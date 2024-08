De ce Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană au divorţat şi s-au împăcat de atâtea ori: „Iadul e aici pe pământ şi este în relaţii”

Adriana Bahmuţeanu și Silviu Prigoană au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc, dar și unul dintre cele mai controversate. De-a lungul anilor, relația lor tumultuoasă a fost în centrul atenției publice, marcând atât momente de iubire pasională, cât și conflicte acerbe. Cei doi s-au căsătorit și au divorțat de mai multe ori, iar această dinamică tensionată a fost descrisă de Adriana ca fiind un adevărat „iad pe pământ”. Dar ce a stat, de fapt, la baza acestor despărțiri și împăcări repetate? Și cum este relația lor în prezent?

Adriana Bahmuţeanu consideră trecutul amoros cu Silviu Prigoană: „un iad”

Adriana Bahmuțeanu nu a ascuns niciodată faptul că relația cu Silviu Prigoană a fost extrem de dificilă. Vedeta a vorbit deschis despre abuzurile și infidelitățile la care a fost supusă de-a lungul mariajului lor, în cadrul podcastului moderat de Anamaria Prodan.

Adriana Bahmuţeanu a povestit cum, în repetate rânduri, a recurs la măsuri extreme pentru a încerca să-și protejeze relația. Împreună cu Silviu Prigoană, au făcut contracte la notariat, stabilind condiții clare ale relației, printre care și clauze financiare în cazul în care infidelitatea ar fi fost descoperită. Cu toate acestea, aceste contracte nu aveau nicio valoare juridică și nu au reușit să prevină repetarea acelor episoade dureroase.

Această teamă de judecata celor din jur a fost unul dintre motivele pentru care vedeta a rămas în relație atât de mult timp, în ciuda problemelor evidente. Deoarece încerca să salveze aparenţele, Adriana Bahmuţeanu a preferat să sufere în spatele uşilor închise.

„Am simțit infidelitatea, am pus de nu știu câte ori condiții. Am făcut inclusiv contracte pe hârtie. Am făcut contracte la notariat în care să punem fiecare termenii relației. Dar nu îi respecta niciodată. Dacă îl prindeam trebuia să plătească o sumă de bani, dar nu aveau nicio valoare juridică, erau contracte făcute între noi. Reușea să mă determine să mă întorc. Eu nu aveam încredere în mine, mie mi se părea că lumea se termină la el, îmi era foarte frică de gura lumii. De ce o să spună oamenii, neamurile, telespectatorii. Uite că până la urmă am divorțat cu fruntea sus. Celor care mă judecă le fac cadou viața mea. Să treacă ei prin iadul prin care am trecut eu. Iadul e aici pe pământ și este în relații. Prima dată e în copilărie, după care îl găsești în relația de cuplu. Același iad. Și raiul și iadul sunt aici pe pământ”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul podcastului moderat de Anamaria Prodan.

De ce Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană au divorţat şi s-au împăcat de atâtea ori

Povestea lor de dragoste a fost una cu multe suișuri și coborâșuri. Certurile și împăcările erau la ordinea zilei, iar divorțurile deveniseră o metodă de „atac” pentru Silviu Prigoană. Adriana a recunoscut că soțul ei folosea divorțul ca pe o armă împotriva ei, încercând astfel să o destabilizeze și să o rănească în cel mai profund mod posibil. Totuși, de fiecare dată, cei doi reușeau să se împace, iar ciclul se repeta.

„Când l-am cunoscut, am simțit că nu m-a iubit nimeni ca el. Era atât de bun, se purta atât de frumos… Dar după o perioadă, când se sătura de tine, te arunca la gunoi”, a mărturisit Adriana Bahmuţeanu, pentru sursa menţionată anterior.

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu l-a dat în judecată pe Silviu Prigoană. Omul de afaceri îi aduce și el acuzații dure

Adriana Bahmuţeanu a subliniat dinamica toxică în care erau prinși cei doi: de la momente de iubire profundă la episoade de umilință și jigniri. Vedeta a povestit cum, la un moment dat, ajunsese să se îndoiască de propriul discernământ, fiind atât de dominată psihologic încât chiar și atunci când îl prindea pe Silviu Prigoană cu altă femeie, acesta reușea să o facă să creadă că „are halucinații”.

„Tot ce a fost frumos se transformă în ce e urât. Îți vede toate defectele și le scoate la iveală de câte ori poate, te jignește, te umilește. După aceea, te face să te îndoiești de tine. Că tu ești prea sensibilă, te face să te îndoiești de propria judecată. Chiar dacă îl prinzi cu o altă femeie, zice că nu ești adevărat, că ai halucinații. La un moment dat ajungi să crezi pentru că te domină atât de mult. Am fost abuzată în toate felurile”, a precizat Adriana Bahmuţeanu.

Ce a spus Adriana Bahmuţeanu despre o posibilă reîmpăcare cu Silviu Prigoană

După ani de suferință, Adriana Bahmuțeanu a reușit în cele din urmă să pună capăt definitiv acestei relații toxice. În prezent, vedeta a declarat că nu ar mai permite niciodată nimănui să o trateze în felul în care a fost tratată de fostul soţ şi tatăl copiilor lui, Silviu Prigoană.

Deși cei doi nu mai sunt împreună, Adriana Bahmuţeanu și Silviu Prigoană au în continuare o legătură, fiind părinți ai doi copii. În prezent, Adriana este preocupată de viitorul acestora și dorește să aibă o relație civilizată cu fostul ei soț, cel puțin în ceea ce privește creșterea copiilor. Cu toate acestea, Adriana a ţinut să precizeze că, deși nu mai există nicio șansă de împăcare romantică, este dispusă să colaboreze cu Prigoană pentru binele copiilor lor.

„Exclus. Că aș vorbi cu el, i-aș da o cană de apă, că aș vrea să fim părinți și să vorbim despre copiii noștri, da. L-am invitat de nenumărate ori să stăm de vorbă ca părinți despre viitorul copiilor. Am copii mari, se însoară mâine, poimâine. Cum stăm noi la nunta lui Maximus, eu într-o parte, el într-o parte sau cum facem? Nu mă invită pe mine sau nu îl invită pe tatăl lui, cum procedează bietul copil?”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu pentru sursa amintită.

Adriana Bahmuţeanu, despre relaţia eşuată cu George Restivan

După despărțirea definitivă de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a încercat să își refacă viața. A avut o relație cu George Restivan, la opt ani distanţă, însă nici aceasta nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit.

Citeşte şi: De ce s-au despărţit, de fapt, Adriana Bahmuţeanu şi George Restivan: „Nu-mi voi pune niciodată fiul în pericol”

Citeşte şi: Silviu Prigoană, reacție după despărțirea Adrianei Bahmuțeanu de George Restivan. „Mi-aș fi dorit să-și găsească liniștea!”

”Ce n-a înțeles, poate, lumea și poate nici nu am spus-o foarte clar, e faptul că mi-am permis și eu, după opt ani de zile, să iubesc. Când l-am cunoscut pe George, trecuseră opt ani de la divorțul de fosul soț. Am avut opt ani de zile aproape, în care dacă știam ce mi se întâmplă, nu mai făceam lucrurile acelea. Dacă aș da acum timpul înapoi. A fost ceva îngrozitor”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în podcastul Anamariei Prodan.

Relația Adrianei Bahmuţeanu cu Silviu Prigoană a fost marcată de multiple despărțiri și împăcări, dar și de abuzuri și infidelități care au lăsat urme adânci. Potrivit spuselor sale, în cadrul podcastului moderat de Anamaria Prodan, aceasta a reușit să lase în urmă această perioadă dificilă și să își regăsească echilibrul personal.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News