Cum arată mormântul lui Andrei Versace. Locul de veci al „regelui fițelor” a fost lăsat de izbeliște

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Andrei Versace, pe numele lui real Andrei Pârvan, a fost găsit mort în propria casă la doar 37 de ani. Tânărul se confrunta cu mai multe probleme de sănătate. El a devenit cunoscut în mediul online drept „regele fițelor”, iar acum, locul lui de veci a fost lăsat de izbeliște, la doi ani de la moartea lui.

Cum arată mormântul lui Andrei Versace

Locul în care se odihnește Andrei Pârvan arată aproape abandonat. În iulie 2024, influencerul a fost găsit mort în casă după ce un paznic dintr-un complex rezidențial din nordul Capitalei a sunat la 112 și a spus că vine un miros înțepător din interiorul unui apartament.

După verificări, polițiștii au descoperit trupul neînsuflețit al lui Andrei Versace, fără urme de violență pe corp. Ei au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului pentru a pătrunde în interior. Influencerul era deja mort de câteva zile, de unde și mirosul înțepător semnalat de agentul de securitate.

Moartea acestuia a șocat întreaga comunitate online. El a murit în urma consumului excesiv de băuturi alcoolice. Conform necropsiei, el avea ficatul rigid și un esaofag plin de cheaguri și sânge, iar cauza oficială a morții a fost scăderea tensiunii arteriale până la deces.

Foto: Cancan.ro

La doi ani și două luni de la eveniment, locul de veci din cimitirul Cărămidarii de Jos, aflat în cartierul Berceni din București, arată abandonat.

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După înmormântare, familia și prietenii mai veneau să îi aprindă câte o lumânare, însă acum, locul de veci al influencerului pare lăsat de izbeliște.

Parodiat de Mihai Bendeac

Andrei Versace a devenit și mai cunoscut în mediul online după ce Mihai Bendeac l-a parodiat și l-a transformat într-un personaj de comedie în serialele de comedie de pe Antena 1.

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El a devenit o față cunoscută datorită comediantului, care a făcut o mulțime de scenete pe seama lui, ironizând faptul că doar pretinde că are bani.

Trupul lui Andrei Pârvan a fost găsit în bucătărie, în stare avansată de putrefacție. Polițiștii au deschis un dosar de moarte suspectă, așa cum o cer procedurile.

După aproape un an de la constatarea decesului, specialiștii au trimis rezultatele rapoartelor toxicologice către Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Specialiștii nu au găsit droguri în organismul influencerului, ci doar alcool, însă experții au precizat că nivelul ar putea fi atribuit procesului de descompunere a corpului, care poate produce etanol în mod natural.

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