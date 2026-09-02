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Kelly Osbourne, în vârstă de 41 de ani, a trecut prin momente grele după pierderea tatălui său, timp în care s-a confruntat și cu critici aspre cu privire la aspectul său fizic. Vedeta, care s-a fotografiat acum în costum de baie, a vorbit deschis despre lupta sa pentru sănătate și echilibru.

Kelly Osbourne, transformare uluitoare

Kelly Osbourne, cunoscută pentru stilul său nonconformist și spiritul rebel, a trecut printr-o perioadă dificilă după pierderea tatălui său. Însă, pe lângă această durere imensă, vedeta a fost nevoită să facă față și unui val de comentarii răutăcioase despre felul în care arăta. Mulți au criticat-o că este „prea slabă” și că seamănă cu un „cadavru”.

Acum, vedeta în vârstă de 41 de ani a reușit să treacă peste acea perioadă dificilă și a făcut publice imagini realizate în costum de baie retro alb, cu design inspirat de un corset, realizate pe un iaht.

Kelly Osbourne și-a completat ținuta cu ochelari de soare negri, numeroase coliere și o pălărie de paie.

„Soare, mare şi zero scuze”, a scris ea pe rețelele sociale.

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Cum a răspuns vedeta criticilor din mediul online

Kelly Osbroune a recunoscut că nu a știut cum să gestioneze avalanșa de critici primită după decesul lui Ozzy Osbourne. Într-un interviu oferit revistei HELLO!, ea a vorbit deschis despre suferința pe care a trăit-o în acele momente.

„Nu am știut cum să gestionez toate aceste lucruri. Nu eram bine. Cum ai putea să faci față unei asemenea cruzimi atunci când tu însăți ești într-o stare atât de proastă?”, a spus vedeta.

De asemenea, pe Instagram, Kelly Osbourne a transmis un mesaj puternic, condamnând modul lipsit de empatie în care oamenii au comentat aspectul său fizic într-un moment atât de vulnerabil.

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„Este o cruzime aparte să lovești un om care trece deja printr-o perioadă cumplită. Să-l lovești când este la pământ, să-i pui la îndoială durerea, să-i transformi suferința în bârfă și să-i întorci spatele tocmai atunci când are cea mai mare nevoie de sprijin și iubire”, a scris ea.

Astăzi, Kelly Osbourne este hotărâtă să-și reconstruiască viața și să se concentreze pe sănătatea sa. Vedeta recunoaște că procesul de vindecare este unul de durată, dar cu sprijinul celor dragi și ajutorul specialiștilor, face pași importanți înainte.

„Sănătatea mea nu se va rezolva peste noapte, dar fac lucrurile care trebuie pentru a ajunge, în timp, să fiu mai bine”, a mai spus vedeta.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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