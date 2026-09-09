Cuplul care a rămas împreună după Insula Iubirii 2026. Au fost surprinși la o petrecere în București 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Insula Iubirii 2026 a început pe 4 septembrie, iar lucrurile încep să se desfășoare cu fiecare ediție. Emisiunea i-a ținut deja pe telespectatori în fața micilor ecrane așteptând să vadă ce se petrece. Acum, s-a aflat căun cuplu a rămas împreună după ce emisiunea s-a încheiat. Iată cum au fost surprinși cei doi în București.

Un cuplu de la Insula Iubirii 2026 a rămas împreună după terminarea emisiunii

În sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, Marcel Andrei a venit în calitate de concurent alături de soția lui Armina. Cei doi au venit să demonstreze că relația lor este una solidă, mai ales că sunt căsătoriți.

Cu toate acestea, conform informațiilor deja apărute în mediul online, Marcel și Armina vor fi primii care vor părăsi show-ul de la Antena 1, după doar câteva zile petrecute pe insulă.

Citește și: De ce au fost Marcel și Armina eliminați de la Insula Iubirii 2026. Soția lui Maluma a făcut o greșeală gravă

La începutul lunii septembrie, înainte de începutul oficial al emisiunii, Armina și Marcel Andrei au apărut împreună la petrecerea Viva, care a avut loc în București, semn că cei doi formează în continuare un cuplu.

Cei doi s-au fotografiat la eveniment atât împreună, cât și separat. Cei doi s-au fotografiat alături de Jaguarul și de Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului Burlacii: Foc în Paradis.

Cum s-au cunoscut

Armina și Marcel Andrei formează un cuplu de aproximativ trei ani și s-au căsătorit în urmă cu doi ani. Cei doi locuiesc în Tenerife, unde Marcel este chelner și promoter imobiliar, iar Armina lucrează ca recepționeră la un hotel.

Citește și: Marcel și Armina sunt ultimul cuplu de la Insula Iubirii 2026

Marcel, în vârstă de 37 de ani, a cunoscut-o pe Armina, de 27 de ani, în mediul online, înainte să participe ca ispită la Insula Iubirii. Cei doi s-au întâlnit prima oară când el a revenit din Thailanda și au decis să formeze un cuplu.

Conform informațiilor din mediul online, Armina ar fi avut mai multe conflicte cu echipa Insula Iubirii, atunci când și-a văzut soțul înconjurat de ispite feminine.

Mai mult, ea și-ar fi vărsat nervii pe o cameră de filmat, moment în care echipa de producție a decis că este prea mult și i-a spus cuplului să își facă bagajele și să părăsească insula din Thailanda. În plus, cei doi ar fi refuzat să facă testul pentru care au venit la Insula Iubirii, iar atitudinea tinerei ar fi pus capac întregii situații de pe insulă.

Urmărește-ne pe Google News