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Dove Cameron și Damiano David și-au unit destinele pe 24 septembrie 2026, într-o ceremonie intimă și elegantă desfășurată la istorica Primărie din Montalcino, Toscana, Italia. Actrița în vârstă de 30 de ani, și carismaticul solist al trupei Måneskin, de 27 de ani, au spus „DA” în fața celor dragi, îmbrăcați în costume asortate.

Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit

Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit pe 24 septembrie 2026, la primăria istorică din Montalcino, Italia. În marea lor zi, actrița a purtat un costum alb, strâns în talie, accesorizat cu o cravată elegantă și o capă diafană, în timp ce iubitul ei a ales un look rafinat completat de o eșarfă de mătase.

Povestea lor de dragoste a captat atenția presei încă din septembrie 2023, când actrița a fost văzută la unul dintre concertele trupei Måneskin. Până în februarie 2024, cei doi și-au asumat oficial relația, făcându-și debutul pe covorul roșu la gala anuală Pre-Grammy organizată de Clive Davis.

La scurt timp, Dove Cameron a postat pe Instagram o fotografie cu David ținându-i pantofii, moment în care artistul a comentat cu emoji-uri de sărut și pantofi roșii – marcând astfel oficializarea relației lor și în mediul online.

Dragostea lor s-a transformat rapid într-o legătură profundă, iar Dove nu și-a ascuns admirația pentru partenerul său.

Într-un interviu din iunie 2024 pentru Cosmopolitan, ea a declarat: „Este cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Petreci două minute în preajma lui și îți dai seama că este cel mai bun, generos, inocent și sensibil suflet”.

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S-au logodit acasă, în timp ce se pregăteau să plece într-o călătorie

La începutul anului 2026, Dove Cameron a anunțat logodna lor cu un mesaj emoționant pe Instagram: „Partea mea preferată din a fi în viață 💍 La mulți ani!”

Într-o apariție la emisiunea The Tonight Show with Jimmy Fallon, actrița a povestit despre inelul de logodnă la proiecție căruia Damiano David a ajutat, descriindu-l drept „frumos” și „perfect”.

Cererea în căsătorie a fost una pe cât de neașteptată, pe atât de intimă. În timp ce împachetau pentru o călătorie, într-un moment obișnuit din viața lor de zi cu zi, David a făcut marele pas.

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„Îmbrăcată într-un tricou mare, fără machiaj, cu părul ud, alergam prin casă ca o creatură mică și dezordonată”, a povestit Dove Cameron pentru People.

Atunci, Damiano David i-a spus: „Știu că unele fete vor petale de trandafiri. Poate te așteptai la ceva grandios, dar viața noastră este deja atât de mare și plină de momente publice încât nu mai este romantic. Vreau să fac asta aici, acasă, pentru că vreau vase murdare, vreau rufe de spălat, vreau să gătim împreună, vreau să te văd în tricoul tău mare. Aceasta este viața pe care o aleg, și sper să o alegi și tu. Vrei să te căsătorești cu mine?”

Deși au anunțat logodna în ianuarie 2026, Vogue a dezvăluit că cei doi erau logodiți încă din octombrie 2025.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Dove Cameron și a lui Damiano David

Sursă foto: Getty Images

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