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Carmen Chindriș a făcut pasul cel mare pe 8 septembrie, alegând să își unească destinul cu alesul inimii sale departe de lumina reflectoarelor și de opulența specifică evenimentelor mondene. Îndrăgita artistă s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii religioase extrem de intime, organizată în Bârsana, satul ei natal din Maramureș.

Discreția a fost totală, iar vestea a ieșit la iveală abia după ce primele imagini au fost difuzate în spațiul public, cântăreața refuzând să transforme cel mai important moment din viața sa într-un spectacol mediatic.

Costum popular confecționat de mamă și emoții la altar

Pentru slujba din biserică, Carmen Chindriș a adus un omagiu profund familiei și tradițiilor maramureșene. Artista a îmbrăcat un costum popular realizat chiar de mama ei, piesa de rezistență fiind cămașa pe care mama sa o purtase în ziua propriei nunți. Încărcătura sentimentală a momentului a fost copleșitoare pentru mireasă, care a recunoscut că i-a fost greu să își stăpânească trăirile, potrivit Spynews.

„Am plâns puțin, dar mi-a trecut. Sunt emoționată, îți dai seama”, a mărturisit Carmen Chindriș despre momentele din timpul cununiei.

O ceremonie ferită de opulență, după propriile reguli

Decizia de a se căsători în liniște respectă în totalitate viziunea pe care cântăreața a exprimat-o constant în privința vieții sale personale. În trecut, artista declara deschis că nu este atrasă de nunțile grandioase și că își dorește ca doar activitatea sa muzicală să rămână în atenția publicului.

„Prefer să nu vorbim despre lucrul ăsta, pentru că nu mi se pare relevant deloc. Noi toți vrem să ne prezentăm ca artiști. Asta e munca noastră, asta facem și nu are rost. Nu e ceva interesant de povestit. Dacă va fi și voi simți eu să zic o chestie, o să zic, dar așa nu… nu am nimic interesant de zis. Dacă aș fi mireasă eu? Habar n-am, nu m-am gândit niciodată. Nu e neapărat o dorință de-a mea. Nu am dorințe din astea. Nicio treabă. Nu sunt cu nunțile, nu sunt cu opulența. Așa mă simt cel mai bine”, spunea artista în trecut.

Petrecere restrânsă și un dans al mirilor plin de emoție

Deși a evitat un eveniment anunțat cu surle și trâmbițe, Carmen Chindriș a bucurat toate privirile celor prezenți. După cununia religioasă din Maramureș, sărbătoarea a continuat într-un cadru restrâns, alături de familie și prietenii apropiați.

Pentru petrecere, mireasa s-a schimbat într-o rochie albă clasică, iar proaspeții căsătoriți au deschis ringul de dans pe acordurile piesei „Bună seara, iubite”, păstrând aceeași notă de rafinament și intimitate.

Foto – Instagram

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