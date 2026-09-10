Adriana Bahmuțeanu, după ce bunurile lui Prigoană au ajuns să fie vândute în târg: „Trecutul nu se mai întoarce”

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Adriana Bahmuțeanu reacționează după ce obiecte personale ale fostului său soț, Silviu Prigoană, au fost găsite într-un târg de vechituri din Vitan. Vedeta spune că acestea nu mai reprezintă nimic pentru ea și a ales să privească spre viitor.

Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Silviu Prigoană au ajuns în târg

Adriana Bahmuțeanu a ales să privească înainte, chiar și în fața unui subiect sensibil: bunuri care i-ar fi aparținut fostului său soț, regretatul om de afaceri Silviu Prigoană, au fost descoperite recent într-un târg de vechituri din București. Informația și imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare, stârnind numeroase reacții.

Mai multe documente, fotografii și obiecte personale ale lui Silviu Prigoană au fost fotografiate într-un târg din zona Vitan. Printre acestea se numără inclusiv imagini din copilăria sa și tablouri în care apar fostele sale soții, Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Prigoană.

„Că tot vă povesteam de domn Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. (…) Pozele sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 săptămâni”, a scris bărbatul care a postat imaginile pe Facebook.

La scurt timp după publicarea imaginilor, Adriana Bahmuțeanu a răspuns pe rețelele de socializare. Vedeta a abordat subiectul cu sinceritate, amintindu-și de perioada dificilă prin care a trecut în urmă cu 12 ani, când a decis să pună capăt unei „căsnicii grele și apăsătoare”.

„Acum 12 ani am plecat dintr-o căsnicie grea și apăsătoare, cu doi copii mici și 1.000 de lei în geantă, doar cu hainele de pe noi! Nu m-am uitat în urmă, nu m-a interesat decât să scap, să-mi protejez copilașii, să o iau de la capăt și să-mi văd de viață!”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

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De unde ar proveni bunurile lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre procesul de regăsire și vindecare pe care l-a parcurs după despărțire: „Am scăpat, după ani buni de reconstrucție interioară, de rănile pansate după tonele de lături, am scăpat de interminabile procese în instanță și acuze nefondate în presă, am scăpat de toată toxicitatea aia grea care îmi otrăvea sufletul!”

În ceea ce privește obiectele lui Silviu Prigoană, găsite la târg, jurnalista crede că acestea ar fi ajuns acolo dintr-un depozit: „Probabil așa trebuia să se întâmple. Lucrurile alea nu mai aparțin nimănui. Eu am lăsat trecutul în spate, Silviu a devenit trecut, iar trecutul nu se mai întoarce!”

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Vedeta subliniază însă că viața ei a luat o cu totul altă direcție și că acum trăiește în liniște alături de partenerul său, George Restivan.

„Viața merge mai departe, iar viața mea e frumoasă acum! Am o relație de cuplu așa cum mi-am dorit dintotdeauna, cu un partener empatic și iubitor, mă simt în siguranță când îi fac destăinuiri intime, fiindcă știu că putem avea încredere unul în celălalt!”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

„Mi-am reclădit viața, am mers și la școală, și la terapii, și la orice biserică îmi ieșea în cale, să-mi vindec sufletul!!”, a adăugat ea.

Sursă foto: Facebook

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