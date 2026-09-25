Siegfried Mureșan și Cătălina Manea au aniversat zece ani de căsnicie. Fotografie rară cu cei doi în ziua nunții: „10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”

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Siegfried Mureșan, premierul desemnat al României, a sărbătorit 10 ani de căsnicie alături de soția sa, Cătălina Manea. Cu această ocazie, politicianul a împărtășit o fotografie rară din ziua nunții lor.

Siegfried Mureșan și Cătălina Manea au aniversat zece ani de căsnicie

Siegfried Mureșan, desemnat recent pentru funcția de prim-ministru al României, a atras atenția nu doar prin cariera sa politică, ci și printr-un moment emoționant din viața personală. Pe 24 septembrie, eurodeputatul a marcat 10 ani de căsnicie alături de soția sa, Cătălina Manea, printr-un mesaj plin de iubire, publicat pe rețelele sociale.

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a scris el, alături de o fotografie în care cei doi își arată mândri verighetele.

Cine este Cătălina Manea, soția discretă a premierului desemnat

Deși Siegfried Mureșan este o prezență constantă pe scena politică europeană, soția sa, Cătălina Manea, preferă discreția. În timp ce Mureșan se află la al treilea mandat de europarlamentar și deține funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), Cătălina își construiește o carieră solidă în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, departe de lumina reflectoarelor. Libertatea notează că, din 2019, aceasta lucrează ca expert în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiții (BEI) din Luxemburg.

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Activitatea Cătălinei Manea este una de importanță majoră: contribuie la protejarea resurselor financiare ale Uniunii Europene și la asigurarea integrității proiectelor finanțate de BEI. Înainte de acest rol, a acumulat o experiență vastă în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), unde, timp de aproape un deceniu, a fost responsabilă de relațiile internaționale și de investigarea cazurilor de corupție și fraudă din cadrul UE.

O relație construită pe discreție și respect reciproc

Cei doi formează un cuplu din 2016, dar relația lor a fost întotdeauna una discretă. De altfel, Cătălina Manea a evitat aparițiile publice alături de soțul ei în timpul campaniilor electorale sau altor evenimente politice. Totuși, în spatele ușilor închise, cei doi împărtășesc o pasiune comună pentru valorile europene și munca în slujba comunității. Siegfried Mureșan a recunoscut în autobiografia sa că faptul că ambii activează în instituțiile europene a întărit legătura dintre ei.

Echilibru între carieră și iubire

Deși agenda publică a lui Siegfried Mureșan este încărcată, iar Cătălina Manea este implicată în proiecte europene de anvergură, cei doi au reușit să construiască o relație solidă, bazată pe echilibru și respect. Astăzi, cuplul își împarte timpul între Bruxelles și Luxemburg, orașe care marchează nu doar viețile lor profesionale, ci și parcursul lor comun. În timp ce Siegfried Mureșan se pregătește pentru una dintre cele mai mari provocări ale carierei sale, numirea ca premier al României, atenția publicului se îndreaptă și asupra Cătălinei Manea.

Foto: Facebook

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