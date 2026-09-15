Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre pierderea mamei: „Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”

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Fiul Mădălinei Apostol, Tony, a vorbit cu lacrimi în ochi despre pierderea mamei sale. Tânărul a dezvăluit că Mădălina și-a dedicat viața lui și fraților lui și a fost o femeie extraordinară.

Fiul Mădălinei Apostol, declarații emoționante despre pierderea mamei

Fiul Mădălinei Apostol, Tony, trece prin momente extrem de dificile după pierderea mamei sale, o femeie pe care o descrie ca fiind „foarte bună” și „devotată copiilor ei”. Tânărul a făcut primele declarații despre tragedia care i-a zguduit familia, încercând să-și găsească cuvintele în fața unei dureri copleșitoare.

Tony l-a întâmpinat la aeroport pe Nick Rădoi, partenerul mamei sale, care a ajuns de urgență în România pentru a participa la înmormântare. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Tony a vorbit despre ultimele momente din viața Mădălinei Apostol, dezvăluind că aceasta fusese internată într-o clinică psihiatrică și, ulterior, a petrecut timp într-o mănăstire. „Prima oară a fost la o clinică, ulterior la o mănăstire. Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident ce s-a întâmplat și rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa”, a spus el.

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„Pentru noi, mama a făcut tot”

Deși încă răvășit de pierderea suferită, Tony a subliniat că mama lui nu ar fi recurs niciodată la un gest extrem, mai ales pentru că își iubea enorm copiii. „Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu, și pe surioara mea mică. (…) Pentru noi, mama a făcut tot”, a adăugat el, cerând discreție în aceste momente dificile. „Noi dorim să ținem în aceste momente totul privat. A fost o femeie foarte bună, și-a dorit ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea într-un mod bun.”

Tony a aflat vestea tragică de la un apropiat al familiei, iar acum își dorește ca imaginea mamei sale să rămână una pozitivă în memoria celor care au cunoscut-o. „Ulterior, voi vorbi mai mult, acum doresc să stăm puțin singuri și fără să ne întrebe nimeni. Nici noi nu știm ce să spunem”, a mai spus el pentru Știrile Antena Stars.

Nick Rădoi, partenerul de viață al Mădălinei Apostol, a revenit din străinătate pentru a fi prezent la înmormântare, împărtășind durerea familiei îndoliate. Întregul interviu cu Tony și Nick Rădoi poate fi urmărit astăzi, începând cu ora 11:00, la Știrile Antena Stars, conform Spynews.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, la doar 40 de ani, în Mexic. Partenerul ei, Nick Rădoi, a confirmat că și-a pus capăt zilelor.

Foto: Facebook

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