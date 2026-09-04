Biserica construită de Teodora Becali ar putea fi dărâmată. Reacția lui Gigi Becali: „Care vă atingeţi de biserica lui Hristos, somn să nu aveţi”

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Teodora Becali a pierdut în primă instanță procesul privind amenda pentru biserica de lemn construită pe malul lacului Techirghiol, într-o zonă naturală protejată. Decizia poate fi atacată, iar Gigi Becali anunță că nu renunță la lăcașul sfânt.

Biserica construită de Teodora Becali ar putea fi dărâmată

Teodora Becali pierde prima bătălie în instanță, dar lupta pentru biserica de lemn din Techirghiol continuă. Judecătoria a respins contestația sa împotriva amenzii aplicate de Garda de Mediu Constanța, însă decizia nu este definitivă, anunță Libertatea.

Biserica de lemn, ridicată pe malul lacului Techirghiol, într-o arie naturală protejată, a fost construită în memoria bunicii Teodorei Becali. Însă, potrivit autorităților, lucrările au fost demarate fără avizele necesare pentru intervenții într-un astfel de spațiu sensibil din punct de vedere ecologic.

Societatea Ornitologică Română a subliniat importanța conservării acestei zone, un habitat esențial pentru biodiversitate.

Problemele juridice au început în iunie 2025, când comisarii Gărzii de Mediu au constatat nereguli majore și au aplicat sancțiuni. Aceștia au cerut oprirea lucrărilor și readucerea terenului la starea inițială. Cu toate acestea, familia Becali a decis să conteste amenda în instanță, sperând să păstreze edificiul dedicat memoriei bunicii.

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Reacția lui Gigi Becali

După decizia nefavorabilă din primă instanță, Gigi Becali, cunoscut pentru convingerile sale religioase puternice, a declarat ferm că nu va renunța la altarul ridicat pe malul lacului Techirghiol.

„Care vă atingeţi de biserica lui Hristos, somn să nu aveţi! E cerul pe pământ aici! Voi vedeţi masă, voi vedeţi pământ, dar aici e cerul!”, a spus patronul FCSB, citat de Observator.

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Gigi Becali a anunțat că va continua lupta cu autoritățile pentru a păstra biserica, chiar dacă procesul se află încă în desfășurare. Decizia instanței de respingere a contestației Teodorei Becali poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

Sursă foto: Profimedia

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