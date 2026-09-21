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Tatăl fetiței Mădălinei Apostol răspunde acuzațiilor lansate de Alexandra Bădescu. „Nu s-a pus problema niciodată ca fata să fie renegată! Nu se poate așa ceva!”

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Cătălin, tatăl fetiței Mădălinei Apostol, a rupt tăcerea după acuzațiile lansate de Alexandra Bădescu, potrivit cărora și-ar fi renegat și abandonat propriul copil. Bărbatul neagă vehement aceste susțineri, subliniind că deține toate actele oficiale care dovedesc că și-a recunoscut fiica încă de la naștere. El mărturisește că singurul motiv pentru care a ales să facă aceste clarificări publice este protejarea stabilității emoționale a fetiței sale, Miriam, care trece deja printr-o suferință uriașă în urma pierderii mamei.

„Nu s-a pus problema niciodată ca fata să fie renegată”

Tatăl fetiței a explicat că informațiile vehiculate în spațiul public sunt complet false și că poate demonstra oricând faptul că este trecut ca tată în actele copilului. Mai mult, acesta a precizat că i-a oferit mereu Mădălinei Apostol sprijinul și acordul legal necesar pentru ca micuța să poată călători și locui în străinătate alături de ea.

„Nu pot să-ți spun decât că această domnișoară, doamnă, nu știu, Alexandra Bădescu sau cum o cheamă, nici nu am reținut foarte bine numele, spune niște baliverne care au ajuns la urechile copilului meu, cum că eu aș fi renegat-o, că eu nu aș fi recunoscut-o. Nu este adevărat, vă pot trimite acte în acest sens, certificatul ei de naștere, în care apar eu ca tată, am recunoscut-o. Nu s-a pus problema niciodată ca fata să fie renegată, copilul să fie lăsat de mine”, a declarat bărbatul, pentru cancan.ro.

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Afectat de faptul că zvonurile au ajuns la urechile fiicei sale, bărbatul și-a exprimat îngrijorarea profundă față de efectele pe care această expunere le poate avea asupra stării mentale a fetiței. El a avertizat că este hotărât să facă demersuri legale dacă atacurile la adresa familiei sale nu vor înceta.

Mădălina Apostol și cei trei copii ai eiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

„Nu este normal să apară în presă lucruri de genul ăsta, pe care copilul meu le vede, care apar în toată presa și copilul meu poate fi traumatizat din cauza asta. Lucruri care probabil nu se pot îndrepta nici măcar cu un psiholog. Nu se poate așa ceva! Mă interesează liniștea mentală a copilului meu, care trece printr-o foarte mare traumă deja, pierzându-și mama. Iar dacă această persoană nu se liniștește, nu se potolește, mă voi duce în instanță și o voi da în judecată, îi voi cere daune”, a adăugat Cătălin.

 

O relație bazată pe respect și ajutor necondiționat până în ultimele clipe

Deși separarea dintre el și Mădălina Apostol s-a produs în urmă cu nouă ani, bărbatul a menționat că au păstrat o legătură strânsă și civilizată de dragul copilului. În plus, acesta a explicat că a fost alături de fostul sa parteneră în momentele dificile din ultimul timp, oferindu-i sprijin logistic și financiar.

„Foarte ok, cât se poate de normală, ca doi oameni despărțiți de 9 ani. Pentru copil, pentru studiile copilului, cum este copilul, lucruri normale ca între doi adulți. Eu am fost căsătorit între timp, am alți copii dintr-o altă relație. În ultima perioadă am încercat să o ajut cu tot ce s-a putut, inclusiv cu clinica, inclusiv cu transportul ei, transportul copiilor din Mexic în România, plățile pe la clinici. Am simțit să fac acest lucru doar pentru a-mi proteja copilul”, a încheiat acesta.

Foto – Facebook

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