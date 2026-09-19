  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cătălin Botezatu, mărturisiri rare despre părinții săi: „Mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când!” Cum se înțelege cu tatăl său

Cătălin Botezatu, mărturisiri rare despre părinții săi: „Mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când!” Cum se înțelege cu tatăl său

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cătălin Botezatu a rememorat momente dragi din copilărie și a vorbit deschis despre legătura specială pe care o păstrează cu părinții săi. Ajuns la vârsta de 59 de ani, creatorul de modă recunoaște că educația primită în familie a reprezentat temelia succesului său, chiar dacă abordările celor doi părinți au fost complet diferite.

Rolul mamei în evoluția designerului

Mama designerului a fost figura autoritară a familiei, fiind cea care a impus reguli stricte și o disciplină riguroasă. Cu toate acestea, Cătălin Botezatu consideră că fermitatea de care a dat dovadă mama sa i-a fost benefică pe termen lung și i-a conturat caracterul.

„Tata era cel mai permisiv și niciodată nu mă bătea, mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când, dar asta nu însemna că nu mă iubea. Din contră! Datorită ei sunt ceea ce sunt și ei îi datorez această educație poate uneori spartană primită la vremea aceea, dar care mi-a priit”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Viva.ro.

catalin botezatu premiu unicaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Prezență zilnică la atelier și dojeni la 59 de ani

Apropierea dintre creatorul de modă și mama sa a rămas la fel de puternică de-a lungul anilor. Aceasta îi este și în prezent confidentă, fiind o prezență constantă în atelierul său de croitorie, unde nu ezită să îi ofere sfaturi sau să îl dojenească atunci când consideră necesar.

L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Recomandarea zilei

Citeşte şi: La opt luni după divorț, Andreea Popescu rupe tăcerea despre Dan Alexa. Ce a simțit după ce a făcut totul public. „Este un lucru pe care mi l-am asumat!”

Citeşte şi: J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit. Au un copil împreună și între ei era o diferență de vârstă de nouă ani

Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Ce s-a aflat acum despre Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Detalii neștiute din trecutul său au ieșit deja la iveală! Cine este Cătălina Manea, soția lui
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Influnecerița Maria Alves a murit la 22 de ani, după o intervenție estetică

„Și astăzi am avut cu ea niște discuții pentru că ea este prezentă aproape tot timpul la mine la atelier și mă dojenește așa, ca o mamă. Mă bucur mult că părinții mei sunt încă în viață și mă rog pentru ei în fiecare dimineață”, a mai mărturisit designerul.

 

Relația cu tatăl și recunoștința față de ambii părinți

În ceea ce îl privește pe tatăl său, acesta a reprezentat părintele tolerant și permisiv în perioada copilăriei. Deși relația lor a trecut prin momente mai dificile după divorțul părinților și a existat o perioadă lungă în care nu și-au vorbit, cei doi au revenit la sentimente mai bune.

„Știți că părinții mei au divorțat. Cu tata petrec mai puțin timp, dar asta nu înseamnă că nu îl iubesc la fel de tare”, a adăugat Cătălin Botezatu, subliniind că se consideră un om norocos pentru copilăria pe care a avut-o și pentru faptul că își are încă ambii părinți alături.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Fanatik
Tavi Popescu, reacție după scandalul cu gaz ilariant: „S-a liniștit! Mi-a promis asta”
Tavi Popescu, reacție după scandalul cu gaz ilariant: „S-a liniștit! Mi-a promis asta”
GSP.ro
A lăsat fotbalul pentru un weekend și a plecat într-o aventură pe două roți: „Nu vă uitați iar - ce culoare are bicicleta?”
A lăsat fotbalul pentru un weekend și a plecat într-o aventură pe două roți: „Nu vă uitați iar - ce culoare are bicicleta?”
Click.ro
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Citește și...
Ce a postat tatăl lui Ștefan Baiaram după ce Gică Hagi nu l-a convocat la națională! Mesaj pentru „Rege”? - Fanatik.ro
Locul în care oamenii primesc bani în fiecare an doar pentru că locuiesc acolo. Cum funcționează plata
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Kevin Costner, prins din nou în preajma unei femei mult mai tinere. Cine ar fi noua sa iubită
Elon Musk, criticat de mamele copiilor săi. Afaceristul are 14 copii cu femei diferite
Cum au sărbătorit Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, doi ani de căsătorie și ce spun despre gelozie, după cinci ani de relație: „E foarte mult flirt în lumea de azi și nu e neapărat rău” / Exclusiv
Smiley, dezvăluiri despre rolul de tată și vizitele lui Josephine la filmările Vocea României: „Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent” / Exclusiv
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elon Musk, criticat de mamele copiilor săi. Afaceristul are 14 copii cu femei diferite
Elon Musk, criticat de mamele copiilor săi. Afaceristul are 14 copii cu femei diferite
Cum au sărbătorit Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, doi ani de căsătorie și ce spun despre gelozie, după cinci ani de relație: „E foarte mult flirt în lumea de azi și nu e neapărat rău” / Exclusiv
Cum au sărbătorit Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, doi ani de căsătorie și ce spun despre gelozie, după cinci ani de relație: „E foarte mult flirt în lumea de azi și nu e neapărat rău” / Exclusiv
Proiecte speciale
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Libertatea.ro
„Boala” de care nu mai vrea să scape! De 40 de ani trăiește printre albine: „Abia aștept să treacă iarna și să am primele înțepături”
„Boala” de care nu mai vrea să scape! De 40 de ani trăiește printre albine: „Abia aștept să treacă iarna și să am primele înțepături”
Avantaje
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu "Burlacii...
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu "Burlacii...
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii. Ce au răspuns la întrebarea: "Cine s-ar îndrăgosti primul?"
Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii. Ce au răspuns la întrebarea: "Cine s-ar îndrăgosti primul?"
Horoscop 20 septembrie 2026. Miracol astrologic. O zodie este binecuvântată de astre cu o poveste de dragoste ca-n povești
Horoscop 20 septembrie 2026. Miracol astrologic. O zodie este binecuvântată de astre cu o poveste de dragoste ca-n povești
Smiley, dezvăluiri despre rolul de tată și vizitele lui Josephine la filmările Vocea României: „Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent” / Exclusiv
Smiley, dezvăluiri despre rolul de tată și vizitele lui Josephine la filmările Vocea României: „Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent” / Exclusiv
Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Ruge în echipa ei de dansatori: „Este din Cuba”
Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Ruge în echipa ei de dansatori: „Este din Cuba”
Laurette, operată din nou. Vedeta a suferit 30 de intervenții chirurgicale într-un singur an
Laurette, operată din nou. Vedeta a suferit 30 de intervenții chirurgicale într-un singur an
Observator News
A început cu 5 lire și acum face 100.000 de lire pe an. Afacerea simplă care i-a schimbat viaţa unei tinere
A început cu 5 lire și acum face 100.000 de lire pe an. Afacerea simplă care i-a schimbat viaţa unei tinere
Libertatea pentru Femei
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Ea este femeia din spatele noului premier desemnat al României! Cine este Cătălina Mureșan, partenera lui Siegfried Mureșan
Zodia care va îngenunchea de durere până la finalul lui septembrie. O veste îi schimbă complet viața
Zodia care va îngenunchea de durere până la finalul lui septembrie. O veste îi schimbă complet viața
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vitamina care dizolvă acidul uric din articulații. Ajută la calmarea durerilor de gută
Vitamina care dizolvă acidul uric din articulații. Ajută la calmarea durerilor de gută
Horoscop zilnic, 20 septembrie 2026. Zi tensionată pentru unele zodii: Apar surprize și decizii importante
Horoscop zilnic, 20 septembrie 2026. Zi tensionată pentru unele zodii: Apar surprize și decizii importante
România pierde specialiști din sănătate: Peste 1.000 de medici și asistente au plecat din România într-un singur an
România pierde specialiști din sănătate: Peste 1.000 de medici și asistente au plecat din România într-un singur an
Laurette, mărturisire cutremurătoare: „Sunt cu plaga deschisă la picior, după 30 de operații”
Laurette, mărturisire cutremurătoare: „Sunt cu plaga deschisă la picior, după 30 de operații”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Libertatea
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Val de aer polar peste România: răcire, ploi, vânt, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026
Val de aer polar peste România: răcire, ploi, vânt, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru perioada 21 septembrie - 18 octombrie 2026
Ghețarul ascuns din inima Munților Apuseni. Fenomenul rar descoperit sub coloanele de bazalt de la Detunata Goală, județul Alba
Ghețarul ascuns din inima Munților Apuseni. Fenomenul rar descoperit sub coloanele de bazalt de la Detunata Goală, județul Alba
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
O lucrătoare independentă câștigă 6.400 de euro și lucrează 4 zile pe săptămână, câte 4 ore. Ce meserie are
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton