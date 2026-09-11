Alina Pușcău a primit un cadou special de la Dan Alexa. Antrenorul este alături de vedetă în lupta cu cancerul

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Alina Pușcău a primit un cadou special de la Dan Alexa, în timpul luptei sale cu cancerul. Vedeta, care urmează un tratament în America, a fotografiat cadoul, iar imaginea a distribuit-o în mediul online, mulțumindu-i fostului ei coleg de la Asia Express.
Alina Pușcău luptă cu o boală gravă, dar curajul și sprijinul celor dragi îi oferă forța să meargă mai departe. Fosta concurentă de la Asia Express a împărtășit cu fanii detalii despre starea ei de sănătate și emoționantul gest al unui prieten apropiat. Dan Alexa, fost câștigător al show-ului, a ales să-i transmită speranță printr-un cadou simbolic.
Alina Pușcău a dezvăluit că tratamentele de chimioterapie sunt extrem de dificile.
„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt… Chiar acum, n-am mai postat nimic, acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam, am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza la tratament”, a declarat ea pentru Spynews.
Deși corpul ei trece prin schimbări majore, printre care căderea părului și stări de somnolență, vedeta încearcă să găsească tratamente care să-i reducă durerile fizice.
„Încercăm să găsim un tratament cât mai bun, adică să fac tratamentul ăsta, dar să găsesc niște medicamente care pot să mă ajute să nu mai am durerile astea. Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a mai mărturisit Alina Pușcău.
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