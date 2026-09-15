Actrița Sheila Kennelly, cunoscută din celebrul serial „Home and Away”, a murit la 88 de ani

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Sheila Kennelly, actrița de origine britanică devenită un simbol al televiziunii australiene, a murit la vârsta de 88 de ani. Vedeta a rămas întipărită în memoria publicului datorită interpretării sale memorabile din celebra telenovelă Home and Away, unde i-a dat viață personajului Floss McPhee, o fostă lucrătoare de carnaval retrasă la pensie, apărând în 188 de episoade din distribuția originală a producției.

Vestea tristă a fost confirmată de istoricul de televiziune Andrew Mercado, care a dezvăluit că actrița s-a stins din viață exact așa cum își dorise întotdeauna, la ferma ei dragă din Hunter Valley: „A fost înconjurată de câinii ei și de familia dragă care a îngrijit-o cu atâta dragoste în ultimele ei zile.”

O carieră de peste jumătate de secol și personaje emblematice

Drumul artistic al Sheilei Kennelly a început pe scenele de teatru în anul 1958, punând bazele unei cariere remarcabile în film și televiziune ce s-a întins pe o perioadă de peste 50 de ani. Talentul și versatilitatea ei i-au permis să interpreteze roluri extrem de variate în unele dintre cele mai mari producții din Australia. De la barmanița cu perucă Norma Whittaker din serialul Number 96, rămasă celebră pentru felul amical în care li se adresa tuturor, până la voioasa soacră de origine italiană Rosa din Kingswood Country, actrița a cucerit inimile publicului prin fiecare apariție.

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De-a lungul deceniilor, portofoliul său a fost completat de prezențe în producții de mare succes precum A Country Practice, All Saints, The Flying Doctors și Division 4.

Revederea unui grup special și omagiile aduse de fani

Trecerea sa în neființă marchează sfârșitul unei ere importante pentru televiziune. Istoricul Andrew Mercado a subliniat că actrița era ultimul membru aflat în viață dintr-un grup extrem de apropiat de colege și prietene din care mai făceau parte Carol Raye, Elaine Lee și Elizabeth Kirkby: „Sheila a fost ultima rămasă în viață dintr-un grup special de prieteni. Nu am nicio îndoială că acum au parte de o revedere minunată.”

Admiratorii din întreaga lume au reacționat cu emoție la aflarea veștii, lăudând prezența sa ecranică caldă și talentul desăvârșit. Unul dintre fani a mărturisit că reurmărește producțiile vechi și că actrița avea o prezență pe ecran extrem de plăcută și naturală, în timp ce alții i-au mulțumit public pentru amintirile oferite și au descris-o drept o companie fabuloasă.

Foto – Facebook

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