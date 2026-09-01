Ce s-a întâmplat, de fapt, între Gabriela Cristea și Mirela Vaida. Cum au devenit rivale și ce s-a întâmplat acum 16 ani: „A fost o dramă națională”

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Puțini oameni își mai aduc aminte că în urmă cu 16 ani, între Gabriela Cristea și Mirela Vaida s-a iscat o adevărată rivalitate, după ce una dintre ele a ajuns să preia emisiunea celeilalte. Acum, cele două au vorbit deschis despre subiect.

Gabriela Cristea și Mirela Vaida, adevărul despre rivalitatea dintre ele

În urmă cu 16 ani, Mirela Vaida a ajuns să îi ia locul Gabrielei Cristea în emisiunea „Noră pentru mama”.

Cele două au vorbit deschis despre subiectul rivalității dintre ele și au explicat, în cadrul podcastului Gabrielei Cristea, ce s-a întâmplat, de fapt, acum 16 ani.

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Vaida a explicat că situația de atunci s-a discutat foarte mult, pentru că ea venea de la Etno Tv și era la începutul carierei în televiziune. Pe de altă parte, Gabriela Cristea era o prezență cunoscută pe micile ecrane și avea deja cinci ani de experiență în emisiunea „Noră pentru mama”.

Abia ani de zile mai târziu, cele două s-au apropiat și au ajuns să aibă o relație de prietenie. Mirela Vaida a spus că ele se află în aceeași echipă, deși de-a lungul timpului s-a tot scris despre rivalitatea dintre ele.

Și Gabriela Cristea a vorbit despre faptul că au vieți și cariere asemănătoare, un motiv pentru a fi apropiate, nicidecum rivale.

Mirela Vaida: Din moment ce noi suntem aici, împotriva a tot ceea ce s-a zis și s-a scris despre noi atâția ani, este mai mult decât o dovadă de maturitate.

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Gabriela Cristea: Adică nu pot două femei care sunt și mame și gospodine, au și carieră în spate, stiu ce-și doresc de la viață, să fie și prietene?

Mirela Vaida: Imaginează-ți ce dramă a fost și chiar a fost, că doar am fost acolo. După plecarea ta de la „Noră pentru mama’, după 5 ani în care aveai emisiune zi de zi și era una de succes… am venit eu, una de la Etno. Eu eram la Etno Tv. Să vină una ca mine, la început de drum, necunoscută, și să ia locul Gabrielei Cristea… a fost o dramă națională. Eu nu mi-am dorit niciodată televiziune. Televiziunea m-a găsit pe mine.

Ce s-a întâmplat acum 16 ani

În urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate, relația dintre Gabriela Cristea și Mirela Vaida a fost subiectul preferat al presei tabloide.

S-a speculat că între cele două ar fi vorba despre o competiție, mai ales că în aceea perioadă, emisiunile de tip matrimoniale erau în mare vogă în România.

Totul a început când Gabriela Cristea prezenta „Noră pentru mama”. Ea a fost prezentatoarea show-ului zilnic timp de cinci de ani zile. Apoi, a fost schimbată, iar rolul ei a fost preluat de Mirela Vaida.

Decizia a venit ca un șoc pentru telespectatori, iar asta și din cauza faptului că Mirela Vaida nu era un nume cunoscut în televiziune, ci mai degrabă era știută ca vedetă a Etno Tv.

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