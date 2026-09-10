Cum s-a schimbat viața Andreei Popescu după divorț. „Te poți gândi că e imposibil să-ți revii!” Mesajul transmis femeilor care trec printr-o despărțire

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre perioada dificilă care a urmat după despărțirea de Rareș Cojoc, o căsnicie de un deceniu încheiată după o relație de 15 ani. Deși separarea a luat prin surprindere lumea mondenă, fosta dansatoare a Deliei Matache a reușit să își regăsească echilibrul și să privească experiența din perspectiva reconcilierii interioare.

Astfel, vedeta a transmis un mesaj plin de empatie tuturor femeilor care se confruntă cu durerea unui divorț și încearcă să își reconstruiască viața de la zero.

Răbdarea și credința, principalele lecții învățate după despărțire

Îndemnându-le pe cele care trec prin momente similare să nu își piardă speranța, Andreea Popescu subliniază că vindecarea emoțională nu se produce peste noapte, ci este un proces de durată care necesită sprijinul celor dragi și multă credință.

Privind retrospectiv către propriile trăiri, aceasta a explicat pas cu pas de ce răbdarea reprezintă elementul central al recuperării.

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„Singurul sfat pe care pot să-l dau din experiența mea este răbdarea. Credeți-mă. Da, știu, sună clișeic, dar răbdarea. Fiecare zi este diferită, fiecare săptămână este diferită, fiecare lună este diferită și vor fi momente când te poți gândi că e imposibil să-ți revii. Dar acel revenit înseamnă să poți să-ți reiei viața” – a spus ea pe rețelele sociale.

De asemenea, fosta dansatoare consideră că sprijinul divin este crucial în depășirea suferinței și reconstrucția personală: „Cu siguranță, timpul le va rezolva pe toate, prietenii și, nu în ultimul rând și, cu siguranță, cine ar trebui să fie în cap de listă, Dumnezeu. Vorbesc foarte serios: să nu-ți pierzi nădejdea, să te rogi și lucrurile se vor așeza, dar în timp, nu imediat”.

Liniște regăsită și o relație matură cu fostul soț

La câteva luni de la separarea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu mărturisește că a ajuns într-o etapă în care se simte profund împăcată cu propria persoană. Un factor esențial în starea sa actuală îl constituie gestionarea matură a relației cu fostul partener, cei doi reușind să depășească tensiunile de după divorț.

Decizia de a colabora pe plan parental a adus liniștea dorită în familie, după cum subliniază chiar vedeta: „Sunt bine, sunt liniștită, sunt bine cu mine în acest moment. Sunt liniștită pentru că sunt într-un punct foarte bun cu Rareș. Avem o relație bună, ne ajutăm în creșterea copiilor, ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și lucrăm împreună pentru acești copii”.

Foto – Facebook / Instagram

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