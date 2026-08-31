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Diane Von Furstenberg (79 ani) a găsit modalitatea ideală de a se bucura de soare și mare fără a se confrunta cu arsuri solare. Creatoarea de modă a ieșit la plajă acoperită din cap până-n picioare, fiind greu de recunoscut. Însă, aceasta se declară încântată de faptul că a putut înota 70 de ore vara aceasta fiind complet protejată.
Diane von Furstenberg impresionează din nou prin stil și ingeniozitate! Pe Instagram, creatoarea de modă a dezvăluit o ținută nautică unică: un rash guard negru din cap până-n picioare, o vizieră albă cu logo-ul iahtului, mănuși de apă cu palmare și o cămașă UPF pentru copii, transformată ingenios într-un soi de căciulă balaclava anti-soare.