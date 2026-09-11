Valentin Sanfira, primul interviu despre divorțul de Codruța Filip: „Fiecare are dreptatea lui”

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Valentin Sanfira a vorbit deschis despre viața lui după divorțul de Codruța Filip, în emisiunea Spynews TV Live. Artistul a ales să păstreze discreția și să își amintească doar momentele frumoase.

Valentin Sanfira, primul interviu despre divorțul de Codruța Filip

Valentin Sanfira a vorbit pentru prima dată pe larg despre viața lui după divorț, în emisiunea Spynews TV Live. Artistul, cunoscut pentru optimismul său, a dezvăluit cum a reușit să depășească această perioadă dificilă și ce lecții prețioase a învățat.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, sunt întreg, că am rămas bine și că pot să zâmbesc pentru că am de ce. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și pentru tot ce mi-a luat. El știe mai bine”, a spus Valentin Sanfira.

În loc să aducă în discuție aspectele negative sau să arunce vina, cântărețul a preferat să se concentreze pe momentele frumoase din trecut. „Sunt fericit că Dumnezeu m-a clădit așa, să îmi văd de treaba mea. Lucrurile frumoase trebuie să rămână frumoase și să nu le amestecăm cu lucrurile urâte”, a subliniat el, adăugând că fiecare căsnicie are dificultățile sale.

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„În orice căsnicie fiecare are dreptatea lui”

Valentin a explicat că, în orice relație, fiecare partener are punctul său de vedere. „În orice căsnicie există probleme, în orice căsnicie fiecare are dreptatea lui și dacă îl asculți pe ăla, ai impresia că celălalt e de vină”, a spus artistul, sugerând că înțelegerea și respectul reciproc sunt esențiale chiar și atunci când drumurile se despart.

Deși despărțirea nu este ușoară, artistul a subliniat importanța de a merge mai departe cu capul sus. „Dacă zic și eu vreo două, pe cine ajută? Noi trebuie să ne vedem de cântat, să fim oameni serioși, să fim demni”, a concluzionat Sanfira, punând accent pe ideea de a-ți păstra integritatea și de a nu te lăsa copleșit de negativitate.

Credința, recunoștința și dorința de a privi înainte l-au ajutat pe Valentin Sanfira să rămână optimist.

Foto: Instagram; Facebook

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