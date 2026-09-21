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Stephanie Cole, o figură emblematică a scenei și a ecranului britanic, a murit la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă. Cunoscută publicului pentru rolurile sale memorabile din producții de mare succes precum Tenko, Open All Hours sau Coronation Street, îndrăgita actriță s-a stins din viață după o lungă perioadă în care s-a luptat cu o afecțiune severă.

O carieră remarcabilă umbrită de o suferință tăcută

Dispariția actriței a fost confirmată oficial de către reprezentanții săi, care au transmis mesajul familiei îndurerate. În comunicat s-a precizat că artista suferea de boala Alzheimer de mai mulți ani.

Un reprezentant al agentului său a subliniat impactul profund pe care artista l-a avut asupra publicului și a comunității: „Stephanie a fost un talent extraordinar, a cărei carieră lungă și distinsă a inclus numeroase interpretări iconice în teatru și televiziune. A adus bucurie milioanelor de oameni prin multele sale roluri îndrăgite din comedii de situație și drame. De asemenea, va fi neuitată pentru munca ei neobosită în sprijinul organizațiilor de caritate din domeniul sănătății mintale.”

De la debutul timpuriu la rolurile care au marcat generații

Formată la prestigioasa școală de teatru Bristol Old Vic, actrița și-a început drumul pe scenă încă din adolescență, dovedind de la o vârstă fragedă o maturitate artistică ieșită din comun. De-a lungul deceniilor, ea a cucerit atât publicul de teatru, cât și pe cel de televiziune sau radio, abordând cu aceeași ușurință personaje dramatice complexe și roluri comice spumoase. Printre cele mai apreciate interpretări ale sale se numără cele din dramele de război, dar și comediile radiofonice unde a dat viață unor personaje extrem de puternice și hotărâte.

Despre un astfel de personaj ferm pe care l-a interpretat la radio, Stephanie Cole mărturisea într-un interviu oferit publicației The Guardian: „Una dintre bucuriile personajului meu a fost cât de puternică și dârză era ca femeie: în cea mai mare parte a timpului, avea un pas înaintea bărbaților. Carolyn spunea lucrurilor pe nume și nu accepta nicio prostie. Cu toții am întâlnit femei ca ea. A fost foarte ușor de interpretat și mărturisesc că poate există și în mine puțin din autoritatea ei.”

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Recunoaștere națională și un atașament profund față de profesie

Pe lângă succesul uriaș la public și numeroasele premii obținute la galele de televiziune chiar și la vârste înaintate, actrița a fost distinsă și cu titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic pentru serviciile aduse dramaturgiei și cauzelor sociale. Deși a interpretat zeci de roluri pe ecran, artista a păstrat mereu o afecțiune deosebită pentru momentele speciale trăite pe scenele de teatru și în proiectele de autor.

Referindu-se la una dintre cele mai dragi interpretări din întreaga sa carieră, dintr-o serie de monologuri celebre în care a jucat alături de mari nume ale cinematografiei, actrița declara că a considerat acel moment drept unul dintre cele mai mândre din activitatea sa artistică.

Stephanie Cole lasă în urmă o fiică din prima sa căsătorie, dar și amintirea unei artiste complexe, care a reușit să îmbine rigoarea scenei clasice cu căldura și umorul apreciate de generații întregi de telespectatori.

Foto – Profimedia

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