Cine este Călin Alexandru Șerban de la Burlacii: Foc în Paradis. A avut o relație de 11 ani și este antrenor de fitness

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Călin Alexandru Șerban participă la Burlacii: Foc în Paradis și își caută dragostea, după ce a încheiat o relație de 11 ani. Tânărul are 31 de ani și este antrenor de fitness și kinetoterapeut. El intră în show-ul de pe PRO TV știind exact ce își dorește de la un partener și de la viitoarea relație.

Cine este Călin Alexandru Șerban de la Burlacii: Foc în Paradis

Noul show de pe PRO TV aduce în fața telespectatorilor figuri noi, gata să își încerce norocul în dragoste și le urmărește parcursul pe durata întregii aventuri. Călin Alexandru Șerban se numără printre participanții la Burlacii: Foc în Paradis și este gata să vadă dacă emisiunea îi poate aduce persoana potrivită în viața lui.

Competiția îi va pune la încercare pe concurenți, care sunt în căutarea unor conexiuni reale și profunde, însă intriga și parcursul acestora în emisiune pot fi adevărate provocări pentru ei.

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Pentru Călin Șerban, participarea la Burlacii: Foc în Paradis vine după încheierea unei relații de 11 ani. El s-a despărțit în urmă cu aproximativ un an și jumătate, iar acum tânărul este pregătit pentru o nouă etapă, deși nu are așteptări foarte clare.

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Călin are 31 de ani și este antrenor de fitness și kinetoterapeut și este entuziasmat de noua provocare. El spune că este o oportunitate de a cunoaște oameni noi, însă nu își propune să forțeze lucrurile, deși dacă va apărea o conexiune specială, este pregătit să îi dea o șansă.

Ce spune Călin Șerban despre el

Tânărul se descrie ca fiind un om direct și sincer, care nu se teme să își dezvăluie personalitatea față de cei din jur. Spune că este adaptabil și are încredere că poate face față situațiilor neprevăzute, așa că va lăsa experiența să decurgă firesc, fără să își cântărească prea mult fiecare decizie și pas.

Călin Șerban spune că are și un defect, pe care îl recunoaște cu sinceritate. Tânărul spune că reacționează sau spune lucruri înainte să le gândească prea mult, iar spontaneitatea lui îl aduce uneori în situații neașteptate.

El este pregătit să se lupte cu ceilalți pentru șansa de a câștiga marele premiu de 50.000 de euro.

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În „Burlacii: Foc în Paradis”, participanții vor avea ocazia să se cunoască mai bine, să întâlnească oameni noi și să vadă dacă o simplă atracție se poate transforma într-o relație. Vor exista momente romantice, dar și rivalități, iar lucrurile se pot schimba rapid de la o zi.

Pe lângă șansa de a-și găsi partenerul potrivit, concurenții se luptă și pentru un premiu de 50.000 de euro. Ceremonia Trandafirilor va decide cine rămâne în competiție și cine pleacă. Călin Șerban va încerca să-și găsească aleasa, însă rămâne de văzut cât timp va rezista în competiție, care începe pe 14 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

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