Alina Pușcău își caută liniștea în Grecia în mijlocul tratamentului oncologic. Gestul făcut de vedetă într-o biserică din Salonic

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Alina Pușcău își continuă lupta împotriva afecțiunii oncologice cu o forță spirituală remarcabilă. Stabilită de mulți ani în Statele Unite ale Americii, unde urmează un tratament de specialitate după ce medicii i-au depistat mai multe tumori, vedeta a simțit nevoia unei reconectări profunde și a ales să facă o călătorie specială în Grecia.

Refugiu spiritual la Salonic alături de mamă

În această perioadă extrem de solicitantă din viața sa, modelul caută clipe de liniște interioară și credință. Alina Pușcău a mers în Grecia însoțită de mama ei, persoana care îi oferă sprijin necondiționat și energie pozitivă în fiecare pas al procesului de vindecare.

Vedeta a vizitat Biserica Agios Dimitrios din Salonic, un lăcaș de cult recunoscut pentru încărcătura sa duhovnicească. Cu acest prilej, ea a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale imagini din interiorul bisericii, dar și o fotografie alături de mama sa, adăugând un mesaj scurt, dar plin de credință: „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”.

O nouă perspectivă asupra bolii: „Cancerul este un profesor”

Această experiență dificilă a determinat-o pe Alina Pușcău să își reevalueze viața și să privească diagnosticul dintr-o altă perspectivă, definită prin acceptare și transformare personală. Modelul refuză să privească afecțiunea ca pe o confruntare violentă, alegând în schimb calea introspecției și a reconstrucției de sine.

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Vedeta a transmis un mesaj inspirațional în spațiul virtual, explicând modul în care a ales să se raporteze la afecțiunea cu care se confruntă: „Cancerul nu este un intrus. Cancerul nu este un război care trebuie dus. Cancerul este un profesor. Cancerul vrea să fie înțeles. Cancerul este o oportunitate de a privi în interior. Cancerul este o oportunitate de a te reconstrui și de a evolua.”

Mesajul de curaj și optimism transmis de peste ocean a stârnit o reacție puternică în mediul online. Urmăritorii și apropiații au copleșit-o pe Alina Pușcău cu gânduri bune și încurajări, apreciind tăria de caracter de care dă dovadă alături de mama sa în această etapă grea a vieții.

Foto – Facebook / Instagram

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