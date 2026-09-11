Alina Pușcău a primit un cadou special de la Dan Alexa. Antrenorul este alături de vedetă în lupta cu cancerul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alina Pușcău a primit un cadou special de la Dan Alexa, în timpul luptei sale cu cancerul. Vedeta, care urmează un tratament în America, a fotografiat cadoul, iar imaginea a distribuit-o în mediul online, mulțumindu-i fostului ei coleg de la Asia Express.

Alina Pușcău a primit un cadou de la Dan Alexa

Alina Pușcău luptă cu o boală gravă, dar curajul și sprijinul celor dragi îi oferă forța să meargă mai departe. Fosta concurentă de la Asia Express a împărtășit cu fanii detalii despre starea ei de sănătate și emoționantul gest al unui prieten apropiat. Dan Alexa, fost câștigător al show-ului, a ales să-i transmită speranță printr-un cadou simbolic.

Antrenorul, care spune că își dorește să o viziteze pe Alina Pușcău în America, i-a trimis un breloc cu o cruce pe care este reprezentat Iisus răstignit.

Gestul său a fost primit cu recunoștință de vedetă, care a postat pe rețelele sociale o fotografie cu darul, însoțită de mesajul: „Mulțumesc, @danalexaoficial!”.

Citește și: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent. Primele declarații ale campioanei olimpice: „Vin să văd curajul acesta cu ochii mei”

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026

Cum face față vedeta tratamentului pentru cancer

Alina Pușcău a dezvăluit că tratamentele de chimioterapie sunt extrem de dificile.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt… Chiar acum, n-am mai postat nimic, acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam, am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza la tratament”, a declarat ea pentru Spynews.

Citește și: Cuplul de la Insula Iubirii 2026 care s-a logodit la bonfire-ul final. Nicio ispită nu a reușit să îi despartă

Citește și: Mihaela Rădulescu, despre procesul de vindecare după pierderea lui Felix Baumgartner: „Am simțit totul. M-am luptat cu toate”

Deși corpul ei trece prin schimbări majore, printre care căderea părului și stări de somnolență, vedeta încearcă să găsească tratamente care să-i reducă durerile fizice.

„Încercăm să găsim un tratament cât mai bun, adică să fac tratamentul ăsta, dar să găsesc niște medicamente care pot să mă ajute să nu mai am durerile astea. Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a mai mărturisit Alina Pușcău.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Pușcău

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News