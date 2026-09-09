Florin Busuioc, dezvăluiri despre problemele de sănătate. „Sunt în prediabet!” Ce a mai aflat în urma controalelor amănunțite

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Florin Busuioc (64 de ani), îndrăgitul prezentator al rubricii Meteo de la PRO TV, trece printr-o perioadă în care prioritizează sănătatea și schimbarea stilului de viață. În urma unor investigații medicale amănunțite efectuate recent, omul de televiziune a aflat că se află în faza de prediabet, afecțiune care îl obligă să facă modificări sezisabile în alimentație și să scape de kilogramele în plus.

Investigațiile medicale și diagnosticul primit

Deși controalele efectuate în primăvara acestui an arătau că totul este în regulă, Florin Busuioc a decis să reia analizele pentru a verifica mai atent starea sa generală. Vizita la medicul specialist i-a oferit răspunsurile de care avea nevoie, dar și un semnal de alarmă în ceea ce privește greutatea corporală.

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„Cu sănătatea sunt ok, am făcut un control în mai, la care am ieșit bine. Acum m-am dus și mi-am făcut niște controale să văd cum mai stau cu burta asta, trebuie să o dau jos. Am fost și la diabetolog. Acolo sunt în prediabet, trebuie să țin un regim și o să fac tot ce îmi stă în puteri ca să slăbesc, pentru că trebuie să intru la regim”, a mărturisit prezentatorul TV, potrivit Wowbiz.ro.

Dificultățile din viața de zi cu zi

Lupta cu surplusul de greutate a început să îi afecteze tot mai mult ritmul zilnic și activitățile obișnuite. Florin Busuioc a recunoscut cu o sinceritate dezarmantă că efortul fizic a devenit o provocare din ce în ce mai mare, iar acțiuni banale precum urcatul scărilor sau încălțatul au ajuns să îi creeze un disconfort accentuat.

„Nu mai merge așa, am butoiul ăsta aici în față care mă deranjează foarte tare, mă trage în urmă la urcat scările, la orice efort fac, e înfiorător. Nu pot să mă mai încalț cum trebuie. Îmi pun greu ciorapii în picioare. Deci e cumplit”, a adăugat Florin Busuioc.

Conștient de riscurile la care se expune dacă ignoră sfaturile medicilor, prezentatorul TV este hotărât să urmeze cu strictețe regimul alimentar recomandat de diabetolog. Florin Busuioc își dorește să își recupereze mobilitatea și să prevină evoluția afecțiunii, fiind pregătit să facă toate eforturile necesare pentru a-și proteja sănătatea.

Foto – Facebook

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