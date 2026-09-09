Sir Tom Jones, concediat de la The Voice UK: „Am fost informat abia recent”. Care au fost motivele

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Sir Tom Jones a declarat că ITV a luat „decizia” de a-l „concedia” din juriul de antrenori al emisiunii The Voice UK. Cântărețul, în vârstă de 86 de ani, a fost antrenor, cu unele pauze, în cadrul popularei competiții muzicale încă de la debutul acesteia, în 2012.

De ce a fost Tom Jones dat afară de la The Voice

După ce au apărut zvonuri că ar putea să nu mai revină în juriu pentru următorul sezon, Sir Tom Jones a spus că „nu este încântat” de ceea ce i-a oferit ITV în locul unui rol de antrenor.

Într-o declarație publicată pe Instagram, el a scris: „Ca să fie clar, nu am vrut să plec de la The Voice, pentru că iubesc emisiunea și apreciez foarte mult publicul. ITV a luat această decizie – evident, cu ceva timp în urmă, iar eu am fost informat abia recent.

El a spus că i s-a comunicat că există „dificultăți financiare legate de asigurare”.

„Motivul invocat este o dificultate financiară legată de asigurare. Acum spun în presă că au vrut să ‘împrospăteze’ emisiunea, iar cu o nouă echipă de antrenori nu ar mai fi fost un scaun pentru mine.

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Îmi oferă un rol mult redus, în care aș avea o apariție, dar fără să fiu implicat propriu-zis de la început, iar eu nu sunt încântat de acest lucru.

Așadar, singurul lucru pe care îl știu acum este că niciodată nu este un moment potrivit să concediezi un bărbat de 86 de ani care încă își face destul de bine meseria”, a spus artistul.

Ce spune televiziunea

Un purtător de cuvânt al emisiunii a declarat: „Ne-a făcut plăcere să lucrăm cu Sir Tom Jones în ultimii nouă ani la The Voice UK.

„Deși nu va mai fi antrenor cu normă întreagă în sezonul 15, continuăm să discutăm cu Sir Tom și echipa sa despre implicarea lui în următorul sezon.”

Recent au apărut speculații potrivit cărora starul, cunoscut pentru hituri din anii 1960 precum „It’s Not Unusual” și „What’s New, Pussycat?”, urma să fie „înlăturat” înaintea sezonului din 2027, a cărui producție urmează să înceapă în curând.

O sursă din cadrul emisiunii a declarat pentru Press Association: „ITV adoră să lucreze cu Sir Tom. Sunt în discuții cu el și speră să revină în emisiune.”

În cel mai recent sezon al emisiunii, Sir Tom a făcut parte din juriu alături de membrii trupei McFly, Tom Fletcher și Danny Jones, rapperul american Will.i.am și cântăreața Kelly Rowland, membră a formației Destiny’s Child.

El a fost mentor pentru trei câștigători ai emisiunii: Leanne Mitchell, în primul sezon, Ruti Olajugbagbe, în sezonul șapte, și Anthonia Edwards, în sezonul 11.

The Voice a debutat la BBC One în 2012, iar ITV a preluat drepturile pentru cel de-al șaselea sezon.

Sir Tom a mai plecat din emisiune înaintea celui de-al cincilea sezon, în 2016, și a criticat atunci „comportamentul sub standard” al BBC, după ce a fost înlăturat din program cu doar 24 de ore înainte.

Cântărețul galez a vândut peste 100 de milioane de discuri de-a lungul carierei.

A avut trei single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie, a câștigat două premii Brit Awards și a fost numit OBE în 1998.

Foto: Profimedia

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