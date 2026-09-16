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Cântăreața DOE, artistă laureată cu premiul Grammy, a anunțat că este însărcinată și că urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil alături de soțul ei, Orlando Palmer.

Mărturisirea a fost făcută în exclusivitate pentru publicația People, viitoarea mămică de 38 de ani dezvăluind că urmează să aibă o fetiță în luna septembrie. Știrea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că artista a recunoscut că momentul a fost o adevărată surpriză chiar și pentru ea.

Un al șaselea simț în familie și o veste neașteptată

Reacția inițială a artistei a fost una de uimire totală, cel care a intuit primul marea veste fiind chiar partenerul ei de viață. DOE a povestit amuzată despre momentul în care a aflat că va fi din nou mamă, subliniind legătura specială dintre cei doi.

„Sinceră să fiu, soțul meu a fost cel care mi-a spus că sunt gravidă. Eu încercam să-i explic că sunt bine și că nu sunt. Omul ăsta are un fel de al șaselea simț. A fost ceva de genul: ‘Te rog din suflet, poți măcar să faci un test?’ Iar eu i-am răspuns: Biiiiineeee…”, a mărturisit cântăreața.

Adevăratul șoc a urmat la scurt timp după efectuarea testului de sarcină, când emoțiile au copleșit-o complet pe vedetă.

„15 minute mai târziu, văzând că nu mai ieșeam din baie pentru că eram în stare de șoc, a dat buzna peste mine și m-a întrebat: ‘Ești bine?’. Nici măcar nu am putut să scot un cuvânt”, și-a amintit artista.

Festivități restrânse și căutarea numelui perfect

Spre deosebire de marile anunțuri publice din lumea spectacolului, cuplul a ales o cale mult mai intimă pentru a împărtăși bucuria. Noua membră a familiei se va alătura frățiorului ei mai mare, Shiloh, venit pe lume în decembrie 2024. DOE a explicat că decizia de a le da vestea treptat celor dragi a transformat totul într-o serie lungă de momente speciale.

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„Au fost mici festivități alături de fiecare grup de prieteni și membri ai familiei. Ne-a plăcut foarte mult să facem lucrurile așa”, a explicat ea.

Deși sarcina avansează, părinții nu au stabilit încă detalii importante, cum ar fi numele micuței.

„Încă încercăm să ne dăm seama ce nume să-i punem! Rugați-vă pentru noi!”, a adăugat cântăreața în glumă.

Provocările sarcinii și lecțiile învățate de la primul copil

Perioada de așteptare vine la pachet și cu stări contrastante din punct de vedere fizic. Artista a recunoscut că trăiește o adevărată aventură când vine vorba despre poftele alimentare specifice acestei etape.

„Îmi este foame tot timpul, dar sunt tristă pentru că sunt prea obosită ca să mă ridic și să-mi prepar ce-mi doresc! Ce carusel emoțional!”, a detaliat DOE.

Privind către viitor, interpreta este nerăbdătoare să descopere cum va fi viața în patru și ce fel de personalitate va avea fiica sa. Experiența de mamă a învățat-o deja că fiecare copil aduce cu sine lectii noi de viață și că pregătirea absolută nu există.

„Sincer, primul meu copil m-a învățat că nu ești niciodată complet pregătit pentru un bebeluș și că trebuie să fii dispus să înveți ceva nou despre el și despre tine în fiecare zi. Așa că, deși suntem extrem de încântați, știm de asemenea că ea va avea propria ei personalitate minunată și plină de culoare, care s-ar putea să nu semene cu a niciunuia dintre noi! Și ne va învăța foarte multe lucruri”, a concluzionat artista.

Foto – Instagram

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