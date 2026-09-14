Cine sunt tații celor trei copii ai Mădălinei Apostol

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Mădălina Apostol s-a stins din viață pe 13 septembrie 2026, la doar 40 de ani, lăsând în urmă trei copii, doi băieți de 22 și 19 ani, și o fată de doar 10 ani, Miriam. Mădălina a avut o relație intens mediatizată cu Nick Rădoi, însă nu a avut copii cu acesta.

Cine sunt tații copiilor Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol a decis să-și pună capăt zilelor în noaptea de 12 spre 13 septembrie. Partenerul ei, Nick Rădoi, a confirmat vestea tragică. În urma ei rămân trei copii din două relații anterioare.

Mădălina Apostol avea doi băieți de 22 și 19 ani dintr-o fostă relație cu un bărbat a cărui identitate nu a fost niciodată confirmată. Potrivit unei tinere care susține că a cunoscut-o pe Mădălina și care a comentat recent pe TikTok, bărbatul ar fi părăsit-o pe aceasta în perioada în care băieții erau mici, după ce și-ar fi refăcut viața alături de o altă femeie. „Ea a fost căsătorită cu un proprietar de club din București cu care a avut doi băieți. Acel bărbat a părăsit-o când erau băieții mici, pentru o amantă cu care a făcut un alt copil”, a scris tânăra.

În cazul fiicei sale, Miriam, de 10 ani, lucrurile sunt mai clare. În 2021, Mădălina a publicat o fotografie emoționantă cu fiica ei și cu tatăl acesteia, cu ocazia începerii unui nou an școlar. „Pentru prima dată, Miriam a început un nou an școlar alături și de tatăl ei. A fost emoționant atât pentru ea, cât și pentru noi, ca părinți. Restul nici nu mai contează. Un nou an școlar plin de reușite tuturor!”, scria Mădălina pe rețelele sociale, potrivit BZI.ro.

De-a lungul vieții, Mădălina a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă singură. A devenit părinte la o vârstă fragedă și a simțit mereu o responsabilitate dublă față de copiii săi, având grijă să suplinească lipsa taților din viața lor.

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Povestea de dragoste cu Nick Rădoi

Relația dintre Mădălina Apostol și Nick Rădoi a fost una presărată cu tensiuni. Cei doi au discutat în repetate rânduri despre căsătorie, iar Mădălina ar fi fost cerută de trei ori de soție de către omul de afaceri. Totuși, aceste planuri nu s-au concretizat niciodată.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Mădălina a explicat de ce a ales să nu meargă mai departe cu o nuntă: „Eu nu vreau să o fac doar ca să fie făcută, eu vreau să o fac cu inima împăcată și cu toate lucrurile puse la punct“.

Chiar și în 2019, Mădălina mărturisea că prioritatea sa rămân copiii, chiar dacă acest lucru însemna să renunțe la un viitor alături de Nick Rădoi: „Suntem prieteni. Vorbim. Am ajuns la acel moment în care noi știm clar că nu avem cum să ne unim destinele, având în vedere că eu am acești copii care nu au tată. Și ar fi crud din partea mea să nu aibă mamă. Dacă ar fi cineva de sacrificat dintre ei, acela va fi Nick, pentru că nu am cum să îmi sacrific copiii”.

Tragedia morții sale a lăsat un gol imens în inimile celor trei copii și ale celor care au cunoscut-o și iubit-o. Nick Rădoi a confirmat pentru Cancan decesul partenerei sale, dezvăluind că aceasta și-a pus capăt zilelor. „S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Rădoi. Este neclar dacă afaceristul a făcut referire la boala autoimună de care suferea Mădălina sau la depresie.

Cu ce se ocupa Mădălina Apostol

În 2021, Mădălina a intrat în lumea antreprenoriatului cu o afacere neconvențională: un studio de videochat, o investiție de sute de mii de euro, de care spunea că era extrem de mândră. Potrivit Pro TV, Mădălina își dorea să își extindă portofoliul antreprenorial, vrând nu doar să schimbe percepția românilor în ceea ce privește industria pentru adulți, cât și să deschidă un restaurant cu livrare la domiciliu.

Foto: Facebook

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