Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună la 6 luni de la divorț. Anunțul făcut de influenceriță

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Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au reunit la șase luni de la divorț. Cei doi s-au filmat la un spital din București, unde au mers pentru a fi alături de fiul lor, Ioachim, care a suferit o intervenție chirurgicală. În același timp, influencerița a făcut un anunț important.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună

Andreea Popescu și Rareș Cojoc demonstrează că, de dragul copiilor, doi foști parteneri pot construi o relație armonioasă. Cei doi au fost alături de fiul lor cel mare, Ioachim, într-un moment delicat: băiețelul a trecut printr-o operație de polipi.

Pe parcursul intervenției, Andreea și Rareș au așteptat împreună la spital, iar atmosfera calmă dintre ei a fost surprinsă în câteva clipuri publicate de influenceriță pe Instagram.

În imaginile postate, părinții își încurajează fiul imediat după operație. Micuțul, încă sub efectul anesteziei, întreabă confuz: „Nu mai țin minte nimic. Unde suntem?”. Răspunsul părinților vine simplu și plin de grijă: „La spital”.

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Anunțul făcut de influenceriță

Deși cei doi s-au separat nu în urmă cu mult timp, Andreea Popescu și Rareș Cojoc par să aibă o relație de prietenie foarte frumoasă. Mai mult, influencerița a decis să îl promoveze pe fostul său soț, anunțând în mediul online că acesta și-a făcut canal de YouTube.

În timp ce îl așteptau pe Ioachim să iasă din operație, aceștia au testat noile echipamente de filmare ale dansatorului, iar Andreea părea fascinată de aparatura pe care fostul soț o folosește pentru filmările sale.

Cei doi au fost un cuplu foarte îndrăgit în lumea showbizului românesc, dar în urmă cu câteva luni au decis să divorțeze, alegând să meargă pe drumuri separate. Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, și-a refăcut viața alături de modelul Claudia Dumitru. Cu toate acestea, relația de respect și sprijin reciproc cu Andreea continuă, mai ales pentru binele copiilor lor.

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Ce regret are Andreea Popescu după divorț

Andreea Popescu, cunoscută și pentru cariera sa ca dansatoare și influenceriță, a vorbit recent despre relația cu fostul soț în cadrul unui podcast. Fără rețineri, a recunoscut că îi pare rău pentru momentele dificile prin care l-a făcut să treacă.

„Faptul că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret, bineînțeles. I-am spus și lui. Dacă aș putea da timpul înapoi, aș proceda diferit. Dar știi cum e, dacă am putea să luăm deciziile corecte în timpul focului, ar fi ideal”, a declarat ea la podcastul «Sosurile lui Măruță».

Tot în cadrul aceluiași podcast, Andreea Popescu a menționat și o idilă cu Dan Alexa, dar a preferat să nu intre în prea multe detalii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Sursă foto: Instagram

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