Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cynthia Nixon și Christine Marinoni au sărbătorit 22 de ani de iubire și 14 ani de căsnicie în 2026. Povestea lor de dragoste a început surprinzător, după ce relația actriței din „Totul despre sex” cu Danny Mozes s-a încheiat.

Cynthia Nixon și Christine Marinoni, 22 de ani de iubire

Cynthia Nixon și Christine Marinoni formează un cuplu exemplar de 22 de ani, iar în 2026 sărbătoresc 14 ani de căsătorie. Povestea lor de dragoste, începută neașteptat, este o lecție despre curaj, autenticitate și puterea iubirii.

Așa cum mărturisește celebra actriță într-o postare emoționantă pe Instagram, „Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie, iar apoi a apărut Christine și, dintr-odată, nu-mi mai știam nici propriul nume”.

Întâlnirea lor din 2001 a avut loc pe fundalul activismului pentru educația publică din New York. În acel moment, Cynthia Nixon era într-o relație de lungă durată cu Danny Mozes, tatăl celor doi copii ai săi, Seph și Charles.

După despărțirea din 2003, prietenia dintre Cynthia și Christine s-a transformat într-o poveste de iubire profundă, deși pentru actriță era prima relație cu o femeie.

„Christine tot aștepta să intru în panică din cauza implicațiilor asupra carierei mele, de parcă pur și simplu nu observasem că este femeie”, își amintește Cynthia Nixon.

Citește și: Biserica construită de Teodora Becali ar putea fi dărâmată. Reacția lui Gigi Becali: „Care vă atingeţi de biserica lui Hristos, somn să nu aveţi”

Citește și: Câți bani a cheltuit Andreea Bănică pentru începutul de an școlar. Cei doi copii ai artistei învață la o școală privată

De la discreție la asumare

Într-o perioadă în care Hollywood-ul era mai puțin deschis, Cynthia Nixon a fost sfătuită să păstreze relația privată. Fostul său publicist îi recomanda să nege orice speculații. Dar pentru actriță, această abordare devenise absurdă.

„Mă plimbam cu Christine și copiii prin parc și mă întrebam: Oare ar trebui să pretind că este doar o prietenă”, a povestit ea.

În cele din urmă, și-a schimbat publicistul și a decis să-și trăiască viața autentic, făcând publică relația.

Logodna lor din 2009 a fost mai mult decât un moment personal. Cynthia Nixon și Christine Marinoni și-au anunțat intenția de a se căsători chiar în cadrul unui miting pentru legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex în New York. Însă au decis să aștepte până când acest drept le va fi recunoscut legal în statul lor.

După trei ani, în 2012, au spus ”da” într-o ceremonie elegantă, unde actrița a purtat o rochie Carolina Herrera verde deschis, iar partenera sa un costum cu cravată asortată. Imaginea lor de la nuntă rămâne simbolul iubirii lor.

Citește și: Tragedie în locuința unui artist: Muzicianul Jonathan Meléndez, soția însărcinată, fetița de 3 ani și dădaca, uciși în propria casă. Cine ar fi principalul suspect

Citește și: Roxana Blagu, mesaj dureros pentru fiica ei, la împlinirea a 18 ani: „Ai crescut crezând că eu sunt cea mai rea de pe Pământ”

Cine este Christine Marinoni

Deși mai puțin cunoscută decât celebra sa soție, Christine Marinoni este o activistă pasionată și o profesionistă dedicată educației. Născută în statul Washington, Christine s-a mutat în New York în anii ’90 pentru a studia dezvoltarea economică la Columbia University. În 1995, a deschis o cafenea în Brooklyn care oferea un spațiu sigur pentru comunitatea LGBTQ. Această experiență a determinat-o să se implice mai puternic în activism.

În 2000, soția Cynthiei Nixon a co-fondat o organizație pentru îmbunătățirea sistemului public de educație din New York, iar ulterior a lucrat în administrația primarului Bill de Blasio. În 2018, a renunțat la cariera politică pentru a sprijini candidatura Cynthiei Nixon la postul de guvernator al statului New York, demonstrând o dedicare profundă față de parteneriatul lor.

În 2011, Christine Marinoni a devenit mamă, câmd l-a adus pe lume pe Max Ellington Nixon-Marinoni, după ce a trecut prin mai multe pierderi de sarcină.

„Întotdeauna mi-am imaginat că voi fi ca o mică albinuță muncitoare toată viața, dar acest copil este un dar extraordinar”, declara ea pentru New York Times.

Max s-a alăturat astfel unei familii deja formate din Cynthia, Christine și cei doi copii mai mari ai actriței.

Cynthia Nixon și Christine Marinoni, poveste de dragoste ca-n filme

La aniversarea de 14 ani de căsnicie, Cynthia Nixon a scris pe rețelele de socializare: „Să mă îndrăgostesc de Christine a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată (după faptul că am devenit mamă)”.

După 22 de ani împreună, Cynthia și Christine continuă să fie o echipă care luptă pentru cauzele în care cred, își cresc copiii cu iubire și își construiesc o viață plină de sens.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cynthia Nixon și Christine Marinoni

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News