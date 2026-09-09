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La debutul său pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, pe 7 septembrie, Phoebe Bridgers, în vârstă de 32 de ani a fost aplaudată pentru naturalețea și sinceritatea afișată. Artista nu s-a sfiit să-și arate părul de pe picioare și nici petele de transpirație de pe superba sa rochie.
Phoebe Bridgers, apariție nonconformistă la Festivalul de film de la Veneția
Phoebe Bridgers a ales să poarte o superbă rochie Alexander McQueen din colecția toamnă 2026, confecționată din dantelă florală vaporoasă și cu un corsaj transparent într-o nuanță subtilă de gri ardezie, accesorizată cu inelul Cartier Nigeria și inelul Leo Black, conform People. Stilul său iconic, cu părul blond platinat prins într-un coc lejer, a completat perfect ținuta spectaculoasă.
Phoebe Bridgers nu doar că inspiră prin stilul său, dar este pe cale să își demonstreze și talentul actoricesc în filmul „Primetime”, o producție marca A24 ce va avea premiera pe 25 septembrie. În această dramă captivantă, ea joacă alături de Robert Pattinson, Skyler Gisondo și Anna Faris.
Filmul explorează declinul emisiunii controversate „To Catch a Predator” de la NBC, în care Pattinson îl interpretează pe gazda Chris Hansen, iar Bridgers pe Del Harvey, o femeie care se deghizează în minori pentru a ajuta la prinderea prădătorilor.
Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, regizorul Lance Oppenheim a explicat de ce a ales-o pe cântăreață pentru acest rol: „Întotdeauna am știut că are o voce profundă, aproape baritonală, iar apoi m-a uimit faptul că cineva cu o asemenea voce poate produce un timbru vocal atât de angelic când cântă”.
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