  MENIU  
Home > Vedete > Naba Salem revine la Insula iubirii. Ce rol va avea fosta ispită: „O experiență pe care sigur nu am cum să o uit niciodată”

Naba Salem revine la Insula iubirii. Ce rol va avea fosta ispită: „O experiență pe care sigur nu am cum să o uit niciodată”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Naba Salem revine la Insula iubirii sezonul 10, într-un rol cu totul neașteptat. Fosta ispită se întoarce în Thailanda pentru a lua la întrebări ispitele, încercând să afle detalii din culisele poveștilor ce s-ar putea înfiripa în emisiune.

Naba Salem revine la Insula iubirii

Cel mai așteptat format, cel mai comentat sezon și cele mai puternice povești care așteaptă să fie cunoscute de către toți cei de acasă. Până la startul sezonului X Insula Iubirii au mai rămas doar câteva zile, iar așteptarea crește cu fiecare pas. Vinerea aceasta, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor păși în Thailanda și vor descoperi cel mai fierbinte univers. În plus, în premieră, în acest an, Insula își deschide ușile și în culise, în mediul online.

naba salem insula iubiriiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Cea care revine în proiect este un dintre ispitele din sezonul 9 care a cucerit publicul prin naturalețe, bucurie de viață și sinceritate.

Creatoarea de conținut Naba Salem revine în Thailanda, de această dată, din rolul de Ispita din culise: Un nou capitol, aceeași iubire. Insula Iubirii este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase proiecte din parcursul meu. Să mă întorc, dar dintr-o ipostază cu totul nouă, a fost o experiență pe care sigur nu am cum să o uit niciodată”.

S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: George Tănase și soția lui, Lorena, au divorțat: „Ne blocam unul pe altul”

Citește și: Ce spune Elena Ionescu despre iubitul ei, Alex Enache, mai tânăr cu 13 ani decât ea: „Ne înțelegem din priviri”. Cu ce se ocupă bărbatul și ce relație are cu fiul artistei

Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț
Recomandarea zilei

Ce rol va avea fosta ispită în emisiune

De această dată, Naba va fi cea care va lua la întrebări ispitele, care va ajunge în vile atunci când concurenții sau concurentele sunt la bonfire și care va descoperi toate detaliile din culisele poveștilor.

Sunt profund mândră și recunoscătoare să fiu prima care ocupă rolul de Ispita din culise. Pentru mine, nu este doar o premieră, ci o responsabilitate și o dovadă că uneori cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când ai curajul să accepți o nouă provocare”, mărturisește acesta. 

Citește și: Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat mezina. Nina a avut parte de un botez de poveste

Citește și: Laurențiu Reghecampf Jr., majorat cu peste 100 de invitați la vila din Snagov a mamei sale, Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf, marele absent

Toate materialele create de aceasta vor fi disponibile, pe toată perioada difuzării sezonului X, în mediul online, atât pe rețelele de socializare, cât și în ediții speciale, pe AntenaPLAY. 

Revenirea la Insula Iubirii a avut o emoție aparte. De data aceasta, am privit proiectul dintr-un alt unghi, am simțit altfel energia lui și am descoperit o versiune nouă a mea. Unele proiecte sunt experiențe. Altele devin amintiri pentru o viață”, a ținut să mai adauge Naba Salem.  

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Naba Salem

Sursă foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce e așa special la cel mai nou serial disponibil pe HBO Max: actorii din „Lanterns” dezvăluie legăturile cu universul DC, cum au făcut față presiunii și ce roluri și-ar dori să joace la nesfârșit
Ce e așa special la cel mai nou serial disponibil pe HBO Max: actorii din „Lanterns” dezvăluie legăturile cu universul DC, cum au făcut față presiunii și ce roluri și-ar dori să joace la nesfârșit
Fanatik
„Obraznic”. Mihai Stoica, prima reacție după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E mai mic decât fii-mea”. Exclusiv
„Obraznic”. Mihai Stoica, prima reacție după ce Tănase l-a făcut „smardoi”: „E mai mic decât fii-mea”. Exclusiv
GSP.ro
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Click.ro
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
TV Mania
Corina Bud a renunțat complet la inhibiții. Imaginea care i-a uimit pe fani
Corina Bud a renunțat complet la inhibiții. Imaginea care i-a uimit pe fani
Redactia.ro
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Citește și...
„Sunt oile lui, face ce vrea”. Intervenție în forță după scandalul de la FCSB: „Meme l-a dat afară, nu Gigi! Nu-l suportă!”
Cât costă o vacanță la Mamaia și Eforie prin Litoralul pentru Toți 2026. Prețurile scad cu peste 50%
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cele mai ciudate ouă ochiuri. De la mămăligă la ouă roz sau „eggs in purgatory”
Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Oana Roman, imagini spectaculoase după ce a slăbit. Internauții au rămas șocați: „O nouă versiune a mea. Cea mai bună”
Românca Anesia Dican, între cei 200 de parfumieri ai lumii. Lucrează la Galimard, cea mai veche casă din Grasse, capitala mondială a miresmelor: „Are 1.000 de mirosuri. Nu alcool, nu tutun, nu condimente! Din 200, 40 sunt în Franța, 38 aici”. Ce parfumuri recomandă
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 
Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Proiecte speciale
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Libertatea.ro
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Avantaje
Imagini de la majoratul grandios al lui Laurențiu Reghecampf Jr! Cine a venit la petrecere! Fiul impresarei Anamaria Prodan a împlinit 18 ani și e de nerecunoscut! Tzancă Uraganul și Vali Vijelie au făcut show
Imagini de la majoratul grandios al lui Laurențiu Reghecampf Jr! Cine a venit la petrecere! Fiul impresarei Anamaria Prodan a împlinit 18 ani și e de nerecunoscut! Tzancă Uraganul și Vali Vijelie au făcut show
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Oana Roman, imagini spectaculoase după ce a slăbit. Internauții au rămas șocați: „O nouă versiune a mea. Cea mai bună”
Oana Roman, imagini spectaculoase după ce a slăbit. Internauții au rămas șocați: „O nouă versiune a mea. Cea mai bună”
Oana Roman, amenințată cu moartea. Vedeta a apelat la ajutorul Poliției: „O campanie absolut îngrozitoare de manipulare”
Oana Roman, amenințată cu moartea. Vedeta a apelat la ajutorul Poliției: „O campanie absolut îngrozitoare de manipulare”
Andreea Popescu a recunoscut. Ce greșeală a făcut în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
Andreea Popescu a recunoscut. Ce greșeală a făcut în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
Horoscop 1 septembrie 2026. Are parte de tot ce a visat. O zodie își îndeplinește cele mai arzătoare dorințe
Horoscop 1 septembrie 2026. Are parte de tot ce a visat. O zodie își îndeplinește cele mai arzătoare dorințe
Observator News
Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere
Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Divorțul momentului în showbiz-ul nostru! Da, a divorțat și el și nimeni nu a știut. Și cât de fericiți păreau: “Am divorțat de ceva timp. ne blocam unul pe celălalt din…” Vezi tot
Divorțul momentului în showbiz-ul nostru! Da, a divorțat și el și nimeni nu a știut. Și cât de fericiți păreau: “Am divorțat de ceva timp. ne blocam unul pe celălalt din…” Vezi tot
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop septembrie 2026. Renumitul astrolog italian Paolo Fox anunță zodia care poate da lovitura: vin bani, oportunități și noroc în dragoste
Horoscop septembrie 2026. Renumitul astrolog italian Paolo Fox anunță zodia care poate da lovitura: vin bani, oportunități și noroc în dragoste
Glezne umflate și kilograme în plus apărute rapid. Combinația care poate arăta că inima nu mai face față
Glezne umflate și kilograme în plus apărute rapid. Combinația care poate arăta că inima nu mai face față
Există români care se pot pensiona indiferent de vârstă. Condiția specială prevăzută de lege
Există români care se pot pensiona indiferent de vârstă. Condiția specială prevăzută de lege
Feribot cu 267 pasageri, scufundat aproape de Cipru. Zeci de persoane, moarte sau dispărute
Feribot cu 267 pasageri, scufundat aproape de Cipru. Zeci de persoane, moarte sau dispărute
TV Mania
Corina Bud a renunțat complet la inhibiții. Imaginea care i-a uimit pe fani
Corina Bud a renunțat complet la inhibiții. Imaginea care i-a uimit pe fani
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Libertatea
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Un tratament unic ar putea reduce colesterolul cu 50%. „Acum 15 ani v-aș fi spus că e o nebunie”
Un tratament unic ar putea reduce colesterolul cu 50%. „Acum 15 ani v-aș fi spus că e o nebunie”
Românca Anesia Dican, între cei 200 de parfumieri ai lumii. Lucrează la Galimard, cea mai veche casă din Grasse, capitala mondială a miresmelor: „Are 1.000 de mirosuri. Nu alcool, nu tutun, nu condimente! Din 200, 40 sunt în Franța, 38 aici”. Ce parfumuri recomandă
Românca Anesia Dican, între cei 200 de parfumieri ai lumii. Lucrează la Galimard, cea mai veche casă din Grasse, capitala mondială a miresmelor: „Are 1.000 de mirosuri. Nu alcool, nu tutun, nu condimente! Din 200, 40 sunt în Franța, 38 aici”. Ce parfumuri recomandă
Bărbați filmați în timp ce ieșeau din canale la New York, în mijlocul străzii. Cum explică polițiștii fenomenul
Bărbați filmați în timp ce ieșeau din canale la New York, în mijlocul străzii. Cum explică polițiștii fenomenul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton