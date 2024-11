Cine sunt moștenitorii lui Silviu Prigoană. Regretatul afacerist a fost căsătorit de patru ori

Silviu Prigoană s-a stins din viață marți, 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani și a lăsat în urmă patru băieți. Din căsnicia cu prima soție, Viorica Ciceu îi avea pe Honorius (34 de ani) și Silvius (33 de ani), iar din mariajul cu Adriana Bahmuțeanu, pe Mihai Maximus (16 ani) și pe Eduard Gabriel (14 ani).

Cine sunt moștenitorii lui Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a fost căsătorit de patru ori. Din primul mariaj, cu Viorica, au rezultat băieții cei mari – Honorius și Silvius. Despre Viorica Ciceu se știe că a fost colegă de clasă cu fostul afacerist. Ea era subingineră la fabirca unde lucra el ca muncitor necalificat. Cei doi s-au căsătorit, dar Viorica a murit când băieții erau mici, din cauza unei boli cumplite.

„Prima mea soţie a murit în 1994, când Honorius şi Silvius erau mici. A avut o boală cumplită şi în doar şase luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic”, a povestit Silviu Prigoană în urmă cu mai mulți ani.

La patru ani după ce a rămas văduv, Prigoană s-a căsătorit cu Delia Gabriela. Relația lor nu a durat mult și mariajul s-a încheiat în 2003. Apoi a apărut în viața afaceristului Adriana Bahmuțeanu, cea care i-a fost a treia soție. Cu ea are doi băieți – Eduard și Maximus. Relaía cu Bahmuțeanu a fost una tumultoasă. Cei doi s-au căsătorit și au divorțat de cinci ori.

Cu ce se ocupă copiii lui Silviu Prigoană

Băieții cei mari se ocupă de afacerile personale, nu ale familiei, după cum declara Silviu Prigoană în unul dintre ultimele interviuri. Iar cei mici sunt încă la studii.

„Honorius se ocupă de afaceri. Afacerile lui, nu ale familiei, eu nu mai am afaceri. Se ocupă de construcții, în mare parte, face acum niște clădiri de birouri la Iași, cu bani europeni, a făcut un bloc în București, a mai făcut la Brașov niște blocuri… Silvius este manager de transport la o companie, a făcut management de hoteluri și restaurante în Elveția și nu-i plac relațiile cu publicul, el e mai introvertit. Și mai lucrează și la Etno TV. Maximus și Eduard sunt elevi la Școala Britanică, în clasa a XI-a, respectiv clasa a IX-a.

Dar Maximus a început să o lase mai ușor (n.r. – cu internetul). Vrea să facă fripturi. Și mici. Cu prietenii, în foișor. Joacă biliard, socializează ca pe vremurile noastre, faţă în faţă. Și vrea să se apuce de un turneu de rummy, unde stai cu pietrele lângă adversar. Nu ca pe internet. Se întoarce socializarea de pe net la „Hai să ne jucăm!”, la șah, la table, la fotbalul din spatele blocului” – spunea Prigoană, acum câteva luni, pentru fanatik.ro.

Fostul afacerist și politician a lăsat în urmă și doi nepoți – pe Arthur (2 ani), fiul lui Honorius și pe Victor (8 ani), fiul lui Silvius. Despre relația cu nepoții, Prigoană declara:

„Bunicii își strică nepoții! Pentru că la vremea când au avut copii n-au avut timp să se aplece asupra lor cu dragoste multă, erau stresați să aducă bani în casă și erau mai mult plecați la serviciu decât acasă. Când ajung bunici, cu timp liber, își revarsă asupra nepoților toată dragostea care n-au reușit s-o reverse asupra copiilor. Îi răsfață peste măsură și nepoții au voie orice, să li se urce în cap fără nicio problemă. Și dacă intervine vreun părinte, bunicii iau atitudine: „Lasă-mi nepotul în pace!”. E total diferită relația părinți-copii de cea bunici-nepoți. De-aia bunicii strică nepoții.”

Ce avere a avut Silviu Prigoană



Silviu Prigoană deținea, conform declarației de avere, 347.000 de metri pătrați de terenuri, fiind vorba de terenuri aferente imobilelor și clădirilor. De asemenea, avea 21 de imobile și 22 de terenuri, notează Pro TV.



Cel mai scump imobil al acestuia se află în Chicago, Statele Unite ale Americii, iar valoarea sa este estimată la 850.000 de euro. Silviu Prigoană mai avea o colecție de timbre, în valoare de 10.000 de euro, colecții muzicale de 100.000 de euro, dar și ceasuri de 50.000 de euro. Fostul afacerist era asociat la zeci de firme, având deschis un împrumut, la o bancă românească, unde trebuia să returneze 2,547 milioane de lei și 5,15 milioane de euro.

