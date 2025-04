Anca Serea, diagnosticată cu tiroidă cronică autoimună: „Urmează alte investigații”. Ce simptome are această afecțiune, pe care o au și Dana Rogoz și Alexandra Stan

Anca Serea a împărtășit în mediul online că a fost diagnosticată cu tiroidă cronică autoimună. Fosta prezentatoare de televiziune spune că mai are nevoie de o serie de investigații medicale.

Anca Serea a fost diagnosticată cu tiroidă cronică autoimună

Anca Serea (44 de ani) a dezvăluit în mediul online că medicii au diagnosticat-o cu tiroidă cronică autoimună.

„Din nou la doctor… sincer, așteptarea asta nu e deloc plăcută! Puls 2000, însă sper din inimă ca veștile să fie bune!”, a scris Anca Serea la Instagram Story.

Îngrijorați, urmăritorii i-au transmis încurajări. Ulterior, fosta prezentatoare de la Prima TV a revenit cu vestea că a fost diagnosticată cu tiroidă cronică autoimună.

„Am ieșit cu zâmbetul pe buze și vă mulțumesc pentru mesaje! Urmează alte investigații, concluzia este: tiroidă cronică autoimună cu valori de anticorpi antitiroglobulină măriți de sute de ori!”, a scris Anca Serea, pe rețelele sociale.

Ce simptome are tiroida cronică autoimună

Tiroida cronică autoimună sau tiroidita Hashimoto este o afecțiune cronică în care organismul nu mai recunoaște tiroida ca o glandă utilă și o atacă prin intermediul anticorpilor, potrivit Synevo și Centrul Medical Dr. D.

Tiroidita cronică autoimună are o incidență de 3,5 la 1000/an în cazul femeilor, față de o incidență de doar 0,8 la 1000 /an în cazul bărbaților.

Tiroidita Hashimoto se manifestă prin:

Stare de oboseală,

Sensibilitate crescută la frig,

Constipație,

Piele palidă și uscată,

Fața umflată,

Unghii sensibile, care se rup ușor,

Căderea părului,

Limba mărită,

Îngrășare,

Dureri de mușchi,

Dureri de articulații,

Sângerare menstruală prelungită sau abundentă,

Depresie,

Probleme de memorie.

Dana Rogoz și Alexandra Stan se confruntă cu aceeași afecțiune

Cu aceeași afecțiune se confruntă și actrița Dana Rogoz (39 de ani) și artista Alexandra Stan (35 de ani).

„Sunt pe tratament. Nu simt momentan așa zisele perioade de îngrășare care sunt cumva specifice bolii. Deși toată lumea crede că eu am hipertiroidism, pentru că sunt slabă, de fapt am hipotiroidism. În schimb, simt schimbări la textura pielii, simt că se usucă mai tare. Am alte probleme asociate. Sau pot să am stări mai proaste și de obicei atunci îmi verific analizele și văd dacă e cazul să îmi măresc doza de tratament”, dezvăluia Dana Rogoz în aprilie 2019, pentru VIVA!.

La rândul ei, Alexandra Stan a vorbit despre această afecțiune în mai multe podcasturi în care a fost invitată.

„Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici (n.red.: în zona tiroidei) este chackra comunicării, vorbirii. Eu, mulți ani și mai ales la Survivor, aveam impresia că nu pot să mă exprim. Am avut senzația asta mulți ani, că nu pot să ajung la oameni”, declara Alexandra Stan în noiembrie 2021, în podcastul „Aproximativ Discuții”, găzduit de Gojira.

„Doctorul mi-a spus că depunerile pe care le aveam eu de calcitonină, care este un hormon, sunt foarte rare, că de obicei apar doar în cazul unui cancer. Am zis: «Ok, bun, eu nu fac cancer! În momentul ăsta tai tot ce e negativ și toxic în viața mea!»”, mai povestea Alexandra Stan în mai 2022, în podcastul „Fain & Simplu”.

