s-a mai maturizat" Cum gestionează diferențele de temperament
Andreea Esca, dezvăluiri despre carieră și familie. Ce relație are în prezent cu cei doi copii: „Le mai cer sfaturi” / Exclusiv
Andreea Esca, dezvăluiri despre carieră și familie. Ce relație are în prezent cu cei doi copii: „Le mai cer sfaturi” / Exclusiv
„Între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire!” Loredana, declarația de iubire cu care a surprins întreaga lume
„Între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire!” Loredana, declarația de iubire cu care a surprins întreaga lume
Observator News
Judeţul care caută sute de zilieri, dar puţini vor să muncească. Se pot câştiga şi 400 de lei pe zi
Judeţul care caută sute de zilieri, dar puţini vor să muncească. Se pot câştiga şi 400 de lei pe zi
Libertatea pentru Femei
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ziua norocoasă a lunii octombrie. Aspectul care poate deschide uși pentru bani și succes
Ziua norocoasă a lunii octombrie. Aspectul care poate deschide uși pentru bani și succes
De ce te lovește somnul în fiecare zi pe la ora 15:00. Ce se întâmplă, de fapt, în corp și cum îți poți recăpăta energia
De ce te lovește somnul în fiecare zi pe la ora 15:00. Ce se întâmplă, de fapt, în corp și cum îți poți recăpăta energia
Angajatorii sunt obligați să plătească aceste controale medicale. Mulți salariați nu știu că au acest drept
Angajatorii sunt obligați să plătească aceste controale medicale. Mulți salariați nu știu că au acest drept
Horoscop RUNE Mihai Voropchievici 28 septembrie-4 octombrie. O zodie intră sub protecție, alta primește un avertisment
Horoscop RUNE Mihai Voropchievici 28 septembrie-4 octombrie. O zodie intră sub protecție, alta primește un avertisment
TV Mania
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Libertatea
Cod galben de vânt puternic în șapte județe din România. Vremea în perioada 27-30 septembrie 2026
Cod galben de vânt puternic în șapte județe din România. Vremea în perioada 27-30 septembrie 2026
O pensionară a fost evacuată forțat pe targă din casa în care a trăit o viață și zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, la Madrid
O pensionară a fost evacuată forțat pe targă din casa în care a trăit o viață și zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, la Madrid
De ce trebuie să ai măcar un prosop roșu în casă: explicațiile unei asistente
De ce trebuie să ai măcar un prosop roșu în casă: explicațiile unei asistente
România trece de la temperaturi de 0 la 25 de grade într-o singură zi. Zona în care vântul va atinge 70 km/h
România trece de la temperaturi de 0 la 25 de grade într-o singură zi. Zona în care vântul va atinge 70 km/h
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton