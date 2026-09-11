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La 61 de ani, Camelia Șucu a strălucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, într-o rochie ivoire cu imprimeu floral și bijuterii Roberto Coin.

Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026

Camelia Șucu a strălucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția. Această apariție memorabilă vine după o vară plină de evenimente speciale, inclusiv o vizită la Monaco în iulie, unde s-a întâlnit cu Prințul Albert la un eveniment dedicat carității și sustenabilității, potrivit Viva.ro.

Invitată la evenimentele oficiale ale Festivalului de Film de la Veneția, Camelia Șucu a impresionat cu o ținută care a redefinit eleganța. Rochia sa ivoire, cu imprimeu floral subtil și țesătură strălucitoare, a fost completată de accesorii rafinate: bijuterii florale din aur și diamante semnate de casa Roberto Coin.

Stilul minimalist a pus în valoare naturalețea și atitudinea sa, aducând un omagiu rafinamentului atemporal. „Este mereu o bucurie să revăd Veneția. Cu atât mai mult în zilele Festivalului de Film, când orașul devine o scenă în sine. Cinema, artă, eleganță și acea atmosferă aparte în care fiecare detaliu pare să strălucească puțin mai mult”, a declarat antreprenoarea.

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Cum se menține în formă

La 61 de ani, Camelia Șucu continuă să inspire prin vitalitatea și energia sa. Antreprenoarea a dezvăluit în trecut că nu există o rețetă magică, dar că a găsit un echilibru care i se potrivește perfect.

„Nu știu dacă există un secret! Cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, ne cunoaștem corpul ca să știm ce ne face bine și ce nu ne face bine. Am trecut și eu prin nenumărate momente în care nu am mâncat! Când ești mai tânăr te ajută respectivele momente, apoi auzi că ar trebui să mănânci, dar altfel, ca să îți ajuți metabolismul. Pe scurt, nu e niciun secret!”

Camelia a adăugat că, de doi ani, urmează cu succes regimul de post intermitent, consumând alimente doar între orele 12:00 și 19:00. „Mă ajută, mănânc doar între anumite ore, între 12 și 19. Mănânc porții mici și nu trebuie neapărat să mă abțin de la bunătățile pe care majoritatea le dorim, dulciurile! Însă mănânc în cantități foarte mici, e adevărat!”, a explicat ea.

Foto: Instagram

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