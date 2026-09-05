Andreea Marin, imagini emoționante din copilărie, alături de mama sa: „O emoție specială mi-a încercat inima”

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Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbizul românesc, și-a emoționat urmăritorii de pe rețelele sociale cu o postare profundă despre mama sa, care a murit la doar 36 de ani într-un accident tragic. Vedeta, acum în vârstă de 51 de ani, a împărtășit câteva fotografii vechi din copilărie, recent colorizate de un prieten pasionat de restaurarea imaginilor alb-negru.
Andreea Marin a împărtășit în mediul online imagini emoționante din copilărie, editate de un prieten, în care apare alături de mama sa, care a încetat din viață la doar 36 de ani. În postarea sa, vedeta reflectă asupra asemănării lor și asupra amintirilor de neuitat.
„Un prieten cu o pasiune nouă – colorizarea fotografiilor alb-negru de odinioară – mi-a făcut această surpriză: a dat o altă viață prin culoare acestor imagini din copilăria mea. O emoție specială mi-a încercat inima, de parcă am retrăit clipele, de parcă ar fi fost ieri, de parcă sufletul meu de copil e tot acolo, la locul lui, îl simt, încă, și azi”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Facebook.
„Eu sunt mai vârstnică azi decât a fost ea vreodată, mama a devenit înger la vârsta de 36 de ani…”, a completat aceasta într-un mesaj care a atins inimile fanilor.
De ce a renunțat vedeta la dietă
Pe lângă amintirile din trecut, Andreea Marin continuă să fie un exemplu de echilibru și sănătate. Vedeta a reușit să ajungă la greutatea pe care o avea în adolescență, urmând un proces de transformare fizică care a durat peste doi ani.
Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV subliniază că, de mai bine de un an și jumătate, nu mai urmează nicio dietă strictă.
„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a explicat Andreea Marin în cadrul podcastului „De Gust cu Dana”.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini din copilăria Andreei Marin