Cum și-a găsit Mirela Vaida copiii când s-a întors de la Asia Express: „Nu mai avea doi dinți”

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Mirela Vaida a participat în aventura de la Asia Express 2026, unde a făcut echipă cu Oana Tomoiagă. Deși telespectatorii văd acum emisiunea, filmările s-au încheiat în urmă cu câteva luni, iar vedeta s-a întors acasă la cei trei copii ai săi. Iată cum i-a găsit și ce surpriză a avut prezentatoarea.

Copiii vedetei, încântați de participarea mamei lor la emisiune

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au participat împreună la Asia Express. Aventura lor poate fi urmărită pe Antena 1. Cu toate acestea, filmările s-au încheiat în urmă cu câteva luni, iar vedeta s-a întors acasă la copiii ei, moment în care a avut parte de o surpriză.

Cei trei copii s-au bucurat de participarea mamei lor la Asia Express, mai ales că știau deja emisiunea. Mezinul familiei a avut ceva emoții pentru mama lui.

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„N-au stat atât de mult să se gândească, dar pentru că noi urmăream înainte episoadele din ‘Asia Express’, când au auzit că vreau să mă duc acolo, au zis: ‘Mami, o să te vedem în fiecare seară, o să te duci în aventuri!’.

Singurul care a fost un pic mai sceptic a fost cel mic, pentru că el nu are decât 7 ani și nu a mai fost atât de mult timp despărțit de mine, nici nu are cumva, să zic, experiența celorlalți. Dar a înțeles și el după aceea și s-au descurcat foarte bine și fără mine.

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M-am bucurat că am văzut independența lor, puterea lor… și a lor, și a mea cumva, dar și a tăticului! Tăticul a luat în mâini toate atribuțiile, s-a descurcat foarte bine”, a spus Mirela Vaida pentru spynews.ro.

Mirela Vaida, șocată când a ajuns înapoi acasă de la Asia Express

Prezentatoarea a revenit în sânul familiei, însă a avut parte de câteva surprize. Ea a povestit că a avut de-a face cu aventurile celor trei copii când s-a întors.

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„I-am găsit foarte bine. Fiică-mea tunsă până aici, dintr-un păr până aici, și mai avea trei fire ridicate în vârful capului. Ăla mic nu mai avea doi dinți, căzuți natural.

Fiul meu se tunsese singur, avea pe aici niște tăieturi din alea. Am găsit și în cameră dezordine, am găsit și niște lucruri stricate ascunse pe sub pat, dar eu m-am bucurat că lor le-a fost dor de mine, le-a fost dor să le gătesc. Adică în două-trei zile ne-am revenit cu toții și am intrat în ritmul normal, că viața nu stă mult după noi”, ne-a mai zis Mirela Vaida.

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