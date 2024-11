Silviu Prigoană a fost înmormântat. Fiul cel mare al afaceristului, Horonius: „Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns”

Silviu Prigoană a fost înmormântat. Omul de afaceri, care a murit marți, 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, a fost deja condus pe ultimul drum, în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București. Anunțul a fost făcut de fiul cel mare al acestuia, Horonius, care a precizat că ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, așa cum și-ar fi dorit tatăl său.

Silviu Prigoană a fost înmormântat joi, 14 noiembrie, la 2 zile după ce a încetat din viață, în urma unui infarct. Afaceristul a fost condus pe ultimul drum de familia sa, iar trupul său neînsuflețit a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din Capitală.

„Profund îndurerați, anunțăm ca trupul neînsuflețit al tatălui nostru, Silviu Prigoană, a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București (șoseaua Giurgiului nr. 4). Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, de familie, conform cu dorința tatălui nostru”, a transmis familia acestuia.

„Mulțumim pentru mesajele de condoleanțe, susținere și empatie – pe care le-am primit în aceste zile și datorită cărora simțim că nu suntem singuri în acest moment greu. Trecut în neființă în urma unui infarct miocardic, Silviu Prigoană lasă în urmă nenumărate fapte și amintiri luminoase, pe care noi, cei patru fii ai săi, vom încerca întotdeauna să le onorăm”, se mai arată în mesajul ce a fost semnat de cei patru copii ai lui Silviu Prigoană, Honorius, Silvius, Maximus și Eduard.

Familia lui Silviu Prigoană a ținut secrete informațiile despre serviciile funerare. Trupul acestuia a fost adus miercuri seară de la Brașov și depus la capela Cimitirului în care a fost înmormântat.

În același cavou se odihnesc trupurile tatălui afaceristului, care a decedat în urmă cu câteva luni, precum și cel al unuia dintre fiii săi, Darius, care a murit la câteva săptămâni după naștere, în urmă cu 15 ani.

Fostul politician a fost condus pe ultimul drum de cei patru băieți ai săi, precum și de alți membri ai familiei. Copiii cei mari ai lui Silviu Prigoană au decis să facă totul în secret, astfel că nu au împărtășit informațiile privind data, ora și locul înmormântării. Mai mult, aceștia au semnat un contract de confidențialitate cu Gabriela Lucuțar, cea care s-a ocupat de ceremonie.

Omul de afaceri își pregătise locul de veci

Deși spunea în urmă cu ceva timp că ar vrea să fie incinerat, Silviu Prigoană a fost înmormântat. Acesta își pregătise deja locul de veci și i-a mărturisit lui Bursucu, în podcastul său, că este pregătit să moară.

„Sunt pregătit să mor. Am luat loc de veci acum 30 de ani. Eu merg la etajul 2, iar tata e la trei! Sub el merg! Am un loc de veci de ți-e mai mare dragul să fii mort! Am șase locuri de parcare cu sicrie și 24 de urne. Tata e la etajul trei pe o parte, eu voi fi la 2. Dar eu totuși tot vorbesc cu fi-miu să mă incinereze. E și fi-miu ăla mic îngropat acolo, dar el are un loc special făcut, un mozaic cu trei îngerași. Vreau s-o aduc si pe mama aici, că ea e la Cluj”, spunea Silviu Prigoană în podcastul lui Bursucu, difuzat în seara în care acesta a încetat din viață.

Adriana Bahmuțeanu bănuia că Silviu Prigoană va fi înmormântat în secret

După ce s-a anunțat că Silviu Prigoană a murit, Adriana Bahmuțeanu a declarat că se așteaptă ca fostul ei soț să fie îngropat în secret de către copiii lui cei mari, Honorius și Silvius.

„Teoria mea este că ei vor să-l înmormânteze în secret și îl țin și pe copii în casă ca să participe la înmormântare. La fel cum a fost și cu socrul meu, Dumnezeu să-l ierte. Știți cum era el, nu își dorea ceva fastuos, el nu credea în Dumnezeu, era ateu. Acum, medico-legal vorbind se poate face asta. Copiii majori pot lua această decizie. Eu nu mai pot face nimic, nu mai suntem căsătoriți de zece ani și nu am putere de decizie. Ei vor decide ce se va întâmpla”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu.

Honorius și Maximus au apelat la serviciile Gabrielei Lucuțar pentru înmormântare. Mai mult, aceasta a spus că a vorbit de câteva ori cu Silviu Prigoană despre înmormântarea lui și că i-a dat o listă cu câteva dorințe.

