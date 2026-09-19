Cătălin Botezatu, mărturisiri rare despre părinții săi: „Mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când!” Cum se înțelege cu tatăl său

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Cătălin Botezatu a rememorat momente dragi din copilărie și a vorbit deschis despre legătura specială pe care o păstrează cu părinții săi. Ajuns la vârsta de 59 de ani, creatorul de modă recunoaște că educația primită în familie a reprezentat temelia succesului său, chiar dacă abordările celor doi părinți au fost complet diferite.

Rolul mamei în evoluția designerului

Mama designerului a fost figura autoritară a familiei, fiind cea care a impus reguli stricte și o disciplină riguroasă. Cu toate acestea, Cătălin Botezatu consideră că fermitatea de care a dat dovadă mama sa i-a fost benefică pe termen lung și i-a conturat caracterul.

„Tata era cel mai permisiv și niciodată nu mă bătea, mama era mai autoritară și mă mai altoia din când în când, dar asta nu însemna că nu mă iubea. Din contră! Datorită ei sunt ceea ce sunt și ei îi datorez această educație poate uneori spartană primită la vremea aceea, dar care mi-a priit”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Viva.ro.

Prezență zilnică la atelier și dojeni la 59 de ani

Apropierea dintre creatorul de modă și mama sa a rămas la fel de puternică de-a lungul anilor. Aceasta îi este și în prezent confidentă, fiind o prezență constantă în atelierul său de croitorie, unde nu ezită să îi ofere sfaturi sau să îl dojenească atunci când consideră necesar.

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„Și astăzi am avut cu ea niște discuții pentru că ea este prezentă aproape tot timpul la mine la atelier și mă dojenește așa, ca o mamă. Mă bucur mult că părinții mei sunt încă în viață și mă rog pentru ei în fiecare dimineață”, a mai mărturisit designerul.

Relația cu tatăl și recunoștința față de ambii părinți

În ceea ce îl privește pe tatăl său, acesta a reprezentat părintele tolerant și permisiv în perioada copilăriei. Deși relația lor a trecut prin momente mai dificile după divorțul părinților și a existat o perioadă lungă în care nu și-au vorbit, cei doi au revenit la sentimente mai bune.

„Știți că părinții mei au divorțat. Cu tata petrec mai puțin timp, dar asta nu înseamnă că nu îl iubesc la fel de tare”, a adăugat Cătălin Botezatu, subliniind că se consideră un om norocos pentru copilăria pe care a avut-o și pentru faptul că își are încă ambii părinți alături.

Foto – Facebook

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