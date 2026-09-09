  MENIU  
Home > Vedete > Phoebe Bridgers, apariție neconvențională pe covorul roșu la Festivalul de film de la Veneția

Phoebe Bridgers, apariție neconvențională pe covorul roșu la Festivalul de film de la Veneția

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 09.09.2026, 15:11
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

La debutul său pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, pe 7 septembrie, Phoebe Bridgers, în vârstă de 32 de ani a fost aplaudată pentru naturalețea și sinceritatea afișată. Artista nu s-a sfiit să-și arate părul de pe picioare și nici petele de transpirație de pe superba sa rochie.

Phoebe Bridgers, apariție nonconformistă la Festivalul de film de la Veneția

Phoebe Bridgers a ales să poarte o superbă rochie Alexander McQueen din colecția toamnă 2026, confecționată din dantelă florală vaporoasă și cu un corsaj transparent într-o nuanță subtilă de gri ardezie, accesorizată cu inelul Cartier Nigeria și inelul Leo Black, conform People. Stilul său iconic, cu părul blond platinat prins într-un coc lejer, a completat perfect ținuta spectaculoasă.

Celebrity SelfiesIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Într-o altă apariție la festival, artista a optat pentru un costum negru Gucci, cu o fustă elegantă și sacou bine croit, din colecția toamnă 2026 a brandului, potrivit Vogue.

În această ocazie, Phoebe Bridgers a lăsat la vedere părul de pe picioare, un gest care a fost rapid remarcat și aplaudat de fanii săi.

Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj
Recomandarea zilei

„Petrecerile și covoarele roșii sunt adesea locuri unde sunt impuse standarde nerealiste, dar Phoebe ne reamintește că autenticitatea este cel mai frumos accesoriu”, a scris un admirator pe Instagram.

Altul a comentat simplu: „Prințesa poporului”.

Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Giulia are 14 ani și e fiica unui politician celebru! Toți românii îi știu pe părinții ei! Sunt faimoși și bogați amândoi, dar pe ea puțină lume a văzut-o. Îți dai seama cu cine seamănă?
Recomandarea zilei

Într-o postare pe Instagram, cântăreața a împărtășit un selfie în care își arată, cu un zâmbet larg, o pată de transpirație pe rochia sa elegantă.

Citește și: Radu Mazăre Jr. despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: „Aveam planificată excursia”

Citește și: Roxana Ciuhulescu, în doliu. Vedeta a făcut un anunț trist: „O parte din sufletul meu a plecat”

Artista, pe urmele Juliei Roberts

Phoebe Bridgers nu doar că inspiră prin stilul său, dar este pe cale să își demonstreze și talentul actoricesc în filmul „Primetime”, o producție marca A24 ce va avea premiera pe 25 septembrie. În această dramă captivantă, ea joacă alături de Robert Pattinson, Skyler Gisondo și Anna Faris.

Filmul explorează declinul emisiunii controversate „To Catch a Predator” de la NBC, în care Pattinson îl interpretează pe gazda Chris Hansen, iar Bridgers pe Del Harvey, o femeie care se deghizează în minori pentru a ajuta la prinderea prădătorilor.

Citește și: Tily Niculae, despre cum i s-a schimbat viața după despărțirea de tatăl copiilor ei. „Nu cred că este normal sau sănătos să trăiești singur ducând totul pe umeri!”

Citește și: Andreea Esca, mesaj despre plecarea de la Știrile Pro Tv: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, regizorul Lance Oppenheim a explicat de ce a ales-o pe cântăreață pentru acest rol: „Întotdeauna am știut că are o voce profundă, aproape baritonală, iar apoi m-a uimit faptul că cineva cu o asemenea voce poate produce un timbru vocal atât de angelic când cântă”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Phoebe Bridgers la Festivalul de film de la Veneția

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Fanatik
Liber la meciul cu Universitatea Craiova! Getafe, ofertă de nerefuzat pentru fanii care vin în România
Liber la meciul cu Universitatea Craiova! Getafe, ofertă de nerefuzat pentru fanii care vin în România
GSP.ro
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Click.ro
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Citește și...
El e primul antrenor care a spus PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București”
Cât a ajuns să coste un apartament nou în București. Tinerii găsesc tot mai greu o locuință pe care să și-o permită
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Brânza românească ce a cucerit Europa. Comisia i-a acordat protecție IGP
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Diane Von Furstenberg, ținută inedită la plajă. Creatoarea de modă a găsit modalitatea pentru a nu suferi arsuri solare
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Anastasia Soare, în rochie albă la nunta nepotului ei. Internauții au criticat-o pentru gestul său: Asta da dovadă de egoism. Te-ai gândit tu să ieși în evidență. Ține de bun simț

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vârstă, carieră, drama prin care a trecut la nuntă și motivele divorțului
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vârstă, carieră, drama prin care a trecut la nuntă și motivele divorțului
Mihaela Coșerariu, prima soție a lui Mădălin Ionescu, a divorțat din nou. Fostul soț, Cătălin Șerbănescu, are deja o altă relație
Mihaela Coșerariu, prima soție a lui Mădălin Ionescu, a divorțat din nou. Fostul soț, Cătălin Șerbănescu, are deja o altă relație
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Cine este „Mister Pancu”, prezentatorul Antena 1 care face furori pe TikTok. Femeile au luat cu asalt comentariile
Lucrurile lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri din Vitan. Ce lucruri personale au fost scoase la vânzare 
Lucrurile lui Silviu Prigoană, vândute la târgul de vechituri din Vitan. Ce lucruri personale au fost scoase la vânzare 
Cuplul care a rămas împreună după Insula Iubirii 2026. Au fost surprinși la o petrecere în București 
Cuplul care a rămas împreună după Insula Iubirii 2026. Au fost surprinși la o petrecere în București 
Andreea Esca, mesaj despre plecarea de la Știrile Pro Tv: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Andreea Esca, mesaj despre plecarea de la Știrile Pro Tv: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Roxana Ciuhulescu, în doliu. Vedeta a făcut un anunț trist: „O parte din sufletul meu a plecat”
Roxana Ciuhulescu, în doliu. Vedeta a făcut un anunț trist: „O parte din sufletul meu a plecat”
Observator News
Orașul în care un "munte" lăsat în urmă de fabricile comuniste va fi mutat. În locul lui se face un parc
Orașul în care un "munte" lăsat în urmă de fabricile comuniste va fi mutat. În locul lui se face un parc
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Breaking tragic! Fostă vedetă Playboy România, moartă subit la 46 de ani. Care a fost cauza decesului
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Andreea Esca pleaca de la pupitrul STIRILOR? Vedeta a spus clar , ca sa se stie chiar de la ea ca....
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 zodii își schimbă radical viața până la sfârșitul lui septembrie. Banii și cariera sunt în prim-plan
5 zodii își schimbă radical viața până la sfârșitul lui septembrie. Banii și cariera sunt în prim-plan
Medic: alimentul numărul 1 pentru reducerea colesterolului și protejarea inimii. Poate reduce riscul de AVC
Medic: alimentul numărul 1 pentru reducerea colesterolului și protejarea inimii. Poate reduce riscul de AVC
Noua platformă CNAS. Ce informații medicale pot fi văzute în caz de urgență și ce date apar în contul pacientului
Noua platformă CNAS. Ce informații medicale pot fi văzute în caz de urgență și ce date apar în contul pacientului
Medic: NU consumați această legumă dacă aveți probleme cu rinichii și tensiune arterială scăzută
Medic: NU consumați această legumă dacă aveți probleme cu rinichii și tensiune arterială scăzută
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Libertatea
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Fructele cele mai dragi românilor se vor coace, dar atrag șobolani și șerpi: cum poți preveni invazia
Mirela Retegan reacționează după ce Cheloo i-a spus fiicei sale la Asia Express: „Te bat de față cu mama ta”
Mirela Retegan reacționează după ce Cheloo i-a spus fiicei sale la Asia Express: „Te bat de față cu mama ta”
ANM a emis două avertizări de căldură în România: urmează două zile cu temperaturi de până la 35 de grade în unele zone
ANM a emis două avertizări de căldură în România: urmează două zile cu temperaturi de până la 35 de grade în unele zone
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Managerul unui supermarket a intrat pe internet în timpul programului de 7.685 de ori în 25 de zile și a fost concediat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton