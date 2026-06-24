Din ce în ce mai mulți rechini și pești toxici apar pe plajele din Grecia. Autoritățile atrag atenția turiștilor

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Turiștii care merg în vacanță într-o țară din zona Mediteranei în această vară trebuie să aibă grijă cu privire la prezența rechinilor, în special pe plajele din Grecia. Totodată, autoritățile avertizează asupra unei specii de pești invazive și periculoase care poate provoca vătămări grave.

Turiștii care merg în Grecia, avertizați de autorități privind peștele-balon

Comisia Europeană avertizează publicul cu privire la creșterea numărului de pești-balon (pufferfish) în Marea Mediterană, în apele de pe coastele Europei, deoarece aceștia pot reprezenta un risc serios pentru înotători.

Peștele-balon, Lagocephalus sceleratus, este o specie carnivoră extrem de agresivă, care se hrănește cu crustacee, pești și calmari.

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Dinții acestei specii invazive sunt atât de puternici încât pot secționa un deget.

Din păcate, deoarece este extrem de toxic, nu are prădători naturali.

Din această cauză, specia afectează și fauna locală, consumând pești autohtoni și distrugând echipamentele pescarilor din țări precum Grecia.

Pescarilor greci le-au fost raportate daune semnificative la plase, estimate la peste 5.000 de euro anual.

Problema are și impact economic, deoarece industria acvaculturii nu poate ține pasul cu cererea de furaje marine.

În acest context, se încearcă dezvoltarea unor soluții economice pentru utilizarea speciei invazive.

Potrivit Comisiei Europene, procesarea termică a peștelui-balon pentru eliminarea toxinei poate permite dezvoltarea unei piețe comerciale pentru această specie invazivă.

Gătirea la 320 de grade dezactivează toxina, făcând peștele sigur pentru consum, în timp ce la 392 de grade aceasta se elimină complet.

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Pe termen lung, se urmărește reducerea populației de pești-balon și valorificarea economică a speciei în industria pescuitului.

Rechini pe plajele din Grecia. Ce spun autoritățile

Rechinii au fost prezenți în apele Greciei din Antichitate. Aristotel le-a documentat existența în Marea Egee, iar înregistrările au devenit tot mai numeroase de-a lungul timpului.

În această vară, subiectul revine în prim-plan. Opt specii de rechini au fost deja înregistrate în mările Greciei în 2026, potrivit platformei de monitorizare Sharks in Greece, o cifră în linii mari similară cu anii recenți. Rechinul albastru conduce clasamentul, cu 18 întâlniri raportate până în luna mai, față de 13 în aceeași perioadă a anului trecut.

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Datele mai ample oferă un context diferit. Un studiu realizat de organizația de mediu iSea din Grecia, bazat pe aproape 90 de ani de înregistrări, a documentat 4.540 de cazuri privind 33 de specii de rechini, 29 de specii de pisici de mare și o specie de chimera în apele din jurul Greciei.

Printre speciile confirmate în acest an în apele grecești se numără rechinul albastru, rechinul de banc, câinele de mare (dogfish), rechinul cu șase branhii, rechinul alb, mako cu înotătoare scurtă și rechinul de nisip, compoziția speciilor variind de la un sezon la altul. Anul trecut au fost raportate și observații de rechini-ciocan.

„Nu există nicio zonă marină din Grecia în care să nu fi fost înregistrate rechini și pisici de mare”, a declarat cercetătoarea Spyridopoulou de la iSea. Ideea nu este că apele sunt periculoase, ci că aceste animale sunt mult mai prezente decât presupune publicul.

Mai devreme în acest an, discuția a devenit mai intensă când o creatură asemănătoare unui rechin, de aproximativ 1,5 metri lungime, cu înotătoarea dorsală vizibilă deasupra apei, a fost observată în apele puțin adânci din zona Kavouri, pe Riviera Atenei, în luna martie, aparent în timp ce vâna bancuri de pești mai mici aproape de țărm.

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