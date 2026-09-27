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Cum gestionează Gina Pistol și Smiley momentele în care au opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine: „Copiii au nevoie de un ghid sănătos. Mă refer la reguli” / Exclusiv

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Gina Pistol a revenit în atenția publicului odată cu noul sezon MasterChef, despre care spune că este „cel mai tare” de până acum. Prezentatoarea a vorbit cu Unica despre emoțiile de la filmări, relația cu jurații Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, dar și despre momentele dificile atunci când trebuie să se despartă de concurenții care ajung aproape de finalul competiției.

Gina Pistol, despre noul sezon MasterChef, viața de familie și transformarea ei fizică

Dincolo de platoul MasterChef, Gina Pistol ne-a povestit și despre viața de familie alături de Smiley și fiica lor, Josephine, despre cum s-a schimbat relația cu cea mică pe măsură ce a crescut și despre principiile pe care le urmează în parenting. Vedeta a vorbit deschis și despre transformarea sa fizică din ultimul an, despre alimentație, sport și disciplina de care are nevoie după 40 de ani, dezvăluind ce schimbări a făcut pentru a se simți mai bine atât fizic, cât și psihic.

Bună, Gina, ce ne poți spune despre noul sezon MasterChef?

Este de urmărit, nu trebuie să-l ratați. Mi se pare că e cel mai tare sezon. Sincer. Deși e același format, sunt foarte multe lucruri noi.

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Care ți s-a părut cel mai dificil moment de la filmări anul acesta?

Despărțirea de câte un concurent, mai ales când ajung spre final. Cunoști fiecare poveste, fiecare vis al lor și te desparți greu de ei.

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Calitățile și defectele juraților de la MasterChef

Spune-mi câte o calitate și câte un defect pentru fiecare dintre jurați, începând cu chef Cătălin Scărlătescu.

Este prea serios uneori și nu ne înțelege glumele. Are o inimă foarte mare. Florin… uneori, este prea glumeț, ne scoate din sărite pe toți. Și la fel, are și el o inimă foarte mare. Sorin… Nu-ți dai seama când glumește sau spune adevărul și poate fi dur cu concurenții. Și e o calitate foarte mare. Are glume foarte mișto.

Citește și: Gina Pistol, despre regulile după care o crește pe Josephine. „Ea se uită la televizor doar în weekend!” Ce altceva îi este interzis în timpul săptămânii

Cum gestionează Gina Pistol și Smiley momentele în care au opinii diferite în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine

Fetița ta, Josephine, te-a vizitat la filmări anul acesta?

Anul acesta nu, nu a trecut. A trecut doar, mi se pare că la un exterior a fost, dar nu a venit la platou.

Îi place să vină cu tine când muncești?

Da, îi place, îi place, se uită fascinată. Am avut un exterior unde, nu știu dacă pot să zic, dar am organizat o cină pentru un artist foarte mare și a stat pe margine, au venit și fetele lui Florin Dumitrescu și a stat pe margine alături de Mia și de Ava și se uitau fascinate, dat fiind că a fost un spectacol pentru ele. Da, îi place.

Cum s-a schimbat atmosfera de acasă de când ea a mai crescut?

E mult mai ușor. Tot timpul când mă întâlnesc cu o prietenă care a devenit mamă de curând și știu prin ce trece, o bat pe umăr și zic că o să fie mai ușor după 3 ani și jumătate, 4 ani și, de fapt, așa este. Devine mai ușor, te înțelegi altfel cu copilul. Vorbim ca două prietene. E foarte cute, e încă mămoasă. Îmi place mult perioada asta.

Ești adepta parentingului modern?

Nu, sunt adepta echilibrului. Copiii au nevoie de un ghid sănătos. Mă refer la reguli, ce are voie să facă, ce nu are nevoie să facă. Are nevoie un copil să fie ascultat, să fie văzut, dar are nevoie și de reguli.

Ce faceți tu și Smiley când aveți opinii diferite în ceea ce o privește?

Andrei știe când să mă lase pe mine, pentru că are încredere în deciziile mele, iar eu la fel cu el. Pur și simplu ne înțelegem fără să comunicăm treaba asta. La noi vine foarte natural.

Cum se menține Gina Pistol în formă după 40 de ani

Ai trecut printr-o transformare fizică în ultima perioadă, arăți foarte bine. Cât a contat alimentația, mișcarea și disciplina?

Alimentația este 70%, dacă nu 80%, după care sportul, mișcarea, restul. Este foarte important. Ce am schimbat acum la mine, de fapt, deși e un proces de un an și ceva, n-am slăbit peste noapte. Am slăbit într-un an și ceva. La filmări n-am mai ciugulit, pentru că ne punea Ramona, fata noastră din echipă, ne punea pe masă alune, o grămadă de chestii și ciuguleam. Și la sfârșitul zilei ziceam: „Măi dar n-am mâncat nimic”, adică nu înțeleg de ce m-am îngrășat, că n-am mâncat nimic, dar, de fapt, nu iei în calcul acele mici ciuguleli, știi?

Să ai niște mese foarte bine definite. După 40 de ani, mai puține mese, mai multă proteină, este o întreagă schemă. Pentru că mi-am dat seama după 40 de ani că tot ce funcționa înainte nu mai funcționează acum. Mișcarea, într-adevăr, este foarte importantă, dar mâncarea e cea mai importantă.

Și la sală cât de des ajungi? Mai reușești să ajungi?

Nu prea am ajuns. De vreo 4 luni n-am mai ajuns la sală. Pentru că am avut o vară foarte plină, am avut multe deplasări prin țară și mi-a fost greu atunci când aveam o zi sau două zile libere, mi-era foarte greu să mă adun, să mă duc la sală. Și prefer să nu merg la sală dacă sunt obosită, pentru că ori nu fac bine exercițiile, ori mă duc degeaba. Și acum că am terminat filmările, o să mă reapuc de mișcare. Dar am realizat că fac parte dintr-o categorie de oameni care trebuie să facă sport toată viața pentru că îmi face bine la cap, nu doar fizic.

Ce mesaj ai pentru telespectatorii MasterChef?

Uitați-vă la noi, că este un sezon absolut demențial și este cu de toate. Mie îmi place foarte, foarte mult și aștept și părerile voastre după ce vedeți câteva episoade din noul sezon. Este un sezon unul și unul!

Foto: Captură video

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