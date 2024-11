Silviu Prigoană, dezvăluiri șocante despre pierderea unuia dintre copii: „Un popă l-a omorât, copilul meu a fost omorât!” Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Darius acum 15 ani

Silviu Prigoană a vorbit într-una dintre ultimele aparații publice, în podcastul lui Bursucu, despre o tragedie petrecută în urmă cu 15 ani, care l-a marcat. Regretatul om de afaceri a mai avut un băiețel, pe vremea când era cu Adriana Bahmuțeanu, care a murit la doar câteva săptămâni după naștere.

Silviu Prigoană, dezvăluiri șocante despre pierderea unuia dintre copii

Silviu Prigoană s-a stins din viață marți, 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani. În ultimul podcast în care a apărut, fostul afacerist și politician a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre una dintre dramele care i-au marcat viața, moartea fulgerătoare și prematură a unuia dintre copii.

Silviu Prigoană a fost căsătorit de patru ori și a lăsat în urmă patru copii, pe Honorius (34 de ani) și Silvius (33 de ani) din primul mariaj cu Viorica Ciceu și pe Eduard (14 ani) și Maximus (16 ani) din căsnicia cu Adriana Bahmuțeanu (50 de ani). După nașterea lui Maximus, Bahmuțeanu și Prigoană au mai avut un copil, Eduard Darius, care s-a născut prematur și a murit la doar trei sătpămâni. Silviu Prigoană a vorbit desspre această tragedie în podcastul lui Bursucu.

„Am considerat că nu e drept, nu consideram că este în regulă…. copilul de trei săptămâni să moară și tata de 93 de ani să trăiască. Tată ceresc, ai ce lua!

A venit și un popă prost să susțină o slujbă, era să-l bat, mortala fost, care încerca el să-mi spună mie că să nu fiu trist, că am trimis un avocat în ceruri. Bă, zic, tu ești prost? De ce nu l-a luat pe tata? A fost și secretar de partid, ăla avocat, ăsta nici nu știa să citească, avea trei sătptămâni. Era să-i dau două cădelnițe peste bot, oricum s-a terminat rapid povestea că la înmormântare am fost numai eu cu mama copilului, cu popa și un prieten. Tata a murit în august anul acesta, iar la tata am fost numai eu cu fiu-meu (n.r. – Honorius).

Când se schimbă istoria e complicat. E natural copiii să-și îngroape părinții, nu pe dos. Când se schimbă istoria, altfel vezi lucrurile, e foarte complicată treaba. Nu e corect, nu mi se pare corect. Nu știu cine e incorcat aici, Dumnezeu, Sf. Petru, doctorul, habar nu am.

Dar nu e corect să vină cineva cu un cărțuloi, să îl pună pe masă, să îți spună, uite astea 10 porunci, le respecți, intri în Rai, nu le respecți, intri în iad, logic. Pe unul îl ia la 3 săptămâni, pe unul la 93 de ani.

Păi e corect? Nu mi s-a părut corect să-mi ia copilul, să nu- l ia pe tata. A luat-o pe mama, ok, la 84 de ani, îl lua pe el, la 93, și-a trăit traiul, și-a mâncat mălaiul. Dar cu ăla de 3 săptămâni ce ai avut?” -a dezvăluit regretatul afacerist.

Silviu Prigoană: „Un popă l-a omorât, copilul meu a fost omorât!”

Apoi a explicat cum s-a petrecut întreaga tragedie și cum a murit copilul. Prigoană a spus că preotul care i-a botezat copilul, fără ca el să știe, ar fi vinovat pentru decesul celui mic.

„Un popă l-a omorât, copilul meu a fost omorât! Am aflat târziu de poveste, după vreo 6 luni. Dovada e foarte simplă. Eu când mă duceam să văd copilul, în fiecare zi mă duceam la el, era un geam unde aduceau incubatoarele, era în incubator, s-a născut prematur. Dar s-a născut prematur și Silvius, a avut 900 grame la naștere… și acum are 130 de kilograme. Adică…

Nu aveam voie să intru, nu mi s-a dat voie niciodată să intru la el, era o cameră sterilă, îl alimentau artificial, cum se face cu beblușii, la Polizu. Șefa de secție e o fină de-a mea.

Am aflat foarte târziu povestea. Mama copilului a luat un popă și pe nașul copilului și s-au dus și l-au botezat acolo. Au intrat la el, nu știu cum au reușit, că eu nu puteam ca tată, nici cu pile, relații, tot. Nici nu ma insistat să intru, că poate intram, îl omoram eu…. Și ce au făcut băieții… i-au deschis capacul la incubator și l-au miruit, ca la botez.

Îți dai seama, jegosul ăla de popă cu barbă, cu ce gândaci avea pe el, când a intrat infecția aia, a făcut infecție respiratorie și a murit copilul. Mama copilului a spus pe urmă că a murit pentru că se chinuia să moară și că n-a fost botezat a murit. Deci el a murit după ce a fost botezat, l-au botezat și imediat a murit. Dar n-am înțeles de ce dacă ești botezat faci infecție respiratorie…Că și eu am botezat mulți copii și nu a murit niciunul….” – i-a povestit Silviu Prigoană lui Bursucu.



Eduard Darius a fost înmormântat la Cimitirul Evanghelic Lutheran, de pe Șoseaua Giurgiului, nu foarte departe de Cimitirul Bellu.

Foto – arhivă, capturi video

