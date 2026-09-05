  MENIU  
Home > Vedete > Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie, alături de mama sa: „O emoție specială mi-a încercat inima”

Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie, alături de mama sa: „O emoție specială mi-a încercat inima”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbizul românesc, și-a emoționat urmăritorii de pe rețelele sociale cu o postare profundă despre mama sa, care a murit la doar 36 de ani într-un accident tragic. Vedeta, acum în vârstă de 51 de ani, a împărtășit câteva fotografii vechi din copilărie, recent colorizate de un prieten pasionat de restaurarea imaginilor alb-negru.

Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie

Andreea Marin a împărtășit în mediul online imagini emoționante din copilărie, editate de un prieten, în care apare alături de mama sa, care a încetat din viață la doar 36 de ani. În postarea sa, vedeta reflectă asupra asemănării lor și asupra amintirilor de neuitat.

andreea marin cu mama eiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Un prieten cu o pasiune nouă – colorizarea fotografiilor alb-negru de odinioară – mi-a făcut această surpriză: a dat o altă viață prin culoare acestor imagini din copilăria mea. O emoție specială mi-a încercat inima, de parcă am retrăit clipele, de parcă ar fi fost ieri, de parcă sufletul meu de copil e tot acolo, la locul lui, îl simt, încă, și azi”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Cabral Ibacka, probleme în vacanța alături de cei doi copii. Ce au vrut Namiko și Tiago

Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Recomandarea zilei

Citește și: Cristina Spătar, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Mi-au provocat depresie”

Vedeta a adăugat că asemănarea cu mama sa, mai ales în momentele în care nu este machiată, o impresionează profund.

„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Recomandarea zilei

„Eu sunt mai vârstnică azi decât a fost ea vreodată, mama a devenit înger la vârsta de 36 de ani…”, a completat aceasta într-un mesaj care a atins inimile fanilor.

De ce a renunțat vedeta la dietă

Pe lângă amintirile din trecut, Andreea Marin continuă să fie un exemplu de echilibru și sănătate. Vedeta a reușit să ajungă la greutatea pe care o avea în adolescență, urmând un proces de transformare fizică care a durat peste doi ani.

Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV subliniază că, de mai bine de un an și jumătate, nu mai urmează nicio dietă strictă.

Citește și: Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 

Citește și: Corina Bud, moment controversat pe scena Nibiru. Gestul artistei i-a lăsat pe toți fără cuvinte

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a explicat Andreea Marin în cadrul podcastului „De Gust cu Dana”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini din copilăria Andreei Marin

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
„Insula iubirii” 2026 începe în seara aceasta. Cât costă un sejur de 7 nopți în vilele unde sunt cazați concurenții
„Insula iubirii” 2026 începe în seara aceasta. Cât costă un sejur de 7 nopți în vilele unde sunt cazați concurenții
Fanatik
Mihai Stoica a făcut cronica primului său Dinamo – FCSB: „Credeam că Bucureștiul mă înghite”. Cum vede acum derby-ul
Mihai Stoica a făcut cronica primului său Dinamo – FCSB: „Credeam că Bucureștiul mă înghite”. Cum vede acum derby-ul
GSP.ro
A semnat cu echipa patronată de Dan Șucu, iar soția lui a reacționat imediat: „Du-te și fă-i praf!”
A semnat cu echipa patronată de Dan Șucu, iar soția lui a reacționat imediat: „Du-te și fă-i praf!”
Click.ro
Dieta strictă pe care Madonna o respectă la 68 de ani. Ce reguli urmează artista
Dieta strictă pe care Madonna o respectă la 68 de ani. Ce reguli urmează artista
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Citește și...
„Salariu de 20 de milioane de euro”. Cristi Chivu, super-lovitură dacă va câștiga acest meci
De ce nu mai vor românii să plece la muncă în străinătate. Interesul a coborât la minimul ultimului deceniu
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum scapi de petele de pe covoare cu un ingredient din bucătărie. Trucul perfect pentru curățenia de toamnă
Naomi Hedman, despre intervențiile estetice și lupta cu propriile nesiguranțe legate de aspectul fizic. "Da, mi-am făcut! Este mai mult despre echilibru și a mă simți bine în pielea mea!"
Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” / Exclusiv
Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în Paradis. La 23 de ani, fostul sportiv își caută jumătatea la TV
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Are 60 de ani, dar arată ca un adolescent. A descoperit secretul tinereții. Nu are operații estetice. Cum a reușit să-și păstreze tinerețea / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Naomi Hedman, despre intervențiile estetice și lupta cu propriile nesiguranțe legate de aspectul fizic. "Da, mi-am făcut! Este mai mult despre echilibru și a mă simți bine în pielea mea!"
Naomi Hedman, despre intervențiile estetice și lupta cu propriile nesiguranțe legate de aspectul fizic. "Da, mi-am făcut! Este mai mult despre echilibru și a mă simți bine în pielea mea!"
Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” / Exclusiv
Ce îl enervează pe Radu Ciucă la Cătălin Măruță: „I-am spus-o de fiecare dată” / Exclusiv
Proiecte speciale
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Libertatea.ro
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Avantaje
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt foarte geloși”
Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt foarte geloși”
Horoscop 6 septembrie 2026. Totul este perfect! O zodie e privilegiata astrelor. Norocul o însoțește la fiecare pas
Horoscop 6 septembrie 2026. Totul este perfect! O zodie e privilegiata astrelor. Norocul o însoțește la fiecare pas
Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în Paradis. La 23 de ani, fostul sportiv își caută jumătatea la TV
Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în Paradis. La 23 de ani, fostul sportiv își caută jumătatea la TV
Adrian Mutu, despre căsnica cu Sandra după 10 ani de relație: "Apreciez multe la ea!" Ce spune despre debutul ei în televiziune
Adrian Mutu, despre căsnica cu Sandra după 10 ani de relație: "Apreciez multe la ea!" Ce spune despre debutul ei în televiziune
Biserica construită de Teodora Becali ar putea fi dărâmată. Reacția lui Gigi Becali: „Care vă atingeţi de biserica lui Hristos, somn să nu aveţi”
Biserica construită de Teodora Becali ar putea fi dărâmată. Reacția lui Gigi Becali: „Care vă atingeţi de biserica lui Hristos, somn să nu aveţi”
Observator News
Maşină de 30 mil. de euro, vândută cu 10 € după moartea proprietarului. Ce recompensă oferă acum familia
Maşină de 30 mil. de euro, vândută cu 10 € după moartea proprietarului. Ce recompensă oferă acum familia
Libertatea pentru Femei
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Unul dintre cele mai explozive momente ale lunii vine pe 15 septembrie. Patru zodii riscă să piardă tot într-o clipă
Unul dintre cele mai explozive momente ale lunii vine pe 15 septembrie. Patru zodii riscă să piardă tot într-o clipă
Care este, de fapt, cantitatea de alcool de la care începe să crească riscul de cancer
Care este, de fapt, cantitatea de alcool de la care începe să crească riscul de cancer
Vitamina pe care 2 din 3 pacienți cu cancer ar putea să o aibă prea scăzută. Medic: „Deficitul nu ar trebui ignorat”
Vitamina pe care 2 din 3 pacienți cu cancer ar putea să o aibă prea scăzută. Medic: „Deficitul nu ar trebui ignorat”
4 zodii intră sub un val uriaș de noroc și abundență pe 5 septembrie 
4 zodii intră sub un val uriaș de noroc și abundență pe 5 septembrie 
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Libertatea
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Irina Rimes pleacă de la PRO TV: „Dacă vreți vă zic și motivul”. Anunțul făcut la Vocea României 2026
Irina Rimes pleacă de la PRO TV: „Dacă vreți vă zic și motivul”. Anunțul făcut la Vocea României 2026
Cum va fi vremea în perioada 7 septembrie-5 octombrie 2026, în România. ANM a anunțat unde va fi mai cald
Cum va fi vremea în perioada 7 septembrie-5 octombrie 2026, în România. ANM a anunțat unde va fi mai cald
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton