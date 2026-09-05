Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie, alături de mama sa: „O emoție specială mi-a încercat inima”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbizul românesc, și-a emoționat urmăritorii de pe rețelele sociale cu o postare profundă despre mama sa, care a murit la doar 36 de ani într-un accident tragic. Vedeta, acum în vârstă de 51 de ani, a împărtășit câteva fotografii vechi din copilărie, recent colorizate de un prieten pasionat de restaurarea imaginilor alb-negru.

Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie

Andreea Marin a împărtășit în mediul online imagini emoționante din copilărie, editate de un prieten, în care apare alături de mama sa, care a încetat din viață la doar 36 de ani. În postarea sa, vedeta reflectă asupra asemănării lor și asupra amintirilor de neuitat.

„Un prieten cu o pasiune nouă – colorizarea fotografiilor alb-negru de odinioară – mi-a făcut această surpriză: a dat o altă viață prin culoare acestor imagini din copilăria mea. O emoție specială mi-a încercat inima, de parcă am retrăit clipele, de parcă ar fi fost ieri, de parcă sufletul meu de copil e tot acolo, la locul lui, îl simt, încă, și azi”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Cabral Ibacka, probleme în vacanța alături de cei doi copii. Ce au vrut Namiko și Tiago

Citește și: Cristina Spătar, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Mi-au provocat depresie”

Vedeta a adăugat că asemănarea cu mama sa, mai ales în momentele în care nu este machiată, o impresionează profund.

„Eu sunt mai vârstnică azi decât a fost ea vreodată, mama a devenit înger la vârsta de 36 de ani…”, a completat aceasta într-un mesaj care a atins inimile fanilor.

De ce a renunțat vedeta la dietă

Pe lângă amintirile din trecut, Andreea Marin continuă să fie un exemplu de echilibru și sănătate. Vedeta a reușit să ajungă la greutatea pe care o avea în adolescență, urmând un proces de transformare fizică care a durat peste doi ani.

Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV subliniază că, de mai bine de un an și jumătate, nu mai urmează nicio dietă strictă.

Citește și: Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari”

Citește și: Corina Bud, moment controversat pe scena Nibiru. Gestul artistei i-a lăsat pe toți fără cuvinte

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a explicat Andreea Marin în cadrul podcastului „De Gust cu Dana”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini din copilăria Andreei Marin

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News