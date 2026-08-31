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Diane Von Furstenberg (79 ani) a găsit modalitatea ideală de a se bucura de soare și mare fără a se confrunta cu arsuri solare. Creatoarea de modă a ieșit la plajă acoperită din cap până-n picioare, fiind greu de recunoscut. Însă, aceasta se declară încântată de faptul că a putut înota 70 de ore vara aceasta fiind complet protejată.

Diane Von Furstenberg, de nerecunoscut la plajă

Diane von Furstenberg impresionează din nou prin stil și ingeniozitate! Pe Instagram, creatoarea de modă a dezvăluit o ținută nautică unică: un rash guard negru din cap până-n picioare, o vizieră albă cu logo-ul iahtului, mănuși de apă cu palmare și o cămașă UPF pentru copii, transformată ingenios într-un soi de căciulă balaclava anti-soare.

Efortul ei de a se proteja de soare este cu adevărat remarcabil.

„Deja 70 de ore de înot vara aceasta…Aceasta este ținuta mea pentru a nu mă arde”, a scris Diane von Furstenberg în mediul online, unde și-a prezentat ținuta inedită.

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Ținuta creatoarei de modă, apreciată de fani

Deși este greu de recunoscut în această ținută care o acoperă complet, fanii lui Diane von Furstenberg s-au arătat încântați de ingeniozitatea ei pentru a scăpa de arsurile solare.

„Susținem această protecție solară”, a scris cineva, în timp ce un alt internaut a comentat: „Iubesc asta. Am nevoie de una”.

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„Ca dermatolog, nu pot decât să aprob și să vă felicit pentru ținuta inventivă”, a afirmat un medic dermatolog la postarea lui Diane von Furstenberg.

„O protecție solară excelentă”, „Remarcabil”, „Este genial”, „Ador. Cea mai bună idee, factorul 50 dispare într-un minut”, sunt câteva din comentariile de susținere primite de creatoarea de modă.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia, Getty

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