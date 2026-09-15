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Mara Bănică, despre marea durere a Mădălinei Apostol: „A avut o tristețe în privire în permanență”

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Mădălina Apostol, partenera lui Nick Rădoi, a murit la doar 40 de ani pe 13 septembrie, răpusă de o depresie severă. Mama a trei copii, Mădălina a trăit între România și SUA, luptând să fie aproape de cei dragi. Acum, Mara Bănică a vorbit despre durerea pe care vedeta o avea în suflet de ani de zile.

Mara Bănică, despre suferința din sufletul Mădălinei Apostol

Vestea tragică a trecerii în neființă a Mădălinei Apostol, partenera de viață a lui Nick Rădoi, a scos la lumină o poveste de viață presărată cu suferință și sacrificii. La doar 40 de ani, aceasta a pierdut lupta cu o depresie severă, lăsând în urmă o familie devastată.

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Potrivit apropiaților, Mădălina Apostol a fost o mamă dedicată celor trei copii ai săi, doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani, însă distanța de aceștia a fost cea mai mare durere a vieții sale.

După separarea de tatăl copiilor săi, vedeta s-a mutat în Statele Unite, în timp ce băieții au rămas în România. Fetița cea mică a rămas și ea, inițial, alături de tatăl său, din cauza unor probleme legale care au împiedicat-o pe Mădălina să o aducă în America. Prietena sa apropiată, Mara Bănică, a povestit la Antena Stars cum această distanță și separarea de copii au fost surse constante de tristețe pentru Mădălina Aspotol.

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„Eu am fost la ei în vizită în Mexic, am stat trei săptămâni. O avea pe cea mică, nu era acolo cu ea. Au fost ceva probleme cu tatăl fetiței și nu a putut să o ia în Statele Unite. Primii ani din viață i-a petrecut fără fetiță, nu mai spun fără băieții cei mari. Dacă vă uitați la pozele Mădălinei, mie mi se pare că a avut o tristețe în privire în permanență. Indiferent că era Revelion, Crăciun, era mereu extrem de tristă pentru că ea pruncii nu a putut să îi aibă niciodată pe toți trei lângă ea acolo unde stătea”, a spus Mara Bănică la Antena Stars.

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Mădălina a încercat de mai multe ori să îi aducă pe copii alături de ea în SUA, însă tatăl lor s-a opus mutării, iar acest lucru a forțat-o să ducă o viață între două continente. Zborurile frecvente între România și America au devenit un mod de a menține o legătură apropiată cu cei dragi, dar și de a fi alături de partenerul său, Nick Rădoi.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi

Povestea de iubire dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi a început în urmă cu aproape două decenii. Deși relația lor a fost marcată de momente de separare și împăcare, legătura dintre cei doi nu s-a rupt niciodată complet.

În ciuda faptului că Nick Rădoi a cerut-o în căsătorie de trei ori, Mădălina Apostol nu a putut să accepte pentru că, deși își dorea o viață de familie alături de el în SUA, nu putea să își lase copiii în urmă.

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„Normal că așa este frumos, să accepți cadoul (n.r. inelul de logodnă). Au fost, de fiecare dată, sub formă de cadou, ulterior au venit și cererile în căsătorie, însă eu am fost sinceră într-o secundă și am spus că nu este momentul, dar, când vom găsi cel mai potrivit moment, o vom face. Nu am zis da și apoi nu. N-aș putea să las de tot România, având copiii aici. M-am descurcat tot timpul, indiferent că m-a ajutat sau nu. Nu pot să spun că nu m-a ajutat, dar anul acesta (n.r. în 2021), de frică că poate îmi prelungesc șederea în România, a preferat să se retragă. A fost stresat și cu renovarea și cu ce făcea el, lucruri de care nu mi-a spus (…). Eu am fost mereu cea sacrificată și, tot timpul, când am fost pusă în fața situației pe cine aleg să sacrific, oricât de mult m-am obișnuit cu acest om sau oricât de mult mi-am dorit să fiu cu el, el a fost primul sacrificat”, mărturisea Mădălina Apostol în 2021, într-un interviu pentru Xtra Night Show.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mădălina Apostol

Sursă foto: Instagram, Facebook

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