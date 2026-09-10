Cine este Eduard Hordilă de la Asia Express 2026. Are o cioară drept animal de companie

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Eduard Hordilă, fost fotbalist și fiul unui cunoscut om de afaceri din Vaslui, participă la Asia Express 2026 alături de comediantul Radu Isac. Aventurier cu o cioară ca animal de companie, Edi și-a testat limitele prin Uzbekistan și China.

Cine este Eduard Hordilă de la Asia Express 2026

Eduard Hordilă s-a născut pe 14 martie 1988 și este fiul lui Petrică Hordilă, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Edi, așa cum îi spun prietenii, are 38 de ani și face echipă cu Radu Isac în sezonul 9 Asia Express, care i-a purtat pe concurenți prin Uzbekistan și China.

Ca fotbalist, Eduard Hordilă a evoluat la echipe precum Rapid Brodoc, Haiducii Vaslui și CSM Vaslui. În sezonul 2024, a jucat 159 de minute în trei partide, marcând un gol memorabil în meciul ASC IVACEC Vaslui – Gloria Mânjești, din Liga 5. Totuși, temperamentul său competitiv i-a adus și un cartonaș galben, conform TVmania.ro.

Are o cioară drept animal de companie

Experiența sa pe terenul de fotbal l-a pregătit pentru provocările din Asia Express. Pe lângă pasiunea sa pentru sport, Eduard surprinde prin alegerile neobișnuite din viața personală. Este cunoscut în mediul online pentru că are o cioară drept animal de companie, care i-a cucerit pe internauți și care îl însoțește adesea în călătorii. „Am parcurs peste 300 de kilometri pe jos în 10 zile, testându-mi limitele alături de tovarășii mei necuvântători”, a povestit el pe Instagram.

Eduard formează un cuplu discret cu o tânără pe care a cunoscut-o într-o vacanță în Myanmar. Până acum, concurentul de la Asia Express 2026 a fost rezervat în privința vieții sale personale.

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Moștenirea Hordilă: afaceri și pasiune pentru istorie

Eduard provine dintr-o familie cu tradiție în afaceri. Tatăl său, Petrică Hordilă, împreună cu fratele Paul, dețin un portofoliu imobiliar impresionant în Vaslui, inclusiv Magazinul Central, recent rebranduit ca HP Central. De asemenea, familia are în proprietate șapte case istorice, printre care Casa Luchian și Casa Domnitorului Ghica, restaurate pentru a-și păstra farmecul de altădată.

În competiția Asia Express, Eduard și-a propus să dea tot ce are mai bun pentru a câștiga marele premiu de 30.000 de euro. Sportiv de performanță și călător pasionat, el a demonstrat deja că are rezistența necesară pentru a face față provocărilor. Edi mărturisește că nu se teme de lipsa confortului sau de foame, dar că îi va lipsi „ciorba de acasă”.

Program Asia Express 2026

Vezi parcursul lui Eduard la Asia Express în fiecare duminică, de la ora 20:00, și de luni până miercuri, de la ora 20:30. Episoadele sunt disponibile și pe AntenaPLAY.

Foto: Instagram; Antena 1

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