Adelina Pestrițu a renovat camera fiicei sale, Zenaida. Cum arată dormitorul cu tapet personalizat: „Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea”

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Adelina Pestrițu a împărtășit cu cei 1,8 milioane de urmăritori din mediul online cum arată camera proaspăt renovată a fiicei sale, Zenaida.

Adelina Pestrițu a renovat camera fiicei sale, Zenaida

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, soțul ei, și-au surprins fetița de 8 ani cu o renovare completă a camerei ei. Cei doi nu i-au spus ce se întâmplă, ci au inventat o scuză pentru care, câteva zile, Zenaida trebuia să-și evite dormitorul. „I-am spus că se pregătește o surpriză și am rugat-o să nu intre până nu îi spunem noi. Și, spre surprinderea noastră, a așteptat cuminte până la final”, a povestit Adelina.

Camera Zenaidei are mobilierul alb și un tapet cu zâne realizat special pentru ea. Dormitorul include un pat supraetajat, un birou, un dulap generos și mai multe rafturi iluminate unde sunt așezate cu grijă jucăriile ei preferate.

„Încă de când era micuță își dorea foarte mult să aibă un pat suprapus, așa că am știut că acesta trebuia să fie nelipsit din noul ei spațiu. I-am îndeplinit, în sfârșit, această dorință. Fiecare alegere a fost făcută cu gândul la ea, la lucrurile care îi plac și, mai ales, la acel sentiment de „acasă” pe care ne-am dorit să îl simtă în camera ei”, a mai scris Adelina Pestrițu în mediul online.

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Cum își cresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea fiica

La începutul anului, Adelina a dezvăluit și ce fel de părinți sunt ea și Virgil. Prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în paradis” crede că este foarte important ca fiicei sale să i se spună „nu” ca și ea, la rândul ei, mai târziu, să știe să spună „nu”.

„Echilibrați. Ne dorim ca parentingul pe care îl avem pentru fiica noastră să fie echilibrat. Nici extraordinar de permisiv, dar nici dur. Undeva la mijloc, cred că este un mod sănătos de a ne crește copilul, pentru că e important să știe că sunt limite. E important să știe ce înseamnă nu. E important pentru ea să știe mai departe cum și când să spună nu, așa că noi am hotărât să avem un parenting echilibrat”, a mai spus fosta prezentatoare TV, pentru sursa citată.

La Unica Urban Party 2025, Adelina Pestrițu ne-a dezvăluit cum gestionează ea și Virgil Șteblea conflictele legate de fiica lor. „Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu”, a explicat Adelina atunci.

Foto: Instagram

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