Adelina Pestrițu, dezvăluiri din culisele Burlacii: Foc în Paradis: „Visam noaptea ceea ce se întâmpla în emisiune. A fost și dragoste, au fost și trădări, au fost și dezamăgiri” / Exclusiv

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Adelina Pestrițu face dezvăluiri de pe platourile de filmare ale show-ului Burlacii: Foc în Paradis. Astăzi, de la 23:00, pe Pro TV și Voyo, va debuta primul episod!

Adelina Pestrițu, dezvăluiri din culisele Burlacii: Foc în Paradis

Adelina Pestrițu, prezentatoarea reality show-ului de dating Burlacii: Foc în Paradis, a trăit fiecare moment alături de concurenți, în toate cele 5 săptămâni de filmări, la Istanbul. Vedeta ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, cum sunt concurenții celui mai nou reality show de dating care are premiera astăzi, 14 septembrie, de la 23:00, pe Pro TV și Voyo.

13 concurenți pășesc în vila din Turcia cu dorința de a da o nouă șansă iubirii, însă într-un univers în care atracția, emoțiile, competiția și surprizele se întâlnesc, nimic nu rămâne definitiv. Karim Chaker, Tina Ulmeanu, Cristina Ionașcu, Nicoleta Balint, Robert Jărcălău, Bogdan Mocanu, Constanția Cornitel, Călin Alexandru Șerban, Laurențiu Suciu, Eda Csoregi, Petruța Anghel, Andreea Eremia și Robert Stancu intră în Paradis cu povești unice și așteptări diferite. Dar cu aceeași întrebare: vor găsi aici persoana alături de care să înceapă o nouă poveste?

Adelina, cum a fost la filmări la Burlacii: Foc în Paradis? Ce dezvăluiri ne faci?

Aș putea să mă gândesc mai degrabă ce nu s-a întâmplat, pentru că s-au întâmplat foarte multe în cele 5 săptămâni petrecute în Istanbul.

Am trăit alături de ei niște momente incredibile pe care o să le descoperiți și voi în cea mai fresh și în cea mai nouă producție TV pe care o veți putea urmări din 14 septembrie la Pro TV. La ora 23:00 debutăm.

S-a simțit iubirea sau trădarea mai mult?

A fost și dragoste, au fost și trădări, au fost și dezamăgiri, au fost și răsturnari de situație, au fost și momente în care am crezut că știu ce se întâmplă, că intuiesc ceea ce se va întâmpla, dar m-am înșelat.

Am trăit alături de ei niște momente pe care aș putea să le asemăn cu momentele pe care le trăiești atunci când te uiți la un film și îți captează atenția. Te ține în suspans și de-abia aștepți episodul următor să vezi ce se întâmplă. Cam așa am trăit și eu alături de ei, 5 săptămâni.

Îi așteaptă foarte multe momente frumoase pe telespectatori și sunt convinsă că și ei vor trăi relațiile pe care burlacii noștri le-au început sau le-au și terminat în această aventură.

„Am realizat că sunt niște oameni care chiar sunt dispuși să riște totul pentru a-și întâlni marea iubire”

Concurenții spun că ai fost foarte implicată și că ai trăit cu ei momentele. Cum erai după o zi de filmare?

Dacă ți-aș spune că inclusiv… Visam ceea ce se întâmpla în emisiune, mă crezi? Adică pur și simplu ceea ce noi trăiam pe platou – platoul fiind această superbă casă în care ei au locuit pe această perioadă – eu… toate poveștile lor le luam cu mine acasă. Si mă gândeam atât de mult la ele încât le visam și noaptea. Cam atât de intens am trăit alături de ei și mi-a plăcut să îi cunosc, mi-a plăcut să le ascult poveștile de viață.

Unele m-au impresionat extrem de mult și am realizat că sunt niște oameni care chiar sunt dispuși să riște totul pentru a-și întâlni marea iubire.

Da, am fost implicată și sunt în continuare implicată pentru că îmi place să cunosc oamenii, îmi place să-i descopăr și să-i ascult. Și, pe lângă rolul meu de moderator, am și această curiozitate să știu totul despre oameni și să nu-i judec după aparențe. Vreau să le ascult poveștile, vreau să-i cunosc mai bine și să-i descopăr!

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„Colegii de la ProTV s-au ocupat în detaliu ca eu să am o ședere cât mai plăcută în Istanbul”

În afară de familie, ce ți-a lipsit cel mai mult de acasă?

Să știi că n-am simțit că duc lipsa… vreunui lucru. Mi-a lipsit în primul rând familia, mi-au lipsit câinii. Nu știu dacă mi-a mai lipsit ceva, să știi. Poate nu-mi dau seama în momentul ăsta. Dar m-am simțit atât de bine printre cei cu care am plecat, echipa cu care am lucrat, mai ales că erau și oameni pe care eu îi cunoșteam de dinainte.

Și am muncit, am avut foarte multe lucruri de făcut, am filmat zi de zi, încât n-am avut timp să mă gândesc și să-mi focusez atenția pe ce lipsește. Mi-am focusat mai mult atenția pe ceea ce am de făcut, pe cum să fac să fiu în cea mai bună formă a mea. Pe poveștile pe care concurenții le expuneau zi de zi și detaliile care apăreau pe parcurs. Și pot să spun că am avut o experiență foarte frumoasă.

Colegii de la ProTV s-au ocupat în detaliu ca eu să am o ședere cât mai plăcută în Istanbul. Așa că, ți-am zis, nu mi-am focusat atenția pe ce lipsește, mai mult mi-am focusat-o pe ceea ce e bun, pe ceea ce am de făcut.

Foto: Pro TV

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