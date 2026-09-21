Fiica Elenei Udrea a împlinit 8 ani. Mesajul emoționant pentru Eva: „Îți promit să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura!”

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Fiica Elenei Udrea a împlinit 8 ani, iar fostul ministru a marcat acest moment special din viața familiei sale printr-un mesaj extrem de emoționant publicat pe rețelele de socializare. Aniversarea micuței Eva a fost un prilej pentru mamă de a-și exprima dragostea profundă, dar și de a vorbi despre cât de importantă este fetița în viața ei și despre mândria de a o vedea crescând.

Un an plin de amintiri și momente recuperate

Aniversarea de anul acesta a reprezentat un moment de bilanț sufletesc pentru Elena Udrea, care a reflectat asupra timpului petrecut alături de fiica sa în ultimele luni. Pentru cele două, ultimul an a însemnat o perioadă de conectare, în care au recuperat clipe prețioase, au descoperit lucruri noi și s-au bucurat atât de realizările mari, cât și de momentele simple din viața de zi cu zi.

Fostul demnitar a mărturisit că prezența fiicei sale este principala ei sursă de fericire, deschizându-și mesajul cu o declarație plină de afecțiune: „Iubirea mea, Eva! Astăzi sunt 8 ani de când fericirea mea poartă numele tău!”.

Portretul unei fetițe curajoase și luminoase

În rândurile dedicate fiicei sale, Elena Udrea a schițat un portret cald al micuței Eva, descriind-o ca fiind o fetiță veselă, puternică și curajoasă, dar în egală măsură sensibilă. Ea a subliniat că fiica ei posedă o lumină interioară deosebită pe care nimic nu o poate umbri:

„Te privesc și mă minunez de fetița minunată care crește în fiecare zi: veselă, curajoasă, puternică și sensibilă în același timp și, cu o lumină a ta, pe care nimeni si nimic nu o poate stinge.„

Privind spre viitorul copilului ei, mama i-a transmis urări legate de dezvoltarea sa personală, îndemnând-o să își păstreze curiozitatea de a explora lumea, bunătatea și curajul de a rămâne autentică.

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Promisiunea de sprijin și libertate

Unul dintre cele mai încărcate de emoție pasaje ale mesajului este cel în care Elena Udrea explică echilibrul pe care dorește să îl mențină între protecția maternă și independența fiicei sale.

Aceasta i-a garantat Evei sprijinul său necondiționat la fiecare pas, promițându-i totodată că îi va oferi spațiul necesar pentru a-și urma propriul drum atunci când va fi pregătită: „Iar eu îți promit să fiu lângă tine, să te țin de mână când vei avea nevoie și să te las să alergi singură atunci când vei simți că poți zbura”.

În încheiere, Elena Udrea a vorbit despre fiica ei ca despre cel mai de preț dar din viața sa, subliniând că povestea lor împreună este abia la început. „Dumnezeu mi-a dat multe daruri în viață, dar tu ești darul cel mai minunat și pe care îl voi privi mereu cu cea mai mare recunoștință. Eva, 8 ani de iubire. Și povestea noastră abia începe”, a concluzionat fostul ministru.

Foto – Facebook

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