Rareș Brădățan, Florina Grozavu, Maria Boroghină și Ramona Crăciunescu, declarații exclusive despre MasterChef, sezonul 11: „Am dat foc la bucătărie!”

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Sezonul 11 MasterChef vine cu noi concurenți, povești surprinzătoare și multă pasiune pentru gătit. La petrecerea VIVA!, am stat de vorbă cu patru dintre concurenții noului sezon, Rareș Brădățan, Florina Grozavu, Maria Boroghină și Ramona Crăciunescu, care ne-au dezvăluit cum au trăit experiența din bucătăria MasterChef și ce i-a determinat să accepte această provocare.

Rareș Brădățan, Florina Grozavu, Maria Boroghină și Ramona Crăciunescu, declarații exclusive despre MasterChef, sezonul 11

De la emoții și probe dificile până la momente de neuitat, cei patru concurenți promit că MasterChef sezonul 11 va fi unul plin de surprize. Maria Boroghină, Florina Grozavu, Rareș Brădățan și Ramona Crăciunescu au vorbit despre experiența lor în emisiune, despre pasiunea pentru gătit și despre ceea ce îi așteaptă pe telespectatori în noul sezon. Iată ce ne-au povestit!

Bună seara și bine ați venit la petrecerea VIVA! Vă rog frumos să vă prezentați!

Bună seara! Sunt Rareș Brădățan, sunt fost sportiv de performanță și actual cofetar și concurent MasterChef sezonul 11.

Bună, sunt Florina Grozavu, sunt dermopigmentistă și mamă de 3 băieți și concurentă la MasterChef în sezonul 11.

Bună, sunt Maria Boroghină, regina videochatului și concurentă MasterChef, sezonul 11.

Dacă ei s-au prezentat că sunt concurenți MasterChef și eu sunt concurentă MasterChef, numele meu este Crăciunescu Ramona, sunt cascadoare și motociclistă.

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„I-am provocat pe șefi”

Spuneți-mi câteva cuvinte despre experiența voastră la MasterChef.

Maria Boroghină: Extraordinar! Am venit acolo să demonstrăm că știm să gătim, însă am demonstrat că știm să facem și alte lucruri și show, să ne agităm, să facem o grămadă de lucruri extraordinare pe acolo.

Florina Grozavu: Suntem concurenți atât de diferiți din lume, atât de diferiți, care facem lucruri atât de diferite, dar ce ne-a dus împreună este pasiunea pentru gătit.

Rareș Brădățan: Pot să spun doar din nou că MasterChef pentru mine a fost acea rampă de lansare de a mă cunoaște pe mine, de a mă descoperi și a avea mai multă încredere în mine, ceea ce eu nu credeam că o să pot vreodată să ating acest record.

Ramona Crăciunescu: Am descoperit că în această emisiune am putut să-mi înving temerile mele de a fi atât de emotivă. Am avut multe emoții, am avut multe probe în care am râs, dar am și plâns. Este un show foarte diferit față de cele care au fost până acum și se pleacă foarte multe în deplasări, sunt foarte multe probe, foarte grele, surprize multe.

Maria Boroghină: I-am provocat pe șefi, deci noi am reușit să-i provocăm pe șefi. Să vedeți acolo ce a ieșit, că nu ne-au provocat ei atât de tare cât i-am provocat noi pe ei.

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„Am dat foc la bucătărie!”

Și de la fiecare un mesaj pentru telespectatorii noului sezon.

Maria Boroghină: Uitați-vă să vedeți ceva diferit anul acesta, ceva super provocator, ceva inovativ.

Florina Grozavu: Dacă nu gătești și nu intri în bucătărie, cred că sezonul 11 la MasterChef o să te convingă să intri și să gătești.

Rareș Brădățan: Pot spune doar că acest sezon o să promită multe surprize și o să vă țină legați de televizor, o să așteptați cu gura la urechi seara în care se difuzează MasterChef, pentru că e un sezon spectaculos.

Ramona Crăciunescu: Este sezonul 11, un sezon plin de surprize, plin de emoții. Un sezon în care nu doar am gătit, ci ne-am și bucurat, ne-am și certat. Și este un sezon wow! Deci, trebuie…

Rareș Brădățan: Cu sare și piper! Cu tot ce trebuie!

Maria Boroghină: Să vedeți acolo ceartă și scandal la MasterChef, că n-a fost nici într-un an! Am dat foc la bucătărie! N-a văzut Parisul! Pe Pro TV și pe Voyo, vă așteptăm la MasterChef!

Foto: Captură YouTube

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